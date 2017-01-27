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Закінчення строку дії договору не звільняє від відповідальності
27.01.2017 13:58
21.12.2016 р.
усуваючи розбіжності у застосуванні судом касаційної інстанції норм
матеріального права, Судова палата у господарських справах Верховного Суду
України розглядаючи справу
№
3-123гс14
(№
в ЄДРСРУ 63939964)
про відмову від виконання умов договору поставки у зв’язку із закінчення строку
дії останнього виходила з нижчевикладеного.
Відповідно до статті 509
ЦК зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана
вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно,
виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної
дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.
Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу,
зокрема договорів та інших правочинів.
За змістом статей 525,
526 цього Кодексу зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до
умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного (господарського)
законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв
ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова
від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не
встановлено договором або законом.
Окремим видом
зобов’язання є договір поставки, до якого застосовуються загальні положення про
купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з
характеру відносин сторін (частина друга статті 712 ЦК).
За договором
купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати
майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або
зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму
(стаття 655 ЦК).
Статтею 663 ЦК
визначено, що продавець зобов’язаний передати товар покупцеві у строк,
встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги
визначити цей строк, – відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.
Таким чином, двосторонній
характер договору купівлі-продажу зумовлює взаємне виникнення у кожної зі
сторін прав та обов’язків. Тобто з укладенням такого договору
продавець бере на себе обов’язок передати покупцеві певну річ і водночас
набуває права вимагати її оплати, а покупець у свою чергу зобов’язаний
здійснити оплату придбаної речі та водночас набуває права вимагати від продавця
її передачі.
У справі, яка
розглядається, встановлено, що за умовами договору позивач зобов’язався
поставити відповідачеві визначений у специфікації до цього договору товар, а
відповідач взяв на себе зобов’язання прийняти у позивача цей товар та оплатити
його. Відповідно до умов договору сторони не вносили змін і доповнень до цього
договору та не розривали його.
ВАЖЛИВО:
Зобов’язання
припиняється його виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК).
Належним є виконання зобов’язання, яке прийняте кредитором і в результаті якого
припиняються права та обов’язки сторін зобов’язання.
За загальним правилом
зобов’язання припиняється на підставах, встановлених договором або законом
(стаття 598 ЦК, стаття 202 Господарського кодексу України). Перелік цих підстав
наведено у статтях 599–601, 604–609 ЦК.
Системний аналіз
зазначених норм дає змогу дійти висновку, що закон не передбачає такої
підстави для припинення зобов’язання, яке лишилося невиконаним, як закінчення
строку дії договору.
Аналогічне положення міститься
у п. 22 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 20.10.2015 р. №
01-06/1837/15
«Про доповнення
Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 №
01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами
перегляду судових рішень господарських судів": «саме по собі
закінчення строку дії двостороннього правочину, виконання якого здійснено
тільки однією стороною, не припиняє зобов’язальних правовідносин сторін цього
правочину та не звільняє другу сторону такого правочину від відповідальності за
невиконання нею свого обов’язку».
Розглядаючи позовні
вимоги про зобов’язання поставити товар за обставин, що попередню оплату
постачальником повернуто, а строк дії договору закінчився, судам слід враховувати,
що безпідставне повернення попередньої оплати за договором є односторонньою
відмовою від виконання зобов’язання, що є прямим порушенням зобов’язального
права (стаття 525 ЦК України), а зобов’язання у такому випадку не може
вважатися припиненим (Постанова ВГСУ від
07.09.2016 року по справі № 904/527/16 (№ в ЄДРСРУ 61225020), Постанова ВГСУ
від 13.07.2016 року по справі № 910/31105/15 (№ в ЄДРСРУ 58955137), Постанова
Верховного суду України від 24.06.2015 у справі по справі № 3-192гс15 (№ в
ЄДРСРУ 46301614).
ВИСНОВОК: Факт закінчення строку дії двостороннього правочину, виконання якого здійснено тільки однією стороною, не припиняє зобов’язальних правовідносин сторін цього правочину та не звільняє другу сторону такого правочину від відповідальності за невиконання нею свого обов’язку.
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