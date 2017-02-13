В тисках: судьба поэта Майдана

В массовом сознании Украины сегодня принято издеваться над гуманитарным образованием, отождествляя его с чем-то вроде предательства или комнатной сентиментальности. Несмотря на этот дешевый фашистский трюк, осмелюсь процитировать Пауля Тиллиха: человек проходит определенные стадии развития мужества. Первая называется – мужество быть частью. Это, когда стоят в толпе или сидят в окопе, чтобы меньше бояться пуль. Вторая – мужество быть собой. Это, когда ты обладаешь достаточной стойкостью, чтобы сказать толпе, с которой стоял или сидел, свое жесткое «нет». Третья – мужество принять принятие, то есть сохранить идентичность в себе.





К чему это я? К вопросу об идентичности бывших участников Майдана. Ребята, мне стыдно смотреть на всех нас, включая себя, потