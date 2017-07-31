"Дірки всюди" або система корпоративної безпеки





1) Економічна розвідка.

Організація добування своєчасної інформації для вироблення керівництвом компанії найбільш раціональних управлінських рішень з питань фінансово-господарської діяльності, відповідних обстановці, стратегічним цілям і оперативним завданням, що дозволяє уникнути невдач в своїй діяльності.

Збір, аналіз і обробка цієї інформації є найбільш відповідальною ланкою не тільки системи забезпечення безпеки, а й маркетингу, оскільки на її основі виробляється політика компанії.





2) Економічна контррозвідка і внутрішня безпека:

протидія внутрішній корупції, спробам нанесення збитку компанії її працівниками, причому мова йде не тільки про крадіжки, а й про некомпетентність;

проведення службових розслідувань фактів підробки, розкрадань і іншого нанесення збитку компанії;

протидія кримінальним загрозам;

виявлення джерел зливу інформації структурам організованої злочинності і промислового шпигунства серед співробітників компанії;

перевірка осіб, що влаштовуються на роботу і періодична профілактична перевірка лояльності персоналу компанії;

забезпечення фізичної безпеки керівництва компанії і її персоналу (силове і оперативне);

попередження негативних процесів в трудовому колективі компанії, які можуть привести до надзвичайних подій;

забезпечення безпеки рухомого і нерухомого майна компанії.

3) Інформаційно-аналітична робота.

Цей напрямок забезпечує впорядковане накопичення, наукове обґрунтовання, узагальнення та аналіз інформації з різних напрямків безпеки компанії з виділенням як позитивних, так і негативних тенденцій процесу забезпечення безпеки і на цій основі вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку даних тенденцій або їх нейтралізації.

4) Інформаційна безпека (забезпечення захисту відомостей, що становлять, як комерційну таємницю, так і життєво важливих для безперебійного функціонування підприємства інформаційних масивів):

організаційно-режимні заходи по роботі з конфіденційною інформацією в усіх її формах (паперові, електронні та інші носії інформації);

протидія приватним технічним розвідкам;

повний комплекс забезпечення безпеки локальних комп'ютерів і внутрішніх комп'ютерних мереж, забезпечення безпечної роботи виходів в Інтернет;

забезпечення безпеки каналів зв'язку.

5) Навчання персоналу.

Важливим аспектом внутрішньої безпеки є системне навчання співробітників за індивідуальними програмами (згідно організаційно-штатного розпису і виконуваних службових обов'язків), основними напрямками забезпечення корпоративної безпеки компанії.





6) Взаємодія підрозділів безпеки з місцевими владними структурами та правоохоронними органами.

На сьогоднішній день основним джерелом кадрів для підрозділів безпеки є спецслужби і правоохоронні органи. Як правило, це професійно підготовлені, досвідчені, висококваліфіковані старші офіцери запасу МВС, СБУ і військової розвідки, багато з яких мають тісні зв’язки у правоохоронних органах.

Але ситуація змінюється, сьогодні комплексне забезпечення безпеки - це не тільки досвід оперативної роботи, а й знання економіки, аудиту, сучасних інформаційних технологій і багато іншого. А тому в ці структури все частіше і частіше залучають молоді перспективні кадри, які ніколи не мали відношення до правоохоронних органів та спецслужб. Особливо це стосується тих, хто має економічну або спеціальну технічну освіту.

Хотілося б відзначити ще один важливий момент: вся робота системи корпоративної безпеки знизу доверху будується на довірі. Якщо СБ не користується довірою керівництва компанії, її інформація нічого не варта і вся її багатостороння діяльність втрачає сенс.

Якщо співробітник СБ не користується довірою свого безпосереднього керівництва, то йому тут не місце. Кожен СБ-шник повинен бути абсолютно упевнений, що йому повністю довіряють, повинен цінувати цю довіру і ніколи нею не зловживати. Однак довіра не виключає, а, навпаки, звертає увагу на відповідний контроль за діяльністю всіх елементів системи корпоративної безпеки.

На закінчення хотілося б нагадати, що отримана інформація, як і сама система корпоративної безпеки взагалі - не самоціль. Ця система є всього лише передумовою і одним із засобів ефективної економічної політики та стратегії, але сама по собі ніяк не може замінити ні політику, ні стратегію, ні економічну міць господарюючого суб'єкта.

Вирішальним фактором конкурентної боротьби є здатність керівників підприємства ефективно використовувати отриману і оброблену інформацію. Без мудрої і реалістичної політики навіть самі своєчасні і достовірні розвідувальні дані будуть марні і не принесуть ніякої користі підприємству. Тому корисність і необхідність системи корпоративної безпеки повністю залежить від того, як вона направляється і використовується людьми, які приймають стратегічні для компанії рішення.