Новый мировой порядок: найдется ли в нем место для Украины

Многие европейские экономисты и политики отмечают, что послевоенный международный порядок близок к тому, чтобы кануть в лету. Старые модели интернационального сотрудничества перестают быть актуальными, мир меняет полярность, а система ценностей модернизируется в соответствии с запросами XXI века.

Конечно, у нас назревает весьма закономерный вопрос: какой станет новая глобальная экономическая система? И другой: как возможные перемены скажутся непосредственно на Украине?

Два сценария – два будущих украины

На сегодняшний день можно выделить несколько системных тенденций мировой экономики и политики, которые могут непосредственно влиять на Украину. Первая – это меняющаяся роль США в глобальной хозяйственной системе. Исходя их предвыборных заявлений Дональда Трампа, его будущую политику уже успели окрестить протекционистской.

С другой стороны, пока еще рано судить о том, до какой степени новый Президент США и его кабинет посчитают необходимым защищать домашний рынок и американских производителей.

Так, оптимистичный сценарий разрешения этого вопроса будет включать исключительно поддержку промышленности и сельского хозяйства США. За счет льгот и налоговых послаблений американские компании получат преимущества перед иностранными фирмами, как на внутреннем, так и на глобальном уровнях.

В свою очередь, возможный пессимистичный сценарий будет основываться на введении особых пошлин на товары из Китая (до 45% от стоимости), Индии и Европы. В таком случае американский рынок станет по-настоящему законсервированным, а импорт китайских товаров сократится на 80-90%.

Последствия данного решения трудно переоценить: рост китайского ВВП снизится с текущих 6-8% до рекордно низких 2-2,5% в год. Если учесть, что, по прогнозам, в периоде 2017-2020 годов мир будет расти в среднем на 3-3,5% ежегодно, то Китай начнет стремительно терять собственную долю в международной торговле и, как следствие, стагнировать.

Оптимистичный сценарий относительно слабо повлияет на Украину из-за скомпенсированного воздействия противоположных тенденций. С одной стороны, мы будет наблюдать значительное укрепление американской валюты.

С другой, за последние несколько лет наши производители уже научились работать в условиях постоянной девальвации, а созданных финансовых подушек хватит на турбулентный период большинству импортеров.

Таким образом, основные статьи американского экспорта – автомобили и высокотехнологичная продукция, останутся одинаково доступными для украинцев. Речь идет лишь о том, что сниженные расходы американских производителей скомпенсирует подорожание доллара.

Стоит также отметить, что импорт из США навряд-ли сильно ударит по отечественным производителям: Ford, Chrysler или Cadillac едва-ли будут конкурировать с нашим Авто-ЗАЗом. Более того, при оптимистичном сценарии небольшое уменьшение темпов роста глобальной экономики даст Украине возможность удерживать свою долю в мировой торговле.

Совсем иные перспективы рисует пессимистичный вариант развития событий. Так, падение темпов развития Китая усилит отток капитала из этой азиатской страны. К слову, маловероятно, что Украина окажется среди альтернатив для инвесторов.

Зато можно точно утверждать, что Китай начнет максимально расширять свое присутствие в Европе. Он будет это делать, надеясь скомпенсировать хотя бы часть финансовых потерь, связанных с фактическим закрытием американского рынка.

И если Европейский Союз сумеет выставить азиатскому гиганту четкие рамки, то украинский рынок рискует по товарному наполнению стать абсолютно идентичным, например, рынку Пекина.

Сложив этот фактор с факторами падения реальных доходов украинцев и высокой эластичностью спроса по цене на большинство товаров даже повседневного пользования, мы получим ситуацию, способную похоронить тех отечественных производителей, которые сегодня все еще держаться на плаву.

Другим весомым фактором станет общая нестабильность мировой экономики, в которой неокрепшая отечественная финансовая система вряд ли сумеет лавировать и не налететь на мель.

Что будет с кредитами МВФ для украины?

Еще один не менее важный для Украины вопрос – вероятность получения нашей страной кредитов от МВФ. С приходом Трампа эта перспектива становится куда-более туманной. Дело в том, что США, по сути, это policy-maker в МВФ. С курсом на откат процесса глобализации, новая Администрация вполне может лоббировать идеи ужесточить формальные требования для тех стран, которые будут претендовать на ссуды от МВФ.

