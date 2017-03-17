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Когда в Украине перестанут латать дорогу в дождь?
17.03.2017 13:25
Проблема качества и содержания дорожного полотна не
перестает быть актуальной для Украины, тем более в условиях прихода весны. Люди
массово обсуждают свежие ямы, которые образовались на дорогах еще во время
первых зимних оттепелей и схода снежного покрова. Тема особенно активно муссируется
в социальных сетях. Например, в Facebook стали появляться фотографии, на
которых рабочие ремонтируют дорогу в сырую погоду. В основном пользователи
недоумевали, как можно чинить полотно при видимой влажности, а также гадали, на
сколько хватит новых латок. Что ж, "ямочный ремонт" в масштабе всей
страны действительно можно называть украинским ноу-хау. Но разве его допустимо
проводить при плохой погоде? Да, и вот почему.
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ КАК УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
Сегодня львиная доля украинских автомобильных дорог
находится в плохом состоянии. Точнее – 90% от общей протяжённости. Среди причин
– ограниченность ресурсов, непрофессионализм исполнителей и попустительство
контролеров, почти полное отсутствие культуры содержание полотна. На мой
взгляд, именно последний фактор играет ключевую роль. Лучше всего поймут
владельцы частных домов – даже самый хороший коттедж нуждается в постоянном
качественном содержании, а небольшую трещинку лучше заделать сразу, чем ждать
обвала куска стены. К сожалению, с дорогами Украины происходит совсем наоборот.
Так случилось, что при нашем климате с выделенными сезонами
любая неровность уже через несколько месяцев становится заметной ямой, а спустя
полгода шоссе превращается в натуральные
декорации лунного пейзажа. В этой
ситуации ямочный ремонт выступает
альтернативой общепринятому мировому стандарту ремонта дорожного полотна
большими кусками.
Судите сами, ежегодно «Служба автомобильных дорог»
производит порядка 400 тысяч квадратных метров ямочного ремонта полотна. Вы
скажите, что это много? При ширине дороги в 10 метров, получается всего 40
километров нового асфальта. Выше я уже говорила, что 90% автомобильных путей
Украины нуждаются в ремонте и модернизации, а это более 140 тысяч километров.
Вот и получается, что либо ямочный ремонт везде, либо 40 километров нового
полотна – примерно 1/3500 от необходимого объема.
МОЖНО ЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ В ДОЖДЬ
Напомню, что на резонансных фотографиях ремонт проводился в
плохую погоду. Именно этот факт вызвал целую волну недоумений и шуток среди
пользователей. На самом деле, существует достаточно много технологий ремонта
дороги, из которых в Украине применяются 3 – горячими смесями, инъекционно-струйный
метод, а также холодными смесями.
Ремонт горячими смесями – общедоступная и всем известная
технология. Но у нее есть один существенный недостаток – температура воздуха
должна быть выше +5 градусов по Цельсию. Инъекционно-струйный – самый новый метод
для нашей страны. Смесь заливается в яму под давлением, после чего не требуется
использование дорожного катка. Из минусов – высокая цена и теплая погода, при
которой можно осуществлять работы.
Наконец, из всех трех, только ремонт холодным смесями имеет
временный характер. Такие латки держаться порядка двух месяцев. Но у него есть существенный
плюс – его можно проводить при температуре от -5 до +5 градусов Цельсия. Например, в периоды зимней оттепели, когда
снег сошел, а на дороге образовалось множество новых ям и колдобин. Именно ремонт
холодными смесями сфотографировали и выложили в сеть пользователи Facebook.
Однако возникает другой резонный вопрос. Есть ли смысл
чинить дорогу на два месяца, если можно подождать и сэкономить деньги? Причина кроется
в безопасности дорожного движения. Автомобилисты знают, насколько даже самая
незначительная яма может создавать аварийную ситуацию. Как минимум, пытаясь ее
объехать, водители начинают отвлекаться от дорожной обстановки. Новички вовсе
могут растеряться от неожиданного толчка и выехать со своей полосы.
Совсем другая история – если вы заметили, как асфальтную
смесь засыпают в лужу. Такое нарушение технологии недопустимо. Лунка должна
быть полностью высушена. Иначе временная латка не простоит даже двух месяцев, а
вылетит после пары-тройки фур или половины дня обычного трафика.
АЛТЕРНАТИВА ЯМАМ – КОНТРАКТЫ НА ОСНОВЕ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (OPRC)
Оскар Уайльд считал альтруизм вредным, так как он не решает
проблемы социального неравенства и бедности. По его словам,
"десятина" лишь консервирует негативные общественные явления,
заставляя бедняков оставаться нищими, а богачей – набивать карман.
В дорожной сфере ямочный ремонт можно назвать "альтруизмом по Уайльду". С одной
стороны, мы получаем сносные дороги. С другой, 90% автомобильных трасс всегда будут
находиться в плохом состоянии, ведь их ремонт и латание станут вечным процессом
без конца и края. Чем не почва для коррупции, спросите вы? Несомненно, это так.
Как всегда, выход из сложившейся ситуации есть. Мы подсмотрели данную модель на западе – это
контракты OPRC на основе конечных результатов. В рамках такого контракта подрядчик
должен содержать ее в отличном состоянии. Конечно, за это он получает оплату.
Проще говоря – частная компания обязуется следить за тем,
чтобы после ее постройки дорога еще 5-7 оставалась в хорошем состоянии. Так как
основная часть выплат фиксирована, то фирма старается делать ремонт
качественно, быстро и недорого. В свою очередь, государство и общественность
получает инструмент контроля. Цена контракта изначально известна. Показатель
невыполнения также скрыть не удастся – это есть сам факт отсутствия ям на
дороге. Что касается финансов, то экономия на контрактах OPRC составляет
порядка 10% от стандартной модели. Данный эффект достигается за счёт повышения
продуктивности, отсутствия коррупции и прогнозируемости расходов.
На сегодняшний день в Украине уже действует пилотный
контракт OPRCпо
содержанию участка трассы М-06 Киев-Чоп протяженностью 187 километров, который
доказывает высокую эффективность в условиях нашей страны. Есть большие надежды,
что в скором времени такая практика станет более распространенной.
Впрочем,
прогнозировать развитие дорожной отрасли лучше по конкретным цифрам. Так при должном уровне финансирования уже в
2017 году «Укравтодор» сможет отремонтировать более 2100 километров дорог и 80
мостов. После того, как заработает дорожный фонд, эти показатели еще
значительно вырастут. Конечно, мы
рассматриваем и
"пессимистичный" сценарий финансирования, при котором будет
осуществлен ремонт 700 километров дорог и 63 мостов. Но даже он не настолько депрессивный,
какой была ситуация прошлых лет. Для сравнения, в 2013 годы было
отремонтировано 626 километров дорог, а в 2014 – всего 102 километра.
Несомненно, при новом подходе будет также происходить имплементация европейских
практик и моделей дорожной сферы. Среди них одним из центральных пунктов должно
стать внедрение контрактов OPRC.
Ямочный ремонт – украинская притча в языцех, расхожий анекдот и просто часть объективных реалий. С одной стороны, сегодня единственный способ сохранять и поддерживать отечественные дороги в удовлетворительном состоянии. Более того, при условии отсутствия работ в плохую погоду, к апрелю-маю украинские дороги могут буквально рассыпаться из-за постоянного набора влаги и высокой нагрузки. С другой стороны, альтернатива «ямочному» подходу в виде контрактов на основе конечных результатов (OPRC) уже проходит проверку в Украине. Благодаря им в среднесрочной перспективе Украина действительно сможет отойти от практика латания полотна к более прогрессивным и эффективным моделям содержания дорог.
теги: дороги, Укрдоринвест, строительство
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