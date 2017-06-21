Глобальная строительная экспансия

На сегодняшний день, годовой объем мирового рынка экспорта строительных услуг составляет порядка 105 миллиардов долларов. При этом каждый день в заголовках новостей мы видим, что немецкая, турецкая или китайская компании будет строить в Украине очередной инфраструктурный объект: мост, отрезок шоссе, или новую развязку. Возникает вполне логичный вопрос: почему украинские фирмы не строят у нас, а также не занимаются экспортом своих услуг за рубеж? Давайте разберемся.

Миф 1: Украинские фирмы не строят в Украине

Если полагаться исключительно на человеческое восприятие и заголовки СМИ, то может возникнуть впечатление, что украинские строительные компании вообще не работают в Украине. При этом они также ничего не строят за рубежом. Очевидно, что такой ситуации быть не может. Наше впечатление основано на эффекте "коммуникационного пузыря": мы знаем лишь то, о чем слышали, а слышали о десятках проектов, которые реализуются иностранцами.

На самом деле, зарубежные фирмы физически не могут выполнить все работы исключительно своими силами. Выиграв тендер, они часто нанимают субподрядчиков из числа украинских компаний. Отечественные строители выполняют отведенные им участки работы, получая за это вознаграждение от иностранной фирмы. Складывается парадоксальная ситуация: зарубежная компания зарабатывает деньги за то, что украинская фирма строит объект в Украине. Но ее парадоксальность, в свою очередь, вызвана лишь асимметрией информации и может быть легко развеяна.

Во-первых, именно компания - основной подрядчик, выступает носителем рисков. Возможность ответить в рамках стоимости проекта - одна из причин, почему при отборе фирм для работы над проектами МФО так важна их финансовая устойчивость.

Во-вторых, работы часто ведутся с применением технологий и методов иностранной компании. Условно, сами по себе украинские субподрядчики не владеют достаточной квалификацией, специфическим опытом или техническим оснащением. Все это дает им зарубежная фирма-исполнитель.

В-третьих, нередко иностранная компания может привлечь относительно дешевые кредитные и страховые ресурсы в банках и страховых фирмах своей страны, тогда как украинская лишена подобного конкурентного преимущества.

Миф 2: Никакой украинский подрядчик не смог бы работать над проектами МФО

Процедура тендера по проектам МФО предполагает тщательную проверку компании-подрядчика. Так, ее финансовые показатели последних лет должны быть сопоставимы со стоимостью реализуемого проекта. Фирма обязана иметь опыт выполнения похожих по сложности или более сложных объектов. Также от нее требуется показать наличие стабильного денежного потока в течение последних нескольких лет.

Объективно, сегодня большинство украинских компаний не может соответствовать этим критериям и быть допущенными к тендеру. Но это совершенно не означает, что подрядчики "загнаны в угол", а мы так и будем брать кредиты МФО, чтобы снова отдавать их за границу.

В такой ситуации, для украинской компании есть отличный выход в виде создания совместного предприятия с иностранной фирмой для участия в тендере. Если зарубежный партнер имеет все необходимые показатели для участия в торгах, совместное предприятие будет допущено к тендеру. В случае победы и успешного исполнения проекта, опыт и финансовые показатели засчитаются, в том числе, украинской фирме. Дальше отечественная компания сможет претендовать на участие в торгах уже самостоятельно, ведь будет обладать необходимыми финансовыми показателями и опытом.

Немаловажно, что процедуры и требования к тендерам МФО достаточно сильно унифицированы от страны к стране. Это значит, что получив необходимый опыт в составе совместного предприятия дома, украинские фирмы смогут также легко выходить на тендеры в других странах. Вполне реальным выглядит сценарий, когда через 5 лет СМИ будут пестрить заголовками "Украинская компания построит дорогу в Турции, мост в Норвегии и развязку в Китае".

С другой стороны, почему сегодня национальные фирмы предпочитают работать в статусе субподрядчиков? На этот вопрос в свое время ответил Нобелевский лауреат экономист Рональд Коуз. Согласно его теории транзакционных издержек, компании тратят значительную часть ресурсов на заключение договоров и сопровождение сделок. Действительно, чтобы найти партнера для совместного предприятия, фирме придется провести немало встреч и переговоров, задействовав определенные финансовые ресурсы. Как результаты, украинские строители предпочитают не утруждать себя столь непростыми процедурами. Вместо этого под лозунгом "и так сойдет" они ждут определения результатов тендера и предлагают компании-победителю свои услуги субподрядчика.

Благодаря проектам МФО, украинские компании могли бы набраться достаточно опыта и финансовых ресурсов для выхода на иностранные рынки. Раньше такого инструмент просто не было: никто не тратил сотни миллионов евро на инфраструктурные проекты и подобного строительства не велось. Единственное, что требуется от украинских фирм - найти партнера за рубежом для создания совместного предприятия. Как результат, сегодня нежелание компаний покрывать свои транзакционные издержки ведет к консервации тенденций, отсутствию роста и развития национальной строительной отрасли. Но выбор, как всегда, остается за бизнесом.