Рейдерські захоплення: що робити, що уникнути

Як-то кажуть: хворобу простіше попередити, ніж лікувати. Так і з рейдерством. Простіше йому запобігти, ніж потім повертати активи.

За офіційними даними Міністерства юстиції у 2016 році в Україні кількість незаконних захоплень майна склало 3000 випадків, а результативними рейдерські атаки були у 2700 випадках, тобто практично у 90 % випадків. При цьому щоденно в Україні фіксували більше 20 скарг на рейдерські атаки. І це тільки ті випадки, про які заявлено офіційно. А скільки таких випадків, про які власники бізнесу вирішили не повідомляти правоохоронні органи?

При цьому за останні пару років у рейдерів з’явився новий об’єкт – агрофірми, особливо в період збору врожаю. Та рейдерство в агросекторі все ж таки дещо відрізняється від рейдерства щодо великих підприємств та інших активів.





Якщо рейдерські захоплення бізнесу, нерухомості та інших об’єктів великих компаній відбуваються частіше за участю реєстраторів та нотаріусів, то рейдерські захоплення агропідприємств – це частіше за все саме фізичне захоплення ділянки та збір врожаю із застосуванням грубої фізичної сили та, досить часто, за мовчазною згодою місцевих представників правоохоронних органів. Як такого юридичного компоненту в захопленні агропідприємств небагато: орендар забув повідомити власника про продовження договору оренди, і от вже орендар – не орендар, бо власник (а точніше інша особа від його імені) переоформив договір оренди, передав ділянку іншому орендарю та зібрав врожай. Тому радимо орендарям читати уважно договори оренди та не забувати повідомляти власника ділянки про бажання орендувати й далі, бажано, цінним листом з повідомленням про вручення.





Тому зупинимося на методах профілактики рейдерських захоплень щодо звичайних підприємств та активів. І хоча, як зауважують представники Мінюсту після набуття чинності так званим «антирейдерським» законом у 2017 році, кількість рейдерських захоплень дещо знизилася, проте якщо навіть такий гігант як «Метінвест» розцінює ситуацію навколо орендованого Маріупольським металургійним комбінатом ім.Ілліча (ММК, Донецька обл.) гірничо-збагачувального комплексу (ГЗК) «Укрмеханобр" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) як рейдерське захоплення і просить вище керівництво країни втрутитися, то ймовірно питання не втрачає своєї гостроти.





Основне, про що слід пам’ятати власникам бізнесу: рейдерська атака не буває спонтанною. Майже завжди, рейдери діють за чітко розробленою, проте індивідуальною, схемою захоплення.





На причинах рейдерства, мабуть, і не треба акцентувати увагу: всі вони відомі. Так все ж. Ваше підприємство стабільно працює, отримує прибуток або володіє істотними активами? Має низький правовий та фізичний захист? Вартість рейдерського захоплення вашого бізнесу набагато нижче, ніж вартість активів, які можуть бути отримані внаслідок захоплення? Вам слід почати турбуватися, а краще діяти на випередження.





При цьому будь-який власник бізнесу має знати, що не всі незаконні дії щодо його активів – це рейдерство в чистому вигляді. Дуже часто активи виходять з-під контролю власника за його ж волею, що юридично не має нічого протизаконного: накопичується кредиторська заборгованість, беруться кредити, надаються застави під ці кредити- і ось ви вже не власник великого бізнесу. Власник бізнесу говорить про рейдерське захоплення, а насправді це розпорядження кредитором своїми права ми на передане ж власником майно як заставу під кредит.





Про методи рейдерства написано вже досить багато, проте пару слів все ж таки слід сказати.





Як ми вже зазначали, дл я захоплення кожного підприємства складається індивідуальна схе ма . Проте деякі методи здійснення рейдерської атаки є загальними для всіх випадків .





Перш за все, фахівці рейдерських груп прораховують «успіх» операції, здійснюють попередню оцінку активів об'єкта, аналізують юридично оформлену та реальну структуру власності, склад органів управління, кредитну і податкову історію, використання фінансових схем, конфліктних ситуацій всередині підприємства і з контрагентами, встановлюють наявність судових спорів, участь в кримінальних, адміністративних, податкових суперечках тощо.





І ось тут к ожен знайдений недолік, будь-яка недоробка або помилка працюють проти власника бізнесу. При цьому «фахівці» намагаються прорахувати наперед шляхи оскарження їхніх дій, вираховують неформальні зв’язки власника, в тому числі за соціальними мережами.

Для акціонерних товариств характерні свої, особливі, методи рейдерства пов’язані із придбанням міноритарних пакетів акцій для «розмивання» контрольного пакета або взагалі тримання контрольного пакету акцій, не зовсім чесних дій з реєстром акціонерів. Наприклад, міноритарний акціонер в день придбання однієї акції або відразу на наступний день подає позов до суду з будь-якою, часто нереальною, вимогою до акціонерного товариства. Суд виносить ухвалу про забезпечення позову шляхом передачі реєстру акціонерів іншому реєстратору. В такому випадку у товариства можуть утворитися відразу два реєстри акціонерів, що може стати приводом для нових позовів та процесів. А в цей час «замовники захоплення» списують акції з особистих рахунків власників.