Если учесть, что уже на сегодняшний день Украина едва ли в состоянии выполнить все то, что от нас требует фонд, то десяток-другой дополнительных пунктов совершенно не улучшат ситуацию. Хотя данный фактор может сыграть нашей стране на руку. В купе с другими тенденциями, он просто не оставит для Украины никакого варианта кроме проведения "шоковой терапии" по польскому сценарию.

Brexit и подъем евроскептиков

Другой глобальный фактор, важный для Украины – движение некоторых стран Европейского Союза к дезинтеграции. Еврооптимисты теряют доводы, почему экономики-доноры должны содержать все новых и новых членов Евросоюза.

Проблема распределения беженцев вводит в тупик почти всех дипломатов Старого света. Не так давно Великобритания поддержала выход страны из ЕС, а в Италии, Франции и Германии победить на выборах могут силы, которые совсем не в восторге от идей панъевропейского пространства.

Вкупе все эти факторы буду влиять не только на политическую, но и на экономическую сферу Украины. И если с первой более-менее понятно – Европа не распадется, но примет курс на заморозку процессов интеграции новых членов, то экономические тенденции весьма многосторонние и требуют анализа.

Казалось бы, зона свободной торговли Украина-ЕС меньше чем через 10 лет будет включать все группы товаров. Но никто не говорит про отмену или радикальное увеличение квот на экспорт для нашей страны, которые являются немонетарным механизмом ограничений товарооборота. Это значит, что торговля будет идти, но вырастут ли ее объемы – вопрос открытый.

Политические дебаты внутри Евросоюза сделают среду более подверженной рискам, и, как результат – более доходной. Из-за этого украинские активы потеряют привлекательность со стороны западных инвесторов. Ведь "старушка Европа" сама будет достаточно волатильной, чтобы покрыть спрос для предпринимателей с высокой лояльностью к риску.

Снижение экономической нагрузки на страны-доноры – как средство сохранения их членства в Европейском союзе, прямо повлияет на государства-реципиенты. Они будут вынуждены находить новые способы заработать.

Как результат, даже гипотетические планы Украины стать "кузницей" для Европейского союза, а также привлечь европейское производство через налоговые и кадровые преференции – будут обречены на провал.

В этом всем радует лишь относительно низкая вероятность такого сценария. Напротив, когда в Европе будет все спокойно, то для Украины откроется куда больше возможностей использования собственного потенциала в рамках общего регионального пространства.

Как связаны общемировая сырьевая конъюнктура и национальная экономика

Наконец, последний по счету, но не по значимости камень преткновения для украинской экономики – глобальные цены на сырьевые товары. Специалисты группы IMF в одном из своих исследований совместили мировой индекс цен сырьевых товаров и ВВП Украины, получив коэффициент корреляции, близкий к одному. Другими словами, графики если не идентичны, то демонстрировали строгую зависимость.

Отсюда не сложно сделать вывод, что Украина болеет так называемой "голландской болезнью". Другими словами, мы зависимы от экспорта сырьевых товаров. Это негативно, ведь сырье имеет низкую добавочную стоимость и крайне волатильно.

Опять же, из предвыборных обещаний Дональда Трампа мы можем сделать вывод, что США будет сосредотачиваться на развитии и поддержке внутренней добывающей промышленности и сельского хозяйства.

Таким образом, огромный пул сырьевых товаров из третьих стран, в том числе Украины, просто не будет выкупаться. Это приведет к дальнейшему падению мировых цен на зерно, металлы и другие позиции, от которых напрямую зависит отечественная экономика.

В краткосрочной перспективе данное явление негативно скажется на национальной экономке. Однако в том случае, если наши производители сумеют перейти на выпуск товаров более высокой степени обработки, то в средне- и долгосрочной перспективе мы сумеем не только нивелировать эту отрицательную тенденцию, но и кардинально поменять структуру экономики.

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На текущий момент наверняка понятно, что мировая финансовая, политическая и торговая системы претерпят существенные изменения в периоде следующих пяти-семи лет. Стоит также учитывать, что именно такие глобальные изломы конъюнктуры зачастую позволяют одним странам выбиться в лидеры, а другим стать аутсайдерами мировой экономики.

Остается надеяться, что украинские предприниматели поймают новую волну раньше, чем Украину окончательно засосет в водоворот мировой экономической нестабильности.