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ВСУ: законотворча діяльність РАДИ не відноситься до владних функцій
10.02.2017 10:17
24.01.2017 р. Верховний суд України
розглядаючи справу № 21-2871а16
, предметом якої було визнання
протиправними дій та бездіяльності, визнання незаконною і нечинною постанови
ВРУ зробив вижчевказаний висновок виходячи з наступного.
Посилаючись на статтю 75 Конституції України, Вищий адміністративний суд
України дійшов висновку, що у спірних правовідносинах процедура
прийняття актів ВРУ, зокрема законів (вияв законодавчої ініціативи, реєстрація
законопроекту, розгляд законопроекту, прийняття закону, його підписання), в
тому числі і законів про внесення змін до Конституції України, є здійсненням
ВРУ законотворчої функції, а не владних управлінських функцій.
Тому цей спір не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства
Так, посилаючись на положення статей 18 та 1711 КАС, позивач зазначив, що
ВРУ у межах наданих їй повноважень здійснює управлінські функції, а відтак, позивач
вважає, що цей спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.
Однак, представник ВРУ стверджував, що предмет цього спору не має ознак
справи адміністративної юрисдикції, оскільки ВРУ своїми законодавчими діями не
здійснювала владних управлінських функцій щодо позивача, тому між сторонами
немає спірних правовідносин, які би потребували врегулювання у суді
адміністративної юрисдикції.
Верховний суд України вказав, що акти, прийняті суб’єктами владних
повноважень, дії, вчинені ними під час здійснення управлінських функцій, а
також невиконання повноважень, встановлених законодавством (бездіяльність),
можуть бути оскаржені до суду відповідно до частин першої, другої статті 55
Конституції України. Для реалізації кожним конституційного права на оскарження
рішень, дій чи бездіяльності вказаних суб’єктів у сфері управлінської
діяльності в Україні утворено систему адміністративних судів.
ВАЖЛИВО:
Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових
відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому
числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого,
неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ (частина перша
статті 2 КАС).
За змістом розділу ІІ КАС організація адміністративного судочинства
включає, з-поміж іншого, визначення юрисдикції адміністративних судів та їх
повноважень.
Відповідно до частини першої статті 17 КАС юрисдикція адміністративних
судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням
суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у
зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів або
референдуму.
Згідно з пунктом 1 частини третьої статті 17 КАС юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові
справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України.
ВАЖЛИВО:
До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи
бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких
рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший
порядок судового провадження.
Особливості
провадження у справах щодо оскарження, зокрема, актів, дій чи бездіяльності ВРУ
встановлені статтею
1711
КАС, проте правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних
справ щодо законності зазначених у ній актів, а не їх конституційності.
Поряд із загальними правилами провадження в адміністративних справах у суді
першої інстанції КАС встановлює певні особливості провадження для окремих
категорій справ, як-от справ щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності ВРУ,
Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України.
Відповідно до частини першої статті 1711 КАС правила цієї статті поширюються на
розгляд адміністративних справ щодо актів, дій чи бездіяльності названих вище
органів державної влади та інших суб’єктів адміністративних правовідносин
(пункт 3 частини першої статті 1711 КАС).
Акти, дії чи бездіяльність ВРУ, Президента
України, Вищої ради юстиції, а також рішення, дії чи бездіяльність Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України оскаржуються до Вищого адміністративного
суду України
(частина
друга статті 1711 КАС).
Як зазначив Конституційний Суд України у Рішенні від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002
,
положення статті 75 Основного Закону України у взаємозв’язку з положеннями
статей 5, 76, 85 Конституції України треба розуміти так, що ВРУ як орган
державної влади є колегіальним органом, який складають чотириста п’ятдесят
народних депутатів України.
ВАЖЛИВО:
ВРУ за своєю природою є представницьким органом державної влади і здійснює
законодавчу владу. Визначення ВРУ єдиним органом законодавчої влади означає, що
жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони.
У Рішенні від 27 березня 2002 року № 7-рп/2002
Конституційний
Суд України визначив, що за змістом положень статей 85, 91 Конституції України
ВРУ приймає закони, постанови та інші правові акти. Вони є юридичною формою
реалізації повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні та
відповідно до частини другої статті 147, частини першої статті 150 Конституції
України є об’єктом судового конституційного контролю.
Повноваження ВРУ реалізуються спільною діяльністю народних депутатів
України на засіданнях ВРУ під час її сесій.
У Рішенні від 29 серпня 2012 року № 16-рп/2012
Конституційний
Суд України, серед іншого, зазначив, що юридичні форми реалізації повноважень
ВРУ, Президентом України, Вищою радою юстиції та Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України мають важливе значення для держави та суспільства, стосуються
прав і свобод громадян, формування і функціонування суддівського корпусу.
Приймати
ж рішення та давати висновки у справах щодо конституційності законів та інших
правових актів
ВРУ уповноважений
відповідно до
статті 150 Конституції України та статті 13 Закону України
від
16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР «Про Конституційний Суд України»
лише Конституційний Суд України.
Відповідно до статті 15 цього Закону підставами для прийняття
Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності правових актів
повністю чи в їх окремих частинах є: невідповідність Конституції України;
порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухвалення
або набрання ними чинності; перевищення конституційних повноважень при їх
прийнятті.
До адміністративних судів можуть бути
оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень,
крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи
законами України встановлено інший порядок судового провадження (частина друга
статті 2 КАС). Вичерпний перелік публічно-правових справ, на які не
поширюється юрисдикція адміністративних судів, визначено в частині третій
статті 17 КАС, а саме на справи: що віднесені до юрисдикції Конституційного
Суду України; які належить вирішувати в порядку кримінального судочинства; про
накладення адміністративних стягнень; щодо відносин, які відповідно до закону,
статуту (положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої
діяльності або виключної компетенції (пункти 1–4 зазначеної частини).
З наведеного випливає, що КАС регламентує
порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у
результаті здійснення суб’єктом владних повноважень управлінських функцій і
розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів.
Не
поширюють свою дію ці положення на правові ситуації, що вимагають інших
юрисдикційних форм захисту від стверджувальних порушень прав чи інтересів.
Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом України у постановах
від 13 квітня, 15 червня та 15 листопада 2016 року (справи
№№ 21-224а16, 21-1945а16 та 21-3353а16
відповідно).
теги: Верховна рада України, Верховный совет, законотворча діяльність, прийняття законів, оскарження, нормативно правовий акт, влада, управлінські функції, бездіяльність, судовий захист, Адвокат Морозов
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