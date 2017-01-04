Ставки судового збору починаючи з 01.01.2017 року

|
Найменування
документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору
|
Ставка
судового збору
|
з
01.01.2017 (ст. 7
Закону України "Про Державний
бюджет України на 2017 рік"
)
|
1
600,00
грн.
|
1. За
подання до суду:
|
|
Мінімум
|
Максимум
|
1)
позовної
заяви майнового характеру, яка подана:
|
|
|
|
юридичною
особою
|
1,5
відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб
|
1
600,00
|
не
обмежено
|
фізичною
особою або фізичною особою - підприємцем
|
1
відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб
|
640,00
|
8
000,00
|
2)
позовної
заяви немайнового характеру, яка подана:
|
|
|
|
юридичною
особою або фізичною особою - підприємцем
|
1
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
1
600,00
|
1
600,00
|
фізичною
особою
|
0,4
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
640,00
|
640,00
|
3)
позовної
заяви:
|
|
|
|
про
розірвання шлюбу
|
0,4
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
640,00
|
640,00
|
про
поділ майна при розірванні шлюбу
|
1
відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб
|
640,00
|
4
800,00
|
4)
заяви
про видачу судового наказу;
заяви у справах окремого провадження;
заяви про забезпечення доказів або позову;
заяви про перегляд заочного рішення;
заяви про скасування рішення третейського суду;
заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання
рішення третейського суду;
заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення
іноземного суду;
заяви про роз’яснення судового рішення, які подано:
|
|
|
|
юридичною
особою або фізичною особою - підприємцем
|
0,5
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
800,00
|
800,00
|
фізичною
особою
|
0,2
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
320,00
|
320,00
|
5)
позовної
заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної
або юридичної особи, а саме:
|
|
|
|
позовної
заяви немайнового характеру
|
0,4
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
640,00
|
640,00
|
позовної
заяви про відшкодування моральної шкоди
|
1,5
відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб
|
1
600,00
|
не
обмежено
|
6)
апеляційної
скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення
суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового
рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами
|
110
відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви
і скарги
|
352,00
- 1 760,00
|
не
обмежено
|
7)
касаційної
скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення
суду
|
120
відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви
і скарги
|
384,00
- 1 920,00
|
не
обмежено
|
8)
заяви
про перегляд судових рішень Верховним Судом України
|
130
відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви
і скарги
|
416,00
- 2 080,00
|
не
обмежено
|
9)
апеляційної
і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи
касаційної скарги на ухвалу суду:
|
|
|
|
юридичною
особою або фізичною особою - підприємцем
|
1
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
1
600,00
|
1
600,00
|
фізичною
особою
|
0,2
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
320,00
|
320,00
|
2. За
подання до господарського суду:
|
|
|
|
1)
позовної
заяви майнового характеру
|
1,5
відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб та не більше 150 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб
|
1
600,00
|
240
000,00
|
2)
позовної
заяви немайнового характеру
|
1
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
1
600,00
|
1
600,00
|
3)
заяви
про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову;
заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення
іноземного суду;
заяви про скасування рішення третейського суду;
заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання
рішення третейського суду;
заяви про роз’яснення судового рішення
|
0,5
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
800,00
|
800,00
|
4)
апеляційної
скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про
перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами
|
110
відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви
і скарги
|
1
760,00
|
не
обмежено
|
5)
касаційної
скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство
|
120 відсотків
ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
|
1
920,00
|
не
обмежено
|
6)
заяви
про перегляд судових рішень Верховним Судом України
|
130
відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви
і скарги
|
2
080,00
|
не
обмежено
|
7)
апеляційної
і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи
касаційної скарги на ухвалу суду
|
1
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
1
600,00
|
1
600,00
|
8)
заяви
про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про
банкрутство
|
2
розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
3
200,00
|
3
200,00
|
9)
заяви
про порушення справи про банкрутство
|
10
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
16
000,00
|
16
000,00
|
10)
заяви
кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення
про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання
боржника банкрутом;
заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та
спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про
банкрутство;
заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про
банкрутство, або визнання її недійсною
|
2
розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
3
200,00
|
3
200,00
|
3. За
подання до адміністративного суду:
|
|
|
|
1)
адміністративного
позову:
|
|
|
|
майнового
характеру, який подано:
|
|
|
|
суб’єктом
владних повноважень, юридичною особою
|
1,5
відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб
|
1
600,00
|
не
обмежено
|
фізичною
особою або фізичною особою - підприємцем
|
1
відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб
|
640,00
|
8
000,00
|
немайнового
характеру, який подано:
|
|
|
|
суб’єктом
владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем
|
1
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
1
600,00
|
1
600,00
|
фізичною
особою
|
0,4
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
640,00
|
640,00
|
2)
апеляційної
скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення
суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими
обставинами
|
110
відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви
і скарги
|
704,00
- 1 760,00
|
не
обмежено
|
3)
касаційної
скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення
суду
|
120
відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви
|
768,00
- 1 920,00
|
не
обмежено
|
4)
заяви
про перегляд судового рішення Верховним Судом України
|
130
відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви
та скарги
|
832,00
- 2 080,00
|
не
обмежено
|
5)
апеляційної
і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи
касаційної скарги на ухвалу суду
|
1
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
1
600,00
|
1
600,00
|
6)
заяви
про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа
на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу,
порядку і строку виконання судового рішення
|
0,3
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
480,00
|
480,00
|
4. За
видачу судами документів:
|
|
|
|
1)
за
повторну видачу копії судового рішення
|
0,003
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу
|
4,80
|
не
обмежено
|
2)
за
видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа
|
0,03
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
48,00
|
не
обмежено
|
3)
за
роздрукування технічного запису судового засідання
|
0,01
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш тексту на
папері формату А4
|
16,00
|
не
обмежено
|
4)
за
видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання
|
0,03
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
|
48,00
|
48,00
|
5)
за
виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не
брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав,
свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з
письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом
України "Про доступ до судових рішень"
|
0,003
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії
|
4,80
|
не
обмежено
|
6)
за
виготовлення копій документів, долучених до справи
|
0,003
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії
|
4,80
|
не
обмежено
|
5. У
разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення
|
0,2
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
|
320,00
|
320,00
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