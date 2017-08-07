О партнерстве внутри компании

Почему кандидаты не могут найти работу мечты, а работодатели - сотрудников желаемой квалификации?

Принимая на работу человека, вы как работодатель несете ответственность, в том числе, и за выбор будущего сотрудника вас, как компанию, которой он будет посвящать часть своего времени. Когда вы принимаете человека на работу - вы являетесь инициатором отношений. У вас есть четкая стратегия развития бизнеса, организационная структура с функциональными обязанностями, миссия и ценности, по которым, опять же, вы формируете команду, которая будет воплощать в жизнь все ваши планы.

И неважно даже какого уровня специалист, либо это просто менеджер по продажам, либо топ руководитель - эффективность сотрудничества зависит от вас, как работодателя.

Если вы считаете, что можете со стопроцентной точностью определить уровень квалификации будущего сотрудника – это однозначно иллюзия. Оценка компетенций, психологические опросники и практические тесты, очень важные и нужные инструменты, но полной гарантии они не дают. А вот запрос рекомендаций, и подавно, не работающий пример. Как некогда было правильно замечено, в советское время хорошие рекомендации давали тем, кто «не дотягивает», чтобы хоть как-то куда-то у них получилось пристроиться.

Допустим, вы выбрали сотрудника, его квалификация соответствует заявленным требованиям в вакансии, его личные качества прекрасно будут поддерживать, и развивать вашу корпоративную культуру, а мотивация позволит достигать поставленных целей, как его личных, так и компании. Но будет ли счастье компании и новичку и сейчас еще зависит от очень многих факторов.

Существует понятие здоровой экосистемы на предприятии. Здесь не обойтись без определения. Экосистема – сложная, самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система. Т е если рассматривать нового сотрудника, как часть этой экосистемы, то он, также будет влиять на ее состояние, и степень этого влияния будет зависеть от уровня его ответственности и круга полномочий. Но, сможет ли «прижиться» и хорошо выполнять свои функции новый человек, зависит от состояния системы. Это огромная тема, касающаяся не только самой компании, но и всех стейкхолдеров рынка, так как их взаимосвязь тоже имеет влияние.

Одним из показателей уровня экосистемы на предприятии, является налаженность рабочего процесса - понимание и соблюдение бизнес-процессов, культуры и принципов общения между сотрудниками и с клиентами.

Сейчас мы рассмотрим только направление управления персоналом в системе, и остановимся на одном важном факторе в экосистеме предприятия, от которого зависит - будет ли ново принятый сотрудник эффективным или нет – этот фактор - руководитель, точнее вся вертикаль руководителей нового сотрудника.

В данном случае и собственник бизнеса и самый маленький руководителей на предприятии, должны быть самодостаточны и самореализованы на своем уровне. Это не означает, что у них отсутствует стремление к более высоким целям, но это говорит о их готовности к партнерству, умении разрешать конфликты, слышать другое мнение и признавать свои ошибки.

Конечно, руководитель должен быть вдохновителем и идейным лидером, экспертом в том направлении, которое он возглавляет. Для него инновации и развитие являются обязательными характеристиками деятельности.

Еще одним важным моментом есть пересечение интересов руководителей разных уровней в компании - это очень нежелательная ситуация. Можно, конечно, парировать тому, что конкуренция есть стимулом к развитию, но если мы говорим о здоровой экосистеме на предприятии, то она подразумевает рабочую модель партнерства, а не конкуренции.

Также здесь стоит затронуть вопрос мотивации. Мотивы у каждого свои и вопрос стимулов всегда индивидуальный. Если говорить, в частности, о заработной плате, стоит отметить, что заработная плата не является мотивацией. Увеличение заработной платы дает кратковременный эффект по отношении к выполняемой работе. Но она, обязательно, должна соответствовать уровню рынка и квалификации специалиста.

Что нельзя сказать о наличии системы постоянного развития персонала, в частности работы ментора, учителя, наставника для сотрудника. Возможность принимать опыт, развиваться, получать персональную заботу о себе и своей карьере, всё это будет положительным влиянием на желание сотрудника делать больше, как для себя, так и для достижений общих целей.

Поэтому на собеседовании вы можете очень успешно «продать» вакансию, но, даже приняв нового человека на работу, эффективность вашего сотрудничества будет зависеть от действующей системы в компании. Доброжелательная партнерская атмосфера в коллективе поможет быстрее адаптироваться и стать частью успешной саморазвивающейся организации, а прозрачность бизнес – процессов и их соблюдение будут залогом успешности каждого специалиста на своем уровне.