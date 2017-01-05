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Зворотня вимога (регрес): момент пред’явлення позову
05.01.2017 12:38
21 грудня 2016 р.
Верховний суд України у справі №
6-2267цс16
дослідив питання щодо моменту настання права зворотньої вимоги (регресу) до
винної особи
Деліктне зобов’язання виникає з факту завдання шкоди (зокрема, майнової) і
триває до моменту її відшкодування потерпілому в повному обсязі особою, яка
завдала шкоду (статті 11, 599, 1166 ЦК України).
Сторонами деліктного зобов’язання зазвичай виступають потерпілий (кредитор)
і заподіювач шкоди (боржник).
Разом з тим правила регулювання таких зобов’язань допускають можливість
відшкодування завданої потерпілому шкоди не безпосередньо заподіювачем, а іншою
особою за умови, що законом передбачено такий обов’язок іншої особи, хоч вона
шкоди й не заподіювала. При цьому за статтею 1191 ЦК України особа,
яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги
(регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування,
якщо інший розмір не встановлений законом (Постанова
ВСУ від 16.11.2016 року по справі № 761/6313/14-ц (№ в ЄДРСРУ 62948871),
Постанова ВСУ від 14.12.2016 року по справі № 206/837/15-ц (№ в ЄДРСРУ
63472621).
Таким чином системний аналіз цієї норми дає підстави для висновку про її
застосування за таких умов:
1. Право регресної вимоги до винної особи має третя особа після виконання
нею зобов’язання перед потерпілим;
2. Регрес застосовується після припиненні зобов’язання з відшкодування
шкоди.
Регресне зобов’язання
виникає лише у випадках, передбачених законом, і має
похідний характер, оскільки підставою його виникнення є
виконання іншою особою відповідного зобов’язання.
Підставою регресного позову є відповідальність заподіювача шкоди за завдану
шкоду та факт виплати позивачем, що пред’явив регресну вимогу, певної грошової
суми в рахунок відшкодування завданої шкоди.
ВАЖЛИВО:
Право
зворотньої вимоги виникає лише після того, як відбулася виплата.
Наявність судового рішення, за яким з потенційного регресанта ухвалено
стягнути на користь потерпілого певну суму, не вважається достатньою підставою
для пред
’
явлення
регресного позову.
Такий позов може бути пред’явлений лише після виконання зазначеного
рішення, оскільки до моменту виконання в іншої особи, яка відшкодовує шкоду,
немає витрат, які підлягають відшкодуванню.
ВАЖЛИВО:
За регресними зобов’язаннями перебіг позовної давності починається
від дня виконання основного зобов’язання, зокрема виплати страхового відшкодування
(частина шоста статті 261 ЦК України) – правова позиція висловлена Верховним
Судом України в постанові від
30 березня 2016 року у справі № 6-2598цс15 (№ в ЄДРСРУ 56973845).
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