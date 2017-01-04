Ставки судового збору починаючи з 01.01.2017 року Поделиться:



Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору Ставка судового збору з 01.01.2017 (ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" ) 1 600,00 грн. 1. За подання до суду: Мінімум Максимум 1) позовної заяви майнового характеру, яка подана: юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 не обмежено фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 8 000,00 2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана: юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00 фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 640,00 3) позовної заяви: про розірвання шлюбу 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 640,00 про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 4 800,00 4) заяви про видачу судового наказу;

заяви у справах окремого провадження;

заяви про забезпечення доказів або позову;

заяви про перегляд заочного рішення;

заяви про скасування рішення третейського суду;

заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду;

заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду;

заяви про роз’яснення судового рішення, які подано: юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 800,00 800,00 фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 320,00 320,00 5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: позовної заяви немайнового характеру 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 640,00 позовної заяви про відшкодування моральної шкоди 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 не обмежено 6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 352,00 - 1 760,00 не обмежено 7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 384,00 - 1 920,00 не обмежено 8) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 416,00 - 2 080,00 не обмежено 9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду: юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00 фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 320,00 320,00 2. За подання до господарського суду: 1) позовної заяви майнового характеру 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 240 000,00 2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00 3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову;

заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду;

заяви про скасування рішення третейського суду;

заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду;

заяви про роз’яснення судового рішення 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 800,00 800,00 4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 1 760,00 не обмежено 5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 1 920,00 не обмежено 6) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 2 080,00 не обмежено 7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00 8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 200,00 3 200,00 9) заяви про порушення справи про банкрутство 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 16 000,00 16 000,00 10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство;

заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 200,00 3 200,00 3. За подання до адміністративного суду: 1) адміністративного позову: майнового характеру, який подано: суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 не обмежено фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 8 000,00 немайнового характеру, який подано: суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00 фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 640,00 2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 704,00 - 1 760,00 не обмежено 3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви 768,00 - 1 920,00 не обмежено 4) заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України 130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги 832,00 - 2 080,00 не обмежено 5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00 6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 480,00 480,00 4. За видачу судами документів: 1) за повторну видачу копії судового рішення 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу 4,80 не обмежено 2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 48,00 не обмежено 3) за роздрукування технічного запису судового засідання 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш тексту на папері формату А4 16,00 не обмежено 4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 48,00 48,00 5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії 4,80 не обмежено 6) за виготовлення копій документів, долучених до справи 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії 4,80 не обмежено 5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 320,00 320,00 P.s. відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року , в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. теги: Судовий збір, ставки судового збору, судебный сбор, ставки судебного сбора, 2017, позовна заява, исковое заявление, жалоба, скарга, оплата, пошлина, Адвокат Морозов Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя