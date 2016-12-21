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Тепер вже 100%! Новий етап розвитку публічних продажів в Україні
21.12.2016 14:28
З 1 січня 2017 року, 100% активів неплатоспроможних банків продаватимуться виключно через організаторів торгів, під’єднаних до системи ProZorro.Продажі. Таке рішення прийняла виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після майже двох місяців Пілотного проекту.
Підгрунтям для цього рішення є відмінна технічна готовність системи. Під час її роботи у пілотному режимі, жодної скарги на готовність не було отримано. Навпаки, з проханням про повний перехід на новітню систему до Фонда звернулися асоціації найбільших банків-банкрутів. Тобто ті, хто найбільше зацікавлений у ефективних продажах.
ProZorro.Продажі розвивається на основі приципів прозорої конкуренції, коли “всі бачать все”. Також працює модуль аналітики, якому було присвячено мій попередній блог. Фокусом Transparency International Україна є надання громаді усіх необхідних інструментів для здійснення моніторингу публічних продажів.
Після досягнення проміжної цілі в проекті, якою є перехід Фонду на нову систему, варто поглянути уперед. По-перше, разом із партнерами проекту ми будуємо екосистему публічних продажів в Україні. На відміну від сфери публічних закупівель, регуляції в цій сфері досить обмежені. Немає рамкового закону з публічних продажів. Кожен державний орган проводить їх відповідно до своєї законодавчої бази. Ми створюємо екосистему, яка включатиме усіх гравців та правила, в межах якої функціонуватимуть прозорі та конкурентні публічні продажі.
Н а 21 січня 2016 року, через систему ProZorro.Продажі реалізовано державних активів на 35 млн грн
Другим аспектом є те, що українська реформа започатковує світовий тренд. Наразі, увага у світі прикута до електронізації публічних закупівель. Натомість у продажах, Україна має потенціал сказати нове слово у боротьбі з корупцією глобально. Наприклад, в межах проекту ProZorro.Продажі було розроблено класифікатор активів банків CAV на основі міжнародного класифікатор а закупівель CPV. Ц я інновація з'явилась тому, що аналогічного класифікатора не існувало у світі, і вона може бути корисною для багатьох країн.
Наостанок,
настає час підключення інших державних
органів до проекту. Побудована електронна
система може бути використана для різних
цілей, наприклад оренди чи списання
державного майна. Отже, попереду робота
із Фондом державного майна
зокрема
.
Поява нових партнерів від держави
означатиме нові виклики та завдання
для проекту. Але, після успішного пілоту
з Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб, його учасники готові до них.
Проект ProZorro .Продажі не використовує бюджетних коштів. Його реалізація відбувається за підтримки Western NIS Enterprise Fund , який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проекти.
теги: ProZorro, ProZorro.Продажі, реформи
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