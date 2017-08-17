Скоростные лимиты: "ошибка выжившего" как главный аргумент оппонентов





Во-вторых, это отсутствие разметки на многих автомобильных дорогах. Если, например, плохое качество полотна не позволяет автомобилям ехать быстро и несет другие негативные моменты помимо аспекта безопасности, то отсутствие разметки непосредственно ухудшает безопасность. Водителям становится сложно двигаться в одной полосе, заметно возрастает путаница при маневрах.

Решение второй проблемы - улучшение качества полотна и нанесение разметки, сегодня стоят в приоритете "Укравтодора". Но весь комплекс действий не может быть реализован в одну секунду. Что касается культуры вождения, её воспитание возможно только путем введения разумных ограничений и строгого контроля. Также на меньшей скорости водители получают больше времени на реагирование в кризисных ситуациях. Таким образом, снижение скоростного лимита в городах - это мера временного воздействия на один из аспектов безопасности на дорогах, и элемент комплексного решения другого компонента проблемы.

Почему это не сработает?

После того, как "Укравтодор" заявил о планах снизить скоростные лимиты в городах до 50 км/час, в социальных сетях появились тысячи комментариев от скептиков. Люди удивлены, как лишние 10 км/час (больше 16,5% от максимальной скорости) могут влиять на безопасность движения.

Стоит понимать, что ДТП на 60 км/час имеет весьма серьезные последствия. Например, краш-тесты Euro NCAP проводятся на скоростях около 55 км/час. Однако многие автомобили с трудом проходят испытания даже в том случае, если специально оснащены дополнительными пакетами безопасности. Особенно это касается самого доступного, и, как результат, самого массового сегмента.

Есть истории, когда китайские модели проходили местные краш-тесты, использующие методику, аналогичную Euro NCAP. Единственная разница была в том, что китайцы снижали скорость при тестах до 49-50 километров в час. Показывая довольно сносные результаты, позже эти модели проваливали европейские испытания. Даже 5 км/час хватило для того, чтобы автомобиль пострадал значительно сильнее.

Ехать придется дольше?

Важный аргумент скептиков - увеличение времени пути. Ведь если скорость упадет на 16,5%, то вместо часа автомобилю придется ехать целых 70 минут до пункта назначения.

Однако этот довод не коррелируется с практикой. Во-первых, даже часовая езда по городу без пробок в условиях Украины – это, наверняка, не просто передвижения с места на место. Маршруты по городу составляют куда меньше воображаемых 60 километров, и редко превышают 10-15 километров за одну поездку. Значит, максимально возможная потеря времени составит всего пару минут.

Но куда более вероятно, что автомобилист и вовсе ничего не потеряет. Ведь, например, средняя скорость передвижения по Киеву составляет порядка 30 километров в час, а разогнаться до максимальных 60 или всеми любимых 80 километров в час можно лишь на ограниченных участках в определенное время. Таким образом, для большинства водителей нововведение почти не изменит время пути.

Статистка против?

Другой довод, применяемые оппонентами скоростных лимитов, касается статистики ДТП. На сегодняшний день лишь 0,05% из них случаются из-за превышения скорости. Значит, говорят они, скоростные лимиты нужно или оставить прежними, либо даже поднять.

Причина их заблуждения - так называемая "ошибка выжившего". Люди смотрят на факторы мнимой важности, пропуская другие, более существенные причины. Например, если исследовать все ДТП на предмет скорости, то может оказаться, что львиная доля столкновений и наездов на пешеходов происходит на скоростях от 50 до 60 километров в час. Посудите сами: если применять логику противников ограничения скорости, то окажется, что при лимите в 200 км/час в Украине будет происходить всего пара-тройка ДТП из-за превышения. Вот только их число в допустимом диапазоне может вырасти в десятки раз, хотя причин этого статистика не отразит. Потому именно снижение скоростного лимита позитивно скажется на безопасности людей.

Мировой опыт

Европа не привыкла ездить быстро. Конечно, сразу приходят на ум безлимитные автобаны в Германии. Но ведь это - прямые ровные дороги, а не городские маршруты.

Что касается передвижения через населенные пункты, максимальна допустимая скорость в Германии, Австрии, Испании, или Италии составляет 50 км/ч. В Великобритании ограничение еще более жесткое – 48 км/ч. Таким образом, автомобилисты ездят через города намного медленнее, чем их украинские коллеги.

Также в мире популярны так называемые Traffic Calming Measures. Они включают ограничение скорости, создание изгибов проезжей части, пешеходных островков безопасности, поднятие пешеходных переходов над проезжей частью, введение перекрёстков с круговым движением, организацию уличных стоянок и некоторые другие средства. Например, первый в Украине объект для уменьшения скорости авто уже был построен в Лохвице на Полтавщине. Цель этих мер - не давать водителям превышать скорость там, где это особенно опасно для других автомобилистов и пешеходов вокруг.

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Снижение скоростного режима в городах до 50 километров в час - вполне очевидный и логичный способ бороться со страшной статистикой ДТП в Украине. Конечно, он не сработает без самого важного компонента - желания самих водителей соблюдать ПДД и воспитывать в себе культуру поведения на дороге. Но ведь тут все зависит от каждого из нас!