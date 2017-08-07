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Независимый суд - ключ к искоренению проблемы рейдерства
07.08.2017 16:55
Не секрет, что в Украине процветает рейдерство. За последние полгода широко стали известны конфликты в селе Бережанка Кировоградской области, в Житомире и Одессе, где при выполнении профессиональных обязанностей избили адвоката Владимира Пояркова. Происходит это из-за совокупности многих факторов, прежде всего из-за коррупции в судах и правоохранительной системе. Так как же с этим бороться?
Коррупция – проблема № 1 в Украине. Это то, что обуславливает рейдерство в нашей стране, что делает его возможным. Безусловно, действия работников полиции, фискальной службы, иных правоохранительных и государственных органов зачастую вызывают справедливое возмущение граждан. Множество вопросов вызывают действия, а зачастую бездействия органов прокуратуры, которые в первую очередь призваны осуществлять надзор и контроль за соблюдением законности. Без покровительства во всех перечисленных органах осуществить рейдерскую атаку невозможно.
Ключ для борьбы с этим явлением - независимый и профессиональный суд, на который не смогут повлиять ни представители власти, ни представители правоохранительных органов, ни другие заинтересованные лица. Поскольку именно взаимоисключающие решения судов, длительные сроки рассмотрения дел, а также низкое качество принятых решений лишь усугубляют данную проблему.
Проблема рейдерства влечет за собой много негативных последствий для нашего государства. Так, увеличивающееся количество рейдерских атак в Украине разрушает уверенность иностранных инвесторов в нашей стране. Они не чувствуют ни себя ни свои инвестиции в безопасности. Для бизнеса нужны простые и прозрачные условия работы. Если инвесторы хотят вложить деньги в нашу страну, государство должно создать все необходимые для этого условия.
Искоренить рейдерство в Украине вполне возможно. Для этого необходимо в кратчайшие сроки предпринять ряд мер направленных на искоренение коррупции:
- завершить судебную реформу, а также реформу прокуратуры и других правоохранительных органов;
- усовершенствовать действующее законодательство (минимизируя возможность двоякой трактовки, принять необходимые изменения и т.д.);
- развивать современные демократические институты и прежде всего независимые СМИ.
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