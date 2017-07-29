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Особенности вступления в наследство (часть первая)
29.07.2017 07:50
Под наследованием понимают переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Наследство открывается вследствие смерти наследодателя или объявления его умершим на основании судебного решения.
Наследование осуществляется по завещанию или по закону. В завещании наследодатель определяет, какое имущество и в каких именно частях унаследуют после его смерти, указанные в нем, наследники. У наследников по завещанию есть преимущество перед наследниками по закону, даже если они не являются родственниками наследодателя.
Малолетние, несовершеннолетние, полнолетние нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители имеют право на обязательную часть в наследстве. Независимо от наличия завещания, они наследуют половину той части, которая бы им принадлежала в случае наследования по закону. В определенных случаях размер обязательной части в наследстве может быть уменьшен решением суда.
Если наследодатель при жизни составил несколько завещаний, преимущество имеет то из них, которое было составлено позднее.
При наследовании по закону наследники получают право на наследование поочередно. Каждая следующая очередь наследников получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев смены очередности получения права на наследование.
Очередность наследников по закону
1 очередь: дети наследодателя, в том числе зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители;
2 очередь: родные братья и сестры наследодателя, бабушка, дедушка и внуки;
3 очередь: родные дядя и тетя наследодателя;
4 очередь: лица, проживавшие с наследодателем одной семьёй не менее пяти лет до времени открытия наследства;
5 очередь: другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, а также иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.
Гражданский кодекс Украины предусматривает возможность изменения очередности получения наследниками по закону права на наследование по договоренности заинтересованных наследников. Такой договор подлежит нотариальному заверению.
Кто не имеет права на наследование
• лица, которые преднамеренно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь;
• лица, которые преднамеренно препятствовали наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить и этим способствовали возникновению у них самих или у других лиц права на наследование или способствовали увеличению их доли в наследстве;
• родители после ребенка, относительно которого они были лишены родительских прав, и их права не были восстановлены на время открытия наследства;
• родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя;
• один после другого лица, брак между которыми признан недействительным.
По решению суда лицо может быть устранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от предоставления помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии и нуждался в такой помощи.
теги: наследство, вступление в наследство, очередность наследников по закону, кто не имеет право на наследство
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