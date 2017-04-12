Как создавать IT-продукты, которые прославят страну

Есть инициативные IT-предприниматели, есть интересные идеи, есть квалифицированные кадры — программисты, инженеры, дизайнеры и т. д. Но остается вопрос: как сполна реализовать весь этот потенциал? Как сделать так, чтобы стартапы превратились в успешные компании, которые будут выпускать продукты, востребованные на мировом рынке? Ведь только в этом случае стартапы смогут принести стране известность, экономические выгоды и большое число высокооплачиваемых рабочих мест.

Израиль наглядно показал, как это сделать. Наша «птица стартапов» взлетела с помощью двух «крыльев»: государственной поддержки и сильных кадров — как с точки зрения профессионализма, так и в плане развитой культуры предпринимательства.

Государство предприняло два важных шага. Во-первых, оно основало фонды для финансирования стартапов в сфере высоких технологий. Во-вторых, был принят закон об инвесторах, который стимулирует инвестиции в молодые стартапы на ранних этапах.

Что касается кадров, то это главный актив Израиля, окруженного врагами и не имеющего природных ресурсов. Поэтому наш основной драйвер развития — наши мозги. В этом израильтянам очень помогают такие национальные черты, как здоровая дерзость и непризнание авторитетов, что привело к развитию высочайшей культуры предпринимательства.

Куда же принесли страну эти два «крыла»? При населении всего 8 миллионов человек Израиль сегодня имеет более 6000 стартапов и привлекает больше венчурного капитала на человека, чем любое другое государство в мире. Причем экосистема стартапов охватывает всю страну — от технологического центра Тель-Авива до пустынного южного округа.

Израиль уже переходит на второй этап развития стартапов — не количественный, а качественный. Ведь очень многие стартапы слишком рано продают, так происходит по всему миру. В Израиле сегодня пропагандируется идея не спешить с их продажей, а создавать на базе стартапов успешные компании. «Продавать или не продавать?» — этот вопрос у нас сейчас обсуждается очень остро. Благо в Израиле достаточно образцов, на которые можно равняться. К примеру, компания Check Point — создатель файрволов и один из мировых лидеров в сфере IT-безопасности — была основана тремя израильтянами в 1993 году. В свое время они не продали перспективный стартап, и сегодня это компания с оборотом более миллиарда долларов и с 4000 сотрудников.

Кстати, важное отличие израильского хай-тек-рынка от украинского в том, что здесь почти нет компаний, которые занимаются аутсорсингом. Хотя раньше были — например, разработчик систем для биллинга Amdocs, выросший в компанию с более чем 3-миллиардным оборотом. В Израиле все нацелены на создание конечных продуктов. И при этом все мечтают, что именно их продукт покорит мир. По-моему, это хороший пример для наследования украинскими разработчиками.

То, что в Украине точно есть, — это квалифицированные кадры. Украинских IT-специалистов знают и ценят во всем мире: за их высокий профессиональный уровень, мотивацию и креативность. Практически те же качества, что и у израильтян. Нужно лишь развивать этот актив, растить не просто программистов, а инициативных профессионалов и предпринимателей. И они будут создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, прославляя Украину в мире и придавая мощный импульс всей экономике.