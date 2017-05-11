Розвиток туристичного ринку:механізми стимулювання для авіаперевізника

За даними Державіаслужби в 2016 році кожен третій рейс в Україні був виконаний чартерними авіаперевізниками, і загалом ними було перевезено 2,53 млн пасажирів. Зазвичай рядовий пасажир не завжди усвідомлює чартерним чи регулярним рейсом йому доводиться летіти.

В Україні з метою відпочинку десь раз на рік користуються саме пасажири з не високим рівнем доходів, саме них сьогодні необхідно забезпечити більш доступними авіаквитками. За даними Держстату з метою відпочинку в 2016 році з України за кордон подорожували більше 2 млн туристів.

В аеропорту Бориспіль ми запровадили систему мотивації регулярних авіаперевізників, яка дозволить поступово збільшити наявні маршрути з аеропорту та створить передумови для зниження вартості авіаквитків. Тому говорити про те, що пасажири регулярних рейсів мають платити менше, аніж чартерних напевно буде несправедливо.

У цьому сегменті, вартість перельоту сильно пов’язана з вартістю аеропортових зборів. За рахунок попередньої оплати туристичними агенціями вартості перельоту, він вже калькульований авіакомпанією з невеликою маржою дохідності разом з повною вартістю аеропортового збору. Якщо його рівень буде зменшено хоча б на 10%, це безпосередньо дозволить знизити і вартість авіаквитка. Тому, на сьогодні є необхідність в запровадженні системи мотивації і для чартерних авіаперевізників.

В публічній оферті для чартерних авіаперевізників буде окрема шкала знижок, які ми зможемо розробити після отримання права надавати такі знижки. Ми плануємо зробити градацію таким чином, щоб більшість чартерних авіакомпаній, від маленьких, до великих могли отримати свої знижки відповідно до свого пасажиропотоку.

З нашої ініціативи було запущено внесення змін до Наказу №337 Міністерства інфраструктури з метою передбачити в ньому можливість надання стимулюючих знижок в аеропорту Бориспіль для чартерних авіаперевізників. Нами було проведено необхідні фінансові розрахунки та аналіз регуляторного впливу проекту нового документу на економіку держпідприємства і надано відповідні пропозиції.

Звичайно на початковому етапі ми отримаємо деяке зниження наших доходів, через недоотримання від авіаперевізників частини суми збору у розмірі знижки. Але ми впевнені, що в подальшому наші стимулюючі дії призведуть до збільшення пасажиропотоку та приходу нових авіаперевізників. Це дозволить компенсувати у найближчі роки наші втрати.

Оскільки розрахунок вартості авіаперельоту є калькуляційним з урахуванням знижки витрат на авіаційні збори в аеропорту «Бориспіль», то на таку ж долю авіакомпанії тепер зможуть знижувати вартість перельоту для пасажирів. Таким чином, впровадження системи мотивації створити умови для здешевлення вартості авіаперельотів на декілька доларів, що безпосередньо вплине і на зміни у бюджеті для відпочинку.