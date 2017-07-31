Автобаны в Европу: нужны ли такие дороги Украине?

Много амбициозных проектов «Укравтодора», которые сегодня на слуху у широкой общественности, касаются строительства продолжений европейских автобанов на территории Украины.

У скептиков сразу возникают сомнения: могут ли выгоды от подобных проектов перевесить затраты на их реализацию? Именно поэтому предлагаю разобраться в подводных камнях дорожной интеграции с Европейским Союзом. Давайте выясним, так ли она необходима нашей стране.



Во-первых, фур становиться больше, тогда как фактически доступных полос для движения – нет. Значит, увеличивается износ полотна, 95% которого и так нуждается в капитальном ремонте. Во-вторых, недобросовестные перевозчики в 2-4 раза превышают допустимую нагрузку на ось. Дорожное полотно оказывается под самым настоящим прессом из колес многотонных грузовиков. В-третьих, водители автопоездов выбирают те дороги, которые сегодня находятся в лучшем состоянии, дальше разбивая их перегруженными фурами. Получается замкнутый круг: с одной стороны, количество реально доступных маршрутов невелико. С другой, оно постоянно уменьшается.



Строительство автобанов может стать хорошим выходом из сложившейся проблемы. Для начала они разгрузят некоторые второстепенные маршруты. Одновременно сделав их доступными для других автомобилистов. Немаловажно, что хорошие дороги значительно ускорят процесс доставки. От этого уменьшиться количество потребляемого топлива на единицу товара. Простая бизнес-логика подсказывает, что доля логистических затрат сократиться, позитивно сказавшись на ценах импортируемых наименований, а также сделав украинскую продукцию за границей более конкурентной.



Появится также и скрытый эффект: финансовая выгода от новых маршрутов предоставит перевозчикам "зазор" для перехода от перегруженных фур к адекватной нагрузке грузовиков на ось. Например, когда время доставки сократиться с недели до 3 дней, а количество затраченного топлива упадет в два раза, перевозчики даже теоретически не смогут оправдать свою нечестность плохими условиями для осуществления деятельности.



Больше не придётся обгонять вереницы фур



Еще в автошколе нас учили, что длинномеры представляют реальную угрозу для водителей. Однако когда подряд едут 3-4 грузовика, то не только новичок, но и любой опытный водитель может растеряться. В свою очередь, автомобилисты, которые часто передвигаются по некоторым главным направлениям на Европу, совсем не понаслышке знакомы с проблемой верениц огромных фур с прицепами, едущих вдоль однополостной дороги.



Вариант строительства автобанов может существенно повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения. Имея несколько полос, легковые и грузовые автомобили смогут передвигаться "раздельно".



Автобаны и туризм



С началом действия безвизового режима именно люди, пересекающие границу на автомобиле, составляют большую часть тех, кто ездит по биометрическому паспорту. Пока в нашей стране нет сверх дешёвых авиабилетов, семейные поездки в Европу продуктивнее всего организовывать на личном транспорте. Однако сегодня далеко не каждый автомобилист решиться на поездку до границы.



Совсем другая ситуация будет при наличии автобанов, соединяющих нашу страну с Европейским Союзом. Например, средняя скорость на американских хайвэях – от 67 до 80 миль в час (107-128 км/час). В Германии автомобили передвигаются по автобанам со скоростью около 140 километров в час. Получается, что в будущем поездка от Киева до Чопа может забирать у автомобилиста всего 6 часов. Чего уж там, если доехать от Харькова до Ягодина можно будет за 7,5 часов.



Появления в Украине европейских шоссе будет способствовать семейному туризму, доступному почти всем владельцам автомобилей. Доехал до Праги, снял квартиру через Airbnb и проводишь потрясающие каникулы в Европе. Вполне возможно, что все это делаешь по цене "удобных" авиабилетов, когда нет возможности выбирать между широким списком дат.



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Интеграция Украины в общеевропейскую дорожную сеть путем строительства автобанов – несомненно, затратный и длительный процесс. Однако сегодня он необходим нашей стране и несет вполне реальные видимые и скрытые бонусы. С одной стороны, снижение логистических затрат позитивно отразится на стоимости товаров для украинских покупателей, а также сделает продукцию отечественного производства более конкурентной. Одновременно создаться механизм разумного принуждения перевозчиков к соблюдению весовых нормативов по нагрузке на ось. В свою очередь, широкие скоростные магистрали позитивно скажутся на безопасности дорожного движения. Наконец сокращение времени пути до границы сделает автомобильный туризм реальной альтернативой другим вариантам отдыха не только для жителей приграничных областей, но и для всех остальных украинцев.

На сегодняшний день рост товарооборота между Украиной и странами Европейского Союза показывает стабильную положительную динамику. Только за 2016 год объем торговли товарами между Украиной и ЕС увеличился почти на 5,5% по сравнению с 2015 годом. Однако коммерческое оживление несет дополнительную нагрузку на доступные логистические каналы. Если ситуация с морем, железной дорогой и авиатранспортом вполне понятна и требует лишь экстенсивного роста мощностей, то, в случае с дорогами, происходит интенсификация транспортных потоков.