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Как создавать IT-продукты, которые прославят страну
12.04.2017 11:24
Есть инициативные IT-предприниматели, есть интересные идеи, есть квалифицированные кадры — программисты, инженеры, дизайнеры и т. д. Но остается вопрос: как сполна реализовать весь этот потенциал? Как сделать так, чтобы стартапы превратились в успешные компании, которые будут выпускать продукты, востребованные на мировом рынке? Ведь только в этом случае стартапы смогут принести стране известность, экономические выгоды и большое число высокооплачиваемых рабочих мест.
Израиль
наглядно показал, как это сделать. Наша «птица стартапов» взлетела с помощью
двух «крыльев»: государственной поддержки и сильных кадров — как с точки зрения
профессионализма, так и в плане развитой культуры предпринимательства.
Государство
предприняло два важных шага. Во-первых, оно основало фонды для финансирования
стартапов в сфере высоких технологий. Во-вторых, был принят закон об инвесторах,
который стимулирует инвестиции в молодые стартапы на ранних этапах.
Что
касается кадров, то это главный актив Израиля, окруженного врагами и не
имеющего природных ресурсов. Поэтому наш основной драйвер развития — наши мозги.
В этом израильтянам очень помогают такие национальные черты, как здоровая
дерзость и непризнание авторитетов, что привело к развитию высочайшей культуры
предпринимательства.
Куда
же принесли
страну
эти два «крыла»? При населении всего 8 миллионов человек Израиль
сегодня имеет более 6000 стартапов и привлекает больше венчурного капитала на
человека, чем любое другое государство в мире. Причем экосистема стартапов
охватывает всю страну — от технологического центра Тель-Авива до пустынного южного
округа.
Израиль
уже переходит на второй этап развития стартапов — не количественный, а
качественный. Ведь очень многие стартапы слишком рано продают, так происходит
по всему миру. В Израиле сегодня пропагандируется идея не спешить с их продажей,
а создавать на базе стартапов успешные компании. «Продавать или не продавать?» —
этот вопрос у нас сейчас обсуждается очень остро. Благо в Израиле достаточно образцов,
на которые можно равняться. К примеру, компания Check Point — создатель
файрволов и один из мировых лидеров в сфере IT-безопасности — была основана
тремя израильтянами в 1993 году. В свое время они не продали перспективный
стартап, и сегодня это компания с оборотом более миллиарда долларов и с 4000 сотрудников.
Кстати, важное отличие израильского хай-тек-рынка
от украинского в том, что
здесь
почти нет
компаний, которые занимаются аутсорсингом. Хотя раньше были — например,
разработчик систем для биллинга Amdocs, выросший в компанию с более чем
3-миллиардным оборотом. В Израиле все нацелены на создание конечных продуктов.
И при этом все мечтают, что именно их продукт покорит мир. По-моему, это
хороший пример для наследования украинскими разработчиками.
То, что в Украине точно есть, — это квалифицированные кадры. Украинских IT-специалистов знают и ценят во всем мире: за их высокий профессиональный уровень, мотивацию и креативность. Практически те же качества, что и у израильтян. Нужно лишь развивать этот актив, растить не просто программистов, а инициативных профессионалов и предпринимателей. И они будут создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, прославляя Украину в мире и придавая мощный импульс всей экономике.
теги: DANIT, Израиль, образование, ИТ
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