В судовому процесі намагаються довести, що акціонер взагалі не є акціонером і не може брати участь в зборах акціонерів. При цьому судом може бути заблокована участь в зборах акціонерів власника великого пакета акцій. І вже без участі власника контрольного пакета акцій збори акціонерів приймають рішення про зміну менеджменту і додаткової емісії, яка «розмиває» цей контрольний пакет.





Поступово відходять в минуле, хоче й досі популярні, скупка боргів підприємства, його штучне банкрутство і початок процедури санації . Ці методи найчастіше використовувалися в роки масової приватизації.





Не варто забувати й про такі «старі та добрі» методи рейдерства, як: шантаж власників або керівників підприємств; застосування насильства або погроз до власників, керівників підприємств або їх близьким; підробка документів; підрив ділової репутації як самого підприємства, так і його керівника; налагодження корупційних зв'язків з працівниками підприємства для отримання необхідної інформації або введення «своїх людей» в трудовий колектив. Звичайно, що всі ці дії переходять межу Кримінального кодексу.





Ще декілька років тому, найбільшим впливовим був арешт рахунків в господарському процесі. Тепер найбільш актуальним є арешт рахунків в кримінальному провадженні.

Що ж робити власникам сумлінних підприємств?





Захищатися. При цьому захищатися навіть від тих загроз, які, як вам здається, неможливо використати щодо вашого маленького, проте прибуткового бізнесу. Найбільш вірогідним стає те, що здається найбільш неможливим.





По-перше, допомогти запобігти рейдерському захопленню ваших активів може професійний юрист. Обирати юриста треба виважено, спираючись на його професійний досвід та знання. Частіше до юриста, як до лікаря - йдуть вже тоді, коли потрібна екстрена допомога. А йти потрібно до того, з метою профілактики, бо в кризовій ситуації, особливо якщо під дверима вже стоять виконавці із судовим рішенням або кремезні хлопці б’ють вікна в офісі, новому юристу буде досить складно увійти в курс справи і вжити дієвих заходів. Отже, не слід чекати до останнього : в итрати на якісні юридичні послуги - це інвестиція в безпеку вашого бізнесу.





При цьому о сновні заходи в протистоянні рейдерам такі ж загальні, як і методи здійснення рейдерства. Проте для кожного підприємства із врахуванням його особливостей та економічної доцільності слід розроблювати свою, окрему, схему протистояння рейдерським захопленням, плани диверсифікації активів.





Які ж загальні принципи захисту бізнесу?





1. Статут- це наше все. З точки зору корпоративних відносин не слід формально відноситися до Статуту підприємства. В изна чте повноваження виконавчого органу (щодо відчуження майна, отримання і надання позик, укладання великих угод, видачі довіреностей тощо). До повн іть С татут підприємства так званими «а нтирейдерськ ими положеннями ». Створіть таку структуру власності, коли блокування діяльності компанії буде неможливим.

2. Розділяй та володій. Залежно від специфіки компанії диверсифікуйте активи. Створюйте перехресне володіння акціями компанії між материнською і дочірньою компанією, структуруйте бізнес таким чином, щоб управлінська, виробнича і торговельна діяльність здійснюється різними компаніями, проте все ж підконтрольними власнику бізнесу.

3. По секрету всьому світу. Кібербезпека, доступ до ноу-хау, комерційної таємниці, банківських рахунків. Все це важливо. Особливо сьогодні. Обмежте коло осіб з правом доступу до конфіденційної інформації. Встановіть правила доступу працівників до комерційної таємниці, визначте відповідальність за її розголошення.

4. Мій офіс- не моя фортеця. Досить часто під час рейдерських захоплень залучаються представники правоохоронних органів (причому часто «всліпу»). І ось в ваш офіс в престижному бізнес-центрі завітали приємні молоді люди з ухвалою про обшук або про доступ до речей та документів. І кримінальне провадження не проти вашої компанії, а адреса для обшуку- адреса цілого бізнес-центру. Не треба сподіватися, що це помилка. Можливо, справжньою метою був саме ваш офіс, проте під прикриттям іншого кримінального провадження. Отже, зберігайте корпоративні документи в захищеному, а краще взагалі в недоступному для третіх осіб місці. Створіть та зберігайте в надійному місці, поза офісом компанії, «тривожний пакет», який містить набір документів, що дозволяє в разі рейдерського захоплення підприємства здійснити необхідні правові заходи протидії та мінімізувати втрати.

5. Не варто недооцінювати ворога. Відкритість реєстрів наразі дає всі можливості щодо моніторингу ситуації як за зобов’язаннями вашого підприємства, так і визначити ситуацію навколо ваших конкурентів. Контролюйте прострочену кредиторську заборгованість, а краще уникайте її.

Це лише загальні методи захисту з точки зору корпоративного управління, проте як казав У. Черчіль: «Варто вже сьогодні робити те, про що інші будуть думати завтра».