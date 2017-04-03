Блокировка регистрации налоговых накладных: что дальше?

Проблему «налоговых ям», недобросовестного налогового кредита и «скруток» должна была решить система электронного администрирования НДС и регистрация налоговых накладных в Едином реестре. Однако вопросы получения бетона из бананов или, что более распространено, из информационно-консультационных услуг остаются актуальными до сих пор. Причем не всегда покупка плательщиком НДС бананов и продажа им же бетона может указывать на наличие «скрутки», но она обязательно привлечет особо пристальное внимание со стороны налоговиков.

Увы, часто «борьба со скрутками» ведется органами ГФС не совсем незаконно, а именно: путем блокировки договора о признании электронных документов («электронки», как говорят сотрудники ГФС), затрагивая попутно интересы добросовестных плательщиков НДС.

Согласно законодательству, основаниями для расторжения договора о признании электронных документов могут быть непредоставление плательщиком НДС нового усиленного сертификата открытого ключа или изменение плательщиком места регистрации могут быть. При этом расторжение договора в одностороннем порядке вообще запрещено нормами НКУ.

Тем не менее добросовестному плательщику НДС при регистрации налоговой накладной может прийти квитанция «не принято» с указанием причины «возможно, прекращено действие договора о признании электронной отчетности». Причем именно «возможно, прекращено действие», а не «расторгнут договор». При этом фактически местонахождение компания не меняла, электронные ключи электронной цифровой подписи действительны. Следовательно, оснований для расторжения договора о признании электронных документов нет. Более того, при отправке нового договора плательщику НДС приходит квитанция о том, что договор не принят, так как действует предыдущий договор. Тем не менее плательщик НДС не может ни зарегистрировать налоговую накладную, ни отправить отчетность.

Такие действия со стороны сотрудников органов ГФС не только не предусмотрены, но и прямо запрещены НКУ, и, безусловно, могут стать предметом для подачи жалобы на действия ГФС в вышестоящий орган (стоит отметить, что именно подать жалобу советуют и на горячей линии ГФС «Пульс», хотя со своей стороны в этом случае ничем помочь не могут).

Обычно как выясняется в ходе уточнения информации в налоговой инспекции, причиной «блокировки» договора о признании электронных документов чаще всего является внесение предприятия в список «внутреннего» приказа ГФС, который естественно ни один налоговик не предоставит на ознакомление.

Для отработки данного «приказа» сотрудники оперативных отделов ГФС в обязательном порядке проводят проверку нахождения плательщика НДС по месту регистрации.

Поэтому не лишним будет добросовестному плательщику НДС заранее подумать о таких (как кажется, добросовестному плательщику, ведь он же исправно платит налоги), мелочах которые помогут сотруднику налоговой инспекции безошибочно установить, что компания находится по месту регистрации: побеспокоится о наличии таблички с наименованием на входной двери, о своевременном получении писем и корреспонденции, а также убедиться, что номер телефона для связи актуален. Потому как, пока будет идти процесс установления местонахождения плательщика НДС или процесс обжалования, срок для регистрации налоговых накладных закончится, и в перспективе у плательщика НДС- уплата штрафов за просрочку регистрации налоговой накладной либо их судебное обжалование.

Стоит отметить, что чаще всего в судебном порядке такие действия признаются неправомерными, однако сотрудники ГФС все так же пользуются указанным способом «блокировки» договора о признании электронных документов.

Но с 01.04.2017г. у ГФС появится вполне законный (посмотрим, будет ли он действенным) способ борьбы со «скрутками».

01.04.2017г. вступает в силу п. 201.16 ст. 201 Налогового кодекса Украины, которой предусмотрена возможность остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Следует отметить, что зарегистрированная после 01.07.2017г. в Едином реестре налоговых накладных налоговая накладная и/или расчет корректировки к ней станут достаточным основанием для налогового кредита и не будут требовать какого-либо иного дополнительного подтверждения.

Ожидается, что во втором квартале 2017г. (с 01.04.2017 г. по 01.07.2017 г.) система остановки регистрации налоговых накладных будет работать в тестовом режиме, а с 01.07.2017 г. – в полноценном.

Однако Кабинет Министров Украины для запуска процесса остановки регистрации налоговых накладных должен утвердить порядок остановки регистрации, а Минфин – соответствующие критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной (далее - критерии). Пока такие нормативные акты не приняты, что ставит под сомнение саму возможность дальнейшего применения п. 201.16 НКУ.

Как предполагает НКУ, остановка регистрации налоговых накладных будет происходить в следующем порядке.

Орган ГФС в течение одного операционного дня в автоматическом режиме будет отправлять плательщику НДС квитанцию об остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки.

Бесспорно, положительным моментом является тот факт, что если на протяжении операционного дня не пришла квитанция о принятии, непринятии или остановке регистрации налоговой накладной, то такая налоговая накладная считается зарегистрированной в Реестре. При этом в квитанции должны быть указаны критерии оценки степени рисков, на основании которых была произведена остановка регистрации налоговой накладной и предложение плательщику НДС предоставить пояснения и/или копии документов, достаточные для принятия контролирующим органом решения о регистрации такой налоговой накладной. Исчерпывающий перечень документов должен также утвердить Минфин. Остается надеяться, что действительно перечень документов будет исчерпывающим, а критерии будут указаны без слов «возможно» или «вероятно».

Законодательно у плательщика НДС есть 1 год с даты возникновения налогового обязательства на подачу подтверждающих документов. При этом следует учесть, что остановка регистрации налоговой накладной не освобождает плательщика НДС от обязанности отражения суммы НДС «заблокированной» налоговой накладной в составе налоговых обязательств соответствующего налогового периода.

Таким образом, продавец в любом случае отражает обязательства по НДС, а вот покупатель, которому выписана такая налоговая накладная, может ожидать появление налогового кредита в течение года.

Пояснения и копии документов плательщик НДС должен подать в налоговую инспекцию по основному месту учета. Рассматривать их будет специально созданная комиссия ГФС Украины. Причем решение комиссии ГФС Украины о регистрации или об отказе в регистрации налоговой накладной должно быть направлено плательщику НДС в течение 5 рабочих дней с даты подачи им пояснений и копий документов. Законодатель поставил органы ГФС в очень жесткие временные рамки. Решение комиссии ГФС об отказе в регистрации налоговой накладной плательщик НДС может обжаловать как в административном, так и в судебном порядке.

Очевидно, что должны быть механизмы противодействия мошенничеству с налоговым кредитом. Но в данном случае работа механизма остановки регистрации налоговых накладных на практике будет всецело зависеть от качества подзаконных актов, которые будут приняты, от того насколько четко будут определены критерии оценки рисков, перечень документов, порядок остановки регистрации налоговых накладных и порядок принятия решений комиссией ГФС Украины.