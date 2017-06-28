Бетонные дороги: мировой опыт vs украинские реалии

"Бетонная дорога может служить по 30-40 лет, совсем не требуя затрат на содержание. Стоимость строительства бетонной дороги в разы меньше, чем цена километра полотна с асфальтовым покрытием. Весь цивилизованный мир ездит только по бетонным дорогам".

Подобные тезисы стали масово распространятся среди украинцев. Именно поэтому сегодня я предлагаю провести "факт чек" темы бетонных дорог.

Мы должны понять, за какими утверждениями стоит серьезный мировой опыт и экономически расчеты, а какие — плоды популизма и желания выдавать мифы за объективную правду.

Где в мире строят бетонные дороги

Наибольшее распространение бетонные дороги получили в США: более 60% американских дорог являются бетонными. Например, система федеральных хайвэев, которые пересекают всю страну и проходят через все климатические зоны, построена именно из такого материала.

Первая экономика мира давно успела оценить практичность бетонного покрытия, ведь главные магистрали обходятся без капитального ремонта по 20-30 лет.

Другой страной, где бетонные дороги завоевали популярность, является Германия: страна успешно начала применять технологии при строительстве автобанов и сегодня имеет около 40% бетонных дорог.

Еще один пример – Япония, где бетонные шоссе справляются со своей задачей на очень перегруженных дорожных участках.

Что касается большей части Европы, то здесь бетонные дороги встречаются не так часто: опыт в строительстве и содержании асфальтового полотна позволяет задумываться об альтернативных вариантах в исключительных случаях.

Плюсы бетонного покрытия как дорожного полотна

Если срок службы полотна с асфальтовым покрытием составляет, при должном уходе, от 4 до 8 лет, то аналогичный показатель для бетонных дорог начинается от 15 лет. Некоторые участки легко выдерживают без капитального ремонта по 30-40 лет.

Дело в том, что бетонные дороги не так восприимчивы к тяжелому транспорту: крупная плита не прогибается под каждым из колес грузовика. Значит, не происходит деформации, которая впоследствии может губительно сказаться на качестве полотна.

Отсюда еще один косвенный экономические эффект: передвигаясь по бетонным дорогам, автомобили тратят меньше топлива. Если для каждого отдельного транспортного средства разница не столь заметна, то в масштабах страны, импортирующей горючее, она будет заметна.

Минусы бетона в украинских условиях

Первый и наиболее основательный минус бетонных дорог – их высокая цена. Из-за сложной подготовки грунта и высокой стоимости компонентов полотна, цена километра бетонной дороги в США составляет на 80-85% больше, чем в случае дороги с асфальтовым покрытием.

Через 8-10 лет сумма на содержание асфальтовый дороги уравнивает ее стоимость с бетонным аналогом. Однако едва ли такая арифметика сгодится для нынешней Украины, в которой 90% всех дорог нуждаются в ремонте, а финансирования хватает, в лучшем случае, но доли процента от необходимого.

Другой вопрос – если для строительства дороги мы берем именно долгосрочные кредиты МФО и позитивный экономический эффект экономии на содержании бетонного покрытия наступит еще в период выплаты суммы и процентов. Но здесь возникает вопрос о целесообразности именно таких механизмов кредитования из-за высокой стоимости ресурсов на длительный срок.

Что до Украины, решение массового перехода на бетонные дороги также будет затруднено отсутствием бетона подходящих марок в необходимом объеме. Дело в том, что украинские производители крайне мало работают с такими марками, которые используются при строительстве дорог.

Это значит, что для перехода на бетонное полотно, нам как-то нужно простимулировать строительную промышленность на выпуск всех необходимых компонентов. Иначе стоимость километра бетонной дороги составит не 1,8х цены километра асфальтового полотна, а все 2,4х-2,6х из-за необходимости доставлять бетон.

Другой серьезный минус – крайне высокая стоимость капитального ремонта бетонной дороги. Дело в том, что технология строительства бетонных дорог не предполагает последующего ямочного ремонта, а только полномасштабную замену бетонных плит. Как результат, стоимость таких процедур вовсе не сопоставима даже с ценами на качественное содержание асфальтового полотна.

Бетонные дороги едва ли можно назвать тихими. Основная проблема состоит в структуре покрытия и стыках между плитами, проезжая которые, вместе со звуковым дискомфортом, автомобиль получает также небольшую вертикальную раскачку.

Как вы думаете, почему типичные американские модели – это плавные баржи, способные укачать даже самого выносливого европейца? Дело в необходимости создавать подвеску для прохождения бетонного полотна.

Однако в США также давно придумали способ бороться с негативными качествами бетонного дорожного покрытия. Там очень часто сверху бетона кладут еще 7-8 сантиметровый слой асфальта. Получается вполне привычная нам по ощущениям дорога. Другой вопрос, что ее стоимость возросла, а также никуда не делись проблемы асфальтового покрытия.

Мифы относительно бетонных дорог

Некоторые источники предполагают, что бетонные дороги обязательно должны иметь 30-летнюю гарантию от строителя. Однако стоит понимать, что от срока гарантии, так или иначе, зависит стоимость контракта. Так что за 30 лет придется переплатить, тогда как любая гарантия включает обязательства по содержанию полотна, что отнюдь не бесплатно.

Технология строительства бетонных дорог очень простая. Дело в том, что возведение бетонного покрытия требует длительного периода времени, в течение которого должны быть соблюдены все технологические нюансы.

Например, в Германии сохнущие слои бетона накрывают от дождя. И так будущая дорога стоит месяцами. Любое нарушение технологии незамедлительно приведет к отрицательному результату.

При ограниченном бюджете, бетонные дороги могут становиться долгостроями: иностранный подрядчик допустил ошибку, но не хочет возмещать компенсацию из-за очень большой стоимости этой ошибки.

Контракт разрывается, но пока идет арбитраж и выплата компенсации подрядчиком, недостроенное полотно просто стоит, что неминуемо ведет к дополнительным технологическим нарушениям.

При том, что у Украины фактически нет опыта содержания недостроенных бетонных дорог, затея может оказаться весьма неэффективной.

Строительство бетонных магистралей – действительно хороший способ обеспечить стабильное качество дорожного полотна на длительный период времени. Однако не стоит забывать о том, что вместо каждого километра бетонной дороги можно построить 1,8 километра дороги с асфальтовым покрытием.

При том, срок окупаемости бетонной дороги в сравнении с асфальтовой начинается после 8-10 лет эксплуатации, что подходит скорее для строительства под долгосрочные кредиты, но вызывает ряд других вопросов относительно целесообразности.Источник: https://biz.censor.net.ua/m3028504