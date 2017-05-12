Как создать черный список подрядчиков: мировой опыт

Не так давно глава Укравтодора рассказал о планах создать так называемый "черный список" недобросовестных подрядчиков. С одной стороны, это обычная практика для Европы и США, которая сейчас также активно перенимается развивающимися государствами. Однако возникает вопрос разработки недискриминационного, но эффективного механизма внесения недобросовестных подрядчиков в «черный список».

Зачем нужен черный список и как его используют за рубежом

Сфера бюджетного инфраструктурного строительства и госзакупок имеет очень непростую природу. Одной из сторон процесса является государство в лице определенного органа, агентства или предприятия. По другую сторону выступают частные компании - отечественные или международные фирмы. При этом любое неисполнение или задержка контракта несет огромные убытки. Но если исполнитель защищен вполне конкретными судебными механизмами и достаточно низкими рисками неплатежеспособности страны (в крайнем случае, фирма может и вовсе отказаться от практики работы по госконтрактам), то государство вынуждено каждый раз выбирать самое дешевое предложение.

При этом совершенно не учитывается репутация компании. Например, фирма N делала работы в рамках контракта А, однако представила промежуточный результат очень низкого качества, и ответственный орган решил разорвать контракт. Но завтра эта же компания приходит на новый тендер. Как и в первый раз, она выдвигает самое лучшее предложение по цене и выигрывает торги. При этом результат оказывается немного предсказуем: снова разрыв контракта и долгие арбитражные процедуры по взысканию компенсации.

Чтобы ежики прекратили жевать кактус и колоться, необходимо вводить «черный список» для недобросовестных исполнителей. Такие листы есть в США, государствах Евросоюза и Ближнего Востока, «Азиатских тиграх», а также появляются во многих развивающихся странах.

Общий механизм выглядит так:

Если компания выиграла тендер, но не хочет или не может начать работы в оговоренный срок - она попадает в «черный список». Ведь получается, что фирма заведомо подала неисполнимые условия. При этом заказчик в лице государства понес издержки на проведение тендера и определение победителя, а теперь должен затратить куда больше времени на определение нового исполнителя и, в результате, растянуть общий срок проекта. Получается, не только дело принципа, но и скрытые убытки.

Если компания из «черного списка» просто поменяла имя и выдает себя за новое предприятие, либо значительной частью в фирме владеет предприятие из «черного списка», или топ-менеджмент компании-кандидата - выходцы из проблемной фирмы, то она также попадает в «черный список». Логика проста – важен не только статус "де-юре", но и фактические представители и собственники. Ведь именно они определяют политику фирмы и могут вести недобросовестную игру, прикрываясь предприятиями-ширмами.

В «черный список» попадают совместные предприятия, которые включают действующие компании из «черного списка».

Туда же заносятся фирмы, если они попались на несоблюдение положений тендера во время исполнения работ. Например, использовали материалы более низкого качества, или изменили проект на менее затратный без согласования с заказчиком.

Совсем не толерантно относятся к фактам коррупции со стороны фирм или подаче фальшивых и ложных документов. Так как подобные проблемы зачастую перетекают в сферу уголовного права, то и автоматически гарантирует компании место в «черном списке».

Кто должен определять «черный список» и регламентировать механизм выхода из него?

Но самое важное – это определить конкретный механизм попадания фирмы в черный список. Так, в США инициировать внесение компании должен непосредственно заказчик. Для этого он информирует исполнителя о найденных нарушениях и возможных санкциях. Если в течение предписанного срока (обычно до 2 недель) исполнитель не отвечает, или его ответ является неудовлетворительным, то заказчик отправляет координаты недобросовестной компании в соответствующий орган, занимающийся ведением «черного списка». Например, таким органом может быть Антимонопольный комитет или Министерство Ю стиции.

После внесения в черный список, фирма в принципе не может работать по государственным контрактам. Дальше условия разнятся - это или запрет на определенный срок (1-3 года), либо санкци и остаются в силе до уплаты недобросовестным подрядчиком всех штрафов в рамках контракта и действующего законодательства. В случае исключительных нарушений, подрядчик может быть "забанен" навсегда. В этой связи очень интересной политики придерживается Кувейт. Там компани и попадают в «черный список» по результатам недостатков текущей деятельности, если её показатели не соответствуют необходимым и заявленным индексам. Однако когда фирма представляет доказательства того, что проблемы не повторятся, то снова получает возможность работать по государственным контрактам. Таким образом, в кувейтском «черном списке» иногда мелькают даже глобальные гиганты и лидеры ранка строительства. Но в конечном итоге получается отличный стимул для фирм работать на самом высоком уровне качества.

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Ведение «черного списка» с четко определенными критериями вхождения в него и, при этом, эффективной процедурой оспаривания любых возможных неправомерных действий со стороны заказчика - общемировая практика и глобальный тренд. Ее применение в Украине может не только сократить затраты государства на повторное проведение тендеров, но и ускорить работы по большинству контрактов. Ведь проволочки в рамках одного договора будут грозить фирме не заключением будущих сделок. Это значит, компании станут совсем иначе оценивать свои контракты с позиции экономических выгод. Наконец, создание «черного списка» недобросовестных фирм – возможность предложить лучшие условия для проверенных подрядчиков, которые не искусственно занижают цены, а действительно находят баланс между стоимостью и качеством.