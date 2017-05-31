Нацбанк працює, или валютная либерализация в действии

Последняя неделя мая оказалась чрезвычайно удачной для субъектов ВЭД.

25 мая НБУ не только снизил учетную ставку до 12,5%, так еще и увеличил срок возврата валютной выручки. Эти изменения вступили в силу с 26.05.2017г . Теперь у экспортеров снова есть 180 календарных дней для получения оплаты за поставленный на экспорт товар (работы/услуги).

Но на этом НБУ решил не останавливаться и пошел далее по пути валютной либерализации. Еще в апреле была снижена норма обязательной продажи валютных поступлений - с 65 % до 50%. Уже с 31 мая клиенты банков смогут покупать валюту, даже в случае наличия на счетах суммы свыше 100 тыс долларов. Ранее был запрет НБУ на такие операции, и расчеты клиент банка должен был проводить за счет собственных средств. Теперь ограничения сняты.

Хорошие новости от НБУ и для заграничных инвесторов. С 12.06.2017 г. компании смогут покупать и перечислять валюту для возврата за границу средств, полученных иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, выхода из хозобществ, продажи определенных видов ценных бумаг. Но с этими операциями не все так просто: для того, чтобы перечислить валюту операция должна соответствовать ряду условий, за соблюдением которых НБУ обещает тщательно следить. Подробнее - в Постановлении НБУ №41 от 25.05.2017 г

Но каждая либерализация имеет обратную сторону медали. НБУ, как все европейские банковские институции, действует по методу «кнута и пряника». Послабление ограничений влечет за собой усиление контроля за реальными финансовыми операциями и получением информации о реальных бенефициарах компаний.

Оценка банками финансовых операций должна стать реальной, а не формальной, как в настоящее время. Для этого НБУ предписывает банкам анализировать финансовые операции клиентов коллегиально - комитетом, в состав которого должны входить руководители центрального и фронт-офисов, сотрудники юридического департамента и управления рисками банка. А зарегистрировать займ от нерезидента можно будет только при условии предоставлении информации о конечных бенефициарах кредитора-нерезидента. НБУ не зарегистрирует такой кредитный договори или договор займа (а регистрация займов в иностранной валюте обязательна), если данные будут предоставлены об агентах, номинальных собственниках или посредниках, с целью скрыть реального бенефициара.