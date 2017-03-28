Про «подвійне громадянство»…

Ми вже давно звикли і до протягування рішень або навіть законопроектів в інтересах однієї людини, а також, не нових, здавалось би, тем, але котрі потім стають «хітами» не на один тиждень. На мій погляд, це стосується також і оновлених варіацій на тему врегулювання питання щодо «подвійного громадянства». Що ж це: добрі наміри або знов популізм на тлі політичної кризи? І до речі, мова йде лише про наслідок, - набуття громадянства інших країн громадянами України, і зовсім нічого про причину та шляхи вирішення цієї проблеми, а саме: про покращення рівня життя, наприклад, що було б логічно саме у цьому контексті, але ж у всіх своя логіка і своя правда. А тепер сухою мовою закону:

Припинення громадянства України у зв’язку з набуттям громадянства іншої країни не є автоматичним. Подібні зміни призведуть до значних правових колізій. Наприклад, формулювання: «Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України» суперечить формулюванню статті 25 Конституції: «Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство»;

Механізму декларування набуття громадянства іншої країни не існує, а норма щодо накладення штрафу у разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про отримання іноземного громадянства, - фактично майже не може бути застосована, враховуючи те, що більшість країн – не надають офіційних довідок з таких питань. Але якщо штраф все ж таки буде застосовано, то лише одноразово, адже Основний Закон виключає можливість притягнення до відповідальності за одне правопорушення двічі. Тож, ця норма також не є ефективною;

Фінальний акорд щодо неузгодженості вищезазначених «ноу-хау» з чинним законодавством, а саме: якщо згадати про те, що подібні нововведення стосуються перш за все високопосадовців, громадянство яких пропонується жорстко пильнувати, то також слід пам’ятати і те, що за Конституцією України всі громадяни є рівними, і це не залежить від посади.

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що запропоновані зміни щодо врегулювання питання з «подвійним громадянством» - носять більш популістичний характер, мають велику кількість недопрацювань, котрі можуть спричинити правові колізії, що унеможливлює застосування запропонованих змін та доводить їхню неефективність.

Що ж, нова штучно створена тема тривалістю у два тижні – Done.