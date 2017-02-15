Чем больше конкурентов, тем дешевле кофе в «Борисполе»

25 января 2017 года госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» одержало небольшую, но важную победу. Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию аэропорта в споре с АКМУ. Он отменил решение суда первой инстанции о якобы неправомерности передачи в аренду 157.5 м2 площади терминала D. Это решение стало серьезным шагом в направлении развития конкуренции. Оно открывает двери для работы в аэропорту «Борисполь» еще одной компании. И чем таких компаний будет больше, тем выше будет качество предоставляемых услуг, и ниже цены.

Коротко о сути вопроса. Аэропорт является госпредприятием и, соответственно, передачей арендных площадей занимается Фонд госимущества Украины. С одним исключением. Согласно ст. 5 закона «Об аренде госимущества», до 200 м? площади (менее 1% от всех арендных площадей аэропорта) может быть передано арендатору решением руководства госпредприятия, при соблюдении необходимой процедуры. Совместно с Минифраструктуры мы провели конкурс, победителем которого стала новая компания в аэропорту - ООО «Аэрохендлинг».

При выборе арендатора на площади, которыми по Закону распоряжается «Борисполь», прежде всего мы руководствовались бизнес-логикой. На сегодня, сотрудниками ФГИ сдано в аренду 7 793.33 м? из имеющихся 22 740 м? аэропорта. И только с двумя компаниями заключены договора на предоставление услуг питания. О какой конкуренции может идти речь? И в этой ситуации, как только «Борисполь» открыл двери для нового игрока, компания с долей в более чем 90% рынка кейтеринговых услуг в аэропорту обратилась с жалобой в АКМУ. И Антимонопольный Комитет, как это ни странно, поддержал фактического монополиста.

Условия конкурса в Комитете расценили как дискриминационные по отношению к другим его участникам, и 15.08.2016 хозяйственный суд Киева вынес решение согласна которого, Аэропорт должен был бы аннулировать результаты проведенного конкурса аренды фактически. Хотя еще в апреле прошлого года, когда в АКМУ попытались заблокировать процесс передачи площадей в аренду третьему арендатору, я публично объяснил всю несостоятельность обвинений в наш адрес. Показал, что в своих выводах Комитет нарушил одни, и неправильно использовал другие нормы материального права. В частности, был неверно определен перечень товаров, в отношении которого определено монопольное положение, товарные и территориальные (географические) границы рынка, не был определен перечень продавцов товара, а соответственно, противоправно установлено, что ГП МА Борисполь занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке части помещений. О каком монопольном положении может идти речь, если 157,5 м? это даже не 1% всех наличных площадей, которыми распоряжается ФГИ? Со всеми без исключения нашими доводами, в конечном счете, полностью согласился Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Вся эта ситуация поднимает на поверхность один важный вопрос – а можно ли считать ФГИ в принципе эффективным арендодателем? С началом работы в аэропорту ООО «Аэрохендлинг», «Борисполь» стал получать от этой компании доходов с квадратного метра в семь раз больше, чем от двух арендаторов-монополистов, с которыми Фонд госимущества заключил договора в 2015 году. Притом, что все три компании занимаются идентичной деятельностью и условия договоров аренды у них одинаковые. Этот пример наглядно демонстрирует, что прибыль госпредприятий (и не только ГП МА «Борисполь») можно существенно увеличить, не меняя самих договоров. Но обязательное условие для этого - плодотворное сотрудничество госпредприятия с ФГИ И АКМУ, а не постоянное ожидание от них очередной «подножки».

24 января 2017 года АКМУ оштрафовало аэропорт Борисполь на почти 13 млн. грн. Причиной стало очередное обвинение госпредприятие в якобы «монопольном положении» на этот раз на рынке наземного обслуживания и установление платы за пользование инфраструктурой аэропорта на якобы «необоснованном уровне». В Комитете не могут не знать, что на сегодняшний день, деятельность по наземному обслуживанию в «Борисполе» осуществляют четыре частных субъекта хозяйствования. При этом, доля хэндлинговой службы самого аэропорта составляет не более 20% от всего рынка. Также, чиновники АКМУ наверняка информированы, что статус монополиста на рынке для предприятия определяется долей в более чем 50%.

Разумеется, мы в очередной раз будем отстаивать свою позицию в хозяйственном суде. И я убежден, что он снова подтвердит нашу правоту. Но невольно задаешься вопросом: обвинения со стороны АКМУ - это последствия чье-то профессиональной некомпетентности или просто форма демонстрации работы?

В завершение, повторю то, что уже много раз говорил - руководство «Борисполя» выступает за то, чтобы игроков во всех сферах, связанных с обслуживанием пассажиров становилось как можно больше. Только путем создания справедливых и конкурентных условий мы сможем повысить качество услуг и снизить стоимость продуктов и услуг.