|
|
|
Автор
Кнопки
|
Скоростные лимиты: "ошибка выжившего" как главный аргумент оппонентов
17.08.2017 09:22
Ежегодно в Украине происходят порядка 150 тысяч ДТП, в которых погибают около 4 тысяч человека. Для сравнения, в Германии в 6 раз больше автомобилей, однако там случается всего 3,5 тысячи летальных исходов ДТП в год. Одна из возможных причин такой разницы — культура вождения и соблюдение адекватных скоростных режимов. Так стоит ли Украине понижать максимальную допустимую скорость в городах, и приведет ли это к снижению числа ДТП?
ДТП в Украине – виновата система?
Неутешительная статистка ДТП в Украине имеет несколько системных причин. Во-первых, это своеобразная культура вождения отечественных автомобилистов. Многие водители не хотят соблюдать правила дорожного движения, считая, что это занятие не для них. Одни позволяют себе не пристегиваться за рулем. Другие превышают допустимые скоростные режимы. Третьи отвлекаются на разговоры и сообщения по телефону вместо того, чтобы следить за дорогой.
Во-вторых, это отсутствие разметки на многих автомобильных дорогах. Если, например, плохое качество полотна не позволяет автомобилям ехать быстро и несет другие негативные моменты помимо аспекта безопасности, то отсутствие разметки непосредственно ухудшает безопасность. Водителям становится сложно двигаться в одной полосе, заметно возрастает путаница при маневрах.
Решение второй проблемы - улучшение качества полотна и нанесение разметки, сегодня стоят в приоритете "Укравтодора". Но весь комплекс действий не может быть реализован в одну секунду. Что касается культуры вождения, её воспитание возможно только путем введения разумных ограничений и строгого контроля. Также на меньшей скорости водители получают больше времени на реагирование в кризисных ситуациях. Таким образом, снижение скоростного лимита в городах - это мера временного воздействия на один из аспектов безопасности на дорогах, и элемент комплексного решения другого компонента проблемы.
Почему это не сработает?
После того, как "Укравтодор" заявил о планах снизить скоростные лимиты в городах до 50 км/час, в социальных сетях появились тысячи комментариев от скептиков. Люди удивлены, как лишние 10 км/час (больше 16,5% от максимальной скорости) могут влиять на безопасность движения.
Стоит понимать, что ДТП на 60 км/час имеет весьма серьезные последствия. Например, краш-тесты Euro NCAP проводятся на скоростях около 55 км/час. Однако многие автомобили с трудом проходят испытания даже в том случае, если специально оснащены дополнительными пакетами безопасности. Особенно это касается самого доступного, и, как результат, самого массового сегмента.
Есть истории, когда китайские модели проходили местные краш-тесты, использующие методику, аналогичную Euro NCAP. Единственная разница была в том, что китайцы снижали скорость при тестах до 49-50 километров в час. Показывая довольно сносные результаты, позже эти модели проваливали европейские испытания. Даже 5 км/час хватило для того, чтобы автомобиль пострадал значительно сильнее.
Ехать придется дольше?
Важный аргумент скептиков - увеличение времени пути. Ведь если скорость упадет на 16,5%, то вместо часа автомобилю придется ехать целых 70 минут до пункта назначения.
Однако этот довод не коррелируется с практикой. Во-первых, даже часовая езда по городу без пробок в условиях Украины – это, наверняка, не просто передвижения с места на место. Маршруты по городу составляют куда меньше воображаемых 60 километров, и редко превышают 10-15 километров за одну поездку. Значит, максимально возможная потеря времени составит всего пару минут.
Но куда более вероятно, что автомобилист и вовсе ничего не потеряет. Ведь, например, средняя скорость передвижения по Киеву составляет порядка 30 километров в час, а разогнаться до максимальных 60 или всеми любимых 80 километров в час можно лишь на ограниченных участках в определенное время. Таким образом, для большинства водителей нововведение почти не изменит время пути.
Статистка против?
Другой довод, применяемые оппонентами скоростных лимитов, касается статистики ДТП. На сегодняшний день лишь 0,05% из них случаются из-за превышения скорости. Значит, говорят они, скоростные лимиты нужно или оставить прежними, либо даже поднять.
Причина их заблуждения - так называемая "ошибка выжившего". Люди смотрят на факторы мнимой важности, пропуская другие, более существенные причины. Например, если исследовать все ДТП на предмет скорости, то может оказаться, что львиная доля столкновений и наездов на пешеходов происходит на скоростях от 50 до 60 километров в час. Посудите сами: если применять логику противников ограничения скорости, то окажется, что при лимите в 200 км/час в Украине будет происходить всего пара-тройка ДТП из-за превышения. Вот только их число в допустимом диапазоне может вырасти в десятки раз, хотя причин этого статистика не отразит. Потому именно снижение скоростного лимита позитивно скажется на безопасности людей.
Мировой опыт
Европа не привыкла ездить быстро. Конечно, сразу приходят на ум безлимитные автобаны в Германии. Но ведь это - прямые ровные дороги, а не городские маршруты.
Что касается передвижения через населенные пункты, максимальна допустимая скорость в Германии, Австрии, Испании, или Италии составляет 50 км/ч. В Великобритании ограничение еще более жесткое – 48 км/ч. Таким образом, автомобилисты ездят через города намного медленнее, чем их украинские коллеги.
Также в мире популярны так называемые Traffic Calming Measures. Они включают ограничение скорости, создание изгибов проезжей части, пешеходных островков безопасности, поднятие пешеходных переходов над проезжей частью, введение перекрёстков с круговым движением, организацию уличных стоянок и некоторые другие средства. Например, первый в Украине объект для уменьшения скорости авто уже был построен в Лохвице на Полтавщине. Цель этих мер - не давать водителям превышать скорость там, где это особенно опасно для других автомобилистов и пешеходов вокруг.
* * *
Снижение скоростного режима в городах до 50 километров в час - вполне очевидный и логичный способ бороться со страшной статистикой ДТП в Украине. Конечно, он не сработает без самого важного компонента - желания самих водителей соблюдать ПДД и воспитывать в себе культуру поведения на дороге. Но ведь тут все зависит от каждого из нас!
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.