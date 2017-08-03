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Особенности вступления в наследство (часть вторая)
03.08.2017 23:07
Подача заявления о
принятии наследства
Наследник реализует свое право на принятие или непринятие наследства путем
подачи нотариусу соответствующего заявления по месту открытия наследства
(последнее место проживание наследодателя). Для принятия наследства наследнику
следует обратиться к нотариусу в срок не позднее шести месяцев со времени
открытия наследства (дня смерти наследодателя).
Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства
является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при
его отсутствии - местонахождение основной части движимого имущества.
Несовершеннолетний может подать заявление о принятии наследства без
согласия своих родителей или опекуна. Заявление от имени малолетнего (лица, не
достигшего 14 лет), или лица, признанного в судебном порядке недееспособным,
подают его родители (усыновители), опекун.
Наследник, на которого было оформлено завещание, должен предъявить
нотариусу его оригинал, а в случае его отсутствия – обратиться к нотариусу, у
которого оно оформлялось за получением дубликата.
В случаях, когда наследник не смог подать заявления о принятии наследства в
указанный срок, он считается таким, что не принял его.
Однако, по письменному согласию наследников, принявших наследство,
наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать нотариусу
заявление о принятии наследства.
Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем до дня его
смерти, считается таким, что принял наследство, если на протяжении шести
месяцев после смерти наследодателя, он не отказался от наследства.
При отсутствии наследников (устранении их от права на наследование), а
также в случае их отказа от принятия наследства такое наследство по
решению суда признается выморочным (на украинском - «відумерла спадщина») и
переходит в собственность территориальной общины. Следует заметить, что такие
случаи на практике случаются не часто, так как законодательством не
установлено, каким именно образом органы местного самоуправления должны
выявлять такое наследство.
Наследник, пропустивший срок для принятия наследства по уважительной
причине, может обратиться в суд с исковым заявлением. Если суд признает причину
пропуска строка уважительной, наследнику могут определить дополнительный срок,
достаточный для подачи им заявления о принятии наследства. Так, уважительными
являются причины, связанные с объективными, существенными, непреодолимыми
трудностями для наследника. Уважительными причинами могут быть признаны:
нахождение наследника в зоне проведения АТО, на временно оккупированной
территории, продолжительная болезнь и т.д.
Наследник может отказаться от принятия наследства, в т.ч. в пользу другого
наследника, на протяжении всего срока, предусмотренного для принятия
наследства, подав нотариусу соответствующее заявление по месту его открытия. В
случае, если наследник принял часть наследства, считается, что он принял все наследство.
Получение свидетельства
о праве на наследство
По истечении шести месяцев со дня открытия наследства наследникам, подавшим
своевременно заявления о принятии наследства, нотариус выдает свидетельство о
праве на наследство.
Выдача свидетельства о праве на наследство может быть отложена на некоторое
время в случае истребования нотариусом недостающих сведений или документов от
физических или юридических лиц. По письменному заявлению заинтересованного лица
и при получении из суда уведомления о рассмотрении спора между наследниками
относительно наследственного имущества, нотариус обязан приостановить
совершение нотариальных действий до момента вступления в законную силу решения
суда по делу.
Налогообложение
наследственного имущества
При налогообложении
унаследованного имущества предусмотрено три вида ставок налога на доходы
физических лиц – нулевая, 5 % и 18 %:
• по нулевой ставке облагаются объекты, которые наследуются членами
семьи наследодателя первой и второй степеней родства;
• по ставке 5 % облагаются объекты, которые наследуется всеми другими
наследниками;
• по ставке 18 % облагаются объекты, которые наследуются наследником от
наследодателя-нерезидента, такая же ставка применяется и в случае, если
нерезидент получил наследство на территории Украины.
Наследодатели первой и второй степеней родства также освобождаются от
необходимости проводить оценку объектов наследства в целях налогообложения.
Кроме налога на доходы физических лиц, наследникам необходимо также
уплатить военный сбор, который составляет 1,5 % от стоимости унаследованного
имущества. Доход в виде стоимости унаследованного имущества (средства,
имущество, имущественные или неимущественные права) в пределах, подлежащих
налогообложению, заносится в годовую налоговую декларацию.
При получении наследства освобождаются от подачи декларации наследники,
которые являются членами семьи наследодателя первой и второй степени
родства. Наследники, получившие наследство, несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством, за уплату и перечисление налога
в бюджет.
теги: наследство, сроки принятия наследства, уважительные причины пропуска срока для принятия наследства
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