Антиправославные законы отбросят страну на 50 лет назад

Безвизовый режим с ЕС для большинства украинцев может закончиться, не начавшись. Причиной остановки может стать принятие украинским парламентом законопроектов №4511 (о согласовании кандидатур церковных иерархов с органами власти) и №4128 (об изменении конфессиональной принадлежности прихода голосованием простого большинства присутствующих), поданных народными депутатами БПП, Народного фронта, Самопомощи и внефракционными. Положения законопроектов, делают практически невозможным нормальное существование крупнейшей православной конфессии – УПЦ. Кроме того, законопроекты нарушают гарантированные Конституцией право на свободу вероисповедания и принцип отделенности религии от государства (ст. 35).

Казалось бы, между желанием власти взять под свой контроль крупнейшую религиозную конфессию – УПЦ – чьими прихожанами являются около 32% граждан Украины (по данным группы Рейтинг, 2016 г), не имеет отношения к заветной мечте украинцев накопить на поездку в Европу и съездить без визовых ограничений. Однако, режим визовой либерализации, принятый Ес по отношению к Украине, может быть приостановлен в одностороннем порядке, если государство Украина будет нарушать условия соглашения. И соответствующие заявления ЕС делал неоднократно. Напомню, 27 февраля 2017 года Совет ЕС принял регламент о пересмотре механизма приостановки, который может быть применен ко всем существующим соглашениям о визовой либерализации. "Визовая либерализация предоставляет множество преимуществ ЕС и третьим странам. В то же время ЕС должен иметь возможность эффективно отвечать на случаи, когда правила не выполняются", - заявил Кармело Абела, глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты.

Кроме невыполнения условий режима визовой либерализации, принятие подобных законопроектов просто отбрасывает страну минимум на 50 лет назад, обратно в соцлагерь. Позволю себе привести несколько базовых различий между правовыми государствами и классическим образцом социалистического государства, к которому мы сейчас движемся.

Во-первых, и ЕС, и США, весь мир, который принято называть цивилизованным, даже под прямой угрозой терроризма принципиально не называет мусульман врагами, как в силу своей цивилизованности и приверженности защите прав человека, так и из понимания, что именно религиозная война между христианским и мусульманским миром является целью ИГИЛ и других радикальных группировок. Только государство Украина, в лице текущей власти, самим фактом регистрации этих законопроектов, без капли стеснения, заклеймило всех прихожан УПЦ врагами нации.

Во-вторых, в правовых государствах целью принятия нормативного акта является разрешение социального конфликта. Большинство законов, принятых новой демократической властью с 2014 года, как раз такие конфликты в обществе порождают – от политических (люстрации, спецконфискации, декоммунизации, языковых вопросов) до экономических (поднятия тарифов, отмены большинства социальных льгот, реформ судебной и правоохранительной систем и тд). Разжигание розни на религиозной основе точно не приведет к социальному примирению. Толпы вооруженных фанатиков, называющих себя патриотами или националистами, при молчаливом бездействии правоохранителей направят свои активности против прихожан, приходов, священнослужителей. Кстати, в истории уже есть пример маркирования неугодных режиму социальных групп – нацисты нашивали евреям на одежду шестиконечные звезды. Может, новая демократическая европейская власть, тоже решится на что-то подобное. Просто ради удобства, чтобы предупредить активистов, кого можно грабить и уничтожать в первую очередь?

В-третьих, религиозная свобода – одно из базовых прав человека. Законопроекты зарегистрированы и планируются к включению в повестку дня заседания парламента, невзирая на негативные выводы научно-экспертного управления. Так грубо государство Украина еще не попирало ни свою Конституцию, ни базовые международные документы по правам человека, начиная от Устава ООН.

В-четвертых, цивилизованные государства в первую очередь защищают право собственности. Принятие антиправославных законопроектов станет сигналом для преступности о том, что любые преступления против собственности приходов УПЦ будут безнаказанными. Разграбленные и закрытые церкви, прихватизированное имущество религиозных общин – все это мы уже наблюдали в советские времена, но, оказывается, на 26-м году независимости, мы находимся от этого на расстоянии вытянутой руки. Есть ли гарантия у лояльной власти УПЦ КП, что те, кто придет чинить беззаконие, станут разбираться в тонкостях конфессиональных различий? Что вообще думает УПЦ КП по поводу угрозы, которая нависла над другой православной конфессией? Можно ли считать молчание УПЦ КП по поводу беззакония благословением? Помнится, один из центральных телеканалов не мог сдержать радости по повожу поджогов офиса другого центрального телеканала, не прошло и полугода, как над смеявщимися нависла угроза лишения лицензии, исходящая оттуда же, откуда и поджоги.

Вряд ли согласование кандидатур церковных иерархов с партийными обкомами коалиции поможет установить мир и вернуть утраченные в 2014 г. Донбасс и Крым. Но это точно поможет перераспределить собственной крупнейшей религиозной общины и загнать в подполье ее прихожан, как загнаны ветераны, не стоявшие на майдане госслужащие и обнищавшие пенсионеры. Это точно отдалит нас от параметров правового государства, разорвав оставшиеся связи с цивилизованным миром. Это точно приведет к очередной волне эмиграции в ближнее зарубежье. Это точно бросит нас еще глубже в хаос беззакония и нарушения прав человека. Это точно приведет к всплексу количества исков против Украины в ЕСПЧ, в первую очередь проигранных государством. И это точно будет преступлением против прав человека, которое рано или поздно будет расследоваться.

17 мая 2017 года президент украины Петр Порошенко вылетит в Страсбург, где встретится с главой Европарламента Антонио Таяни для подписания законодательного регламента о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС. Законопроекты планируется включить в повестку дня верховной Рады на следующий день – 18 мая. Несмотря на негативное заключение научно-экспертного управления Рады, профильный комитет парламента – культуры и духовности, возглавляемый народнофронтовцем Николаем Княжицким рекомендовал парламенту принять законопреокт 4511 в первом чтении. Этим “Народный фронт” окажет ужасную медвежью услугу президенту, выставив его перед ЕС непоследовательным и не вполне честным политиком, с которым не стоит иметь дело. Внутри страны это в очередной раз подчеркнет, что президент не контролирует ситуацию и допускает грубые нарушения Конституции. Надеюсь, в парламенте найдется достаточное количество мудрости, чтобы не найти для этих документов достаточного количества голосов.