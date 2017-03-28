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Развитие инновационной экономики в условиях военного конфликта
28.03.2017 13:30
За последние три года стоящий перед Украиной вызов - развивать экономику в условиях военного конфликта - часто сравнивают с условиями, в которых существует Израиль. Находясь во враждебном окружении и под постоянной угрозой военной эскалации, Израилю удалось построить успешную инновационную экономику. При этом Израиль имел худшие стартовые позиции, чем Украина: острый дефицит природных ресурсов, тяжелый климат, небольшую территорию.
Сегодня эта страна — номер один в мире по количеству патентов на душу населения, по уровню развития стартапов, по производству и экспорту медицинского оборудования. Израиль входит в первую тройку в мире по бюджету на образование. Это — единственная страна в мире с ВВП на душу населения более $40 тыс., у которой данный показатель ежегодно растет более чем на 4%. ВВП Израиля на одного человека уже выше, чем в большинстве европейских стран (например, Испании, Португалии, Италии, Франции). Израильская армия в 2016 году была признана наиболее технологически развитой в мире.
Этот прогресс стал результатом того, что Израиль, долгое время бывший сельскохозяйственной страной, сделал ставку на развитие высокотехнологического сектора. Это очень рациональное решение, так как ключевой актив Израиля - это люди. Как, кстати, и у Украины. Но чтобы реализовать потенциал этого актива в сфере хай-тек, необходима налаженная система подготовки квалифицированных кадров. Израилю удалось создать такую систему, решая вопрос обеспечения кадрами своей армии.
Как известно, служба в армии обязательна для всех израильтян с 18 лет. Призывники, отвечающие ряду параметров, проходят детальное тестирование в Mamram — центре компьютерных и информационных систем Армии Израиля. Те, кто имеют потенциал стать программистом, зачисляются на армейские курсы подготовки IT-специалистов, причем предварительное знакомство с программированием не обязательно. После восьми месяцев интенсивного обучения они поступают на службу программистами в Mamram.
Если обычная служба в армии длится три года, то работа в Mamram — семь лет, чтобы компенсировать бесплатное обучение. По истечению этого срока, 25-летний демобилизованный возвращается в гражданскую жизнь опытным специалистом и легко находит высокооплачиваемую работу в сфере хай-тек. И сегодня в Израиле на 8 млн человек населения приходится 200 тыс. специалистов, работающих в высокотехнологичном секторе.
Вопрос в том, возможно ли повторить этот опыт в Украине. По оценкам экспертов, в Украине трудится 100 тысяч IT-специалистов, так что имеется большое пространство для роста. Конечно, нам нет смысла говорить о создании в Украине аналога Mamram, — это вопрос государства, а не частной инициативы. Тем не менее, можно повторить в вашей стране то, что мы сделали в Израиле — адаптировать систему Mamram для гражданского IT-образования.
Окончив свою службу в Mamram, я основал в Израиле учебный центр под названием John Bryce Training. Он основан на той же идее и имеет такой же процесс приема и обучения, что и Mamram. Более того, мы привлекли потенциальных работодателей, компании-разработчиков программного обеспечения, чтобы поддерживать актуальность образовательного процесса и помогпть нашим выпускникам с трудоустройством. Сегодня John Bryce Training занимает 70% израильского рынка ИТ-образования, мы также открыли филиалы в Китае, Турции и Венгрии. И теперь собираемся принести подход израильской армии к ИТ-образованию в Украину. Я уверен, что это поможет воспитать здесь новое поколение высококвалифицированных ИТ-специалистов.
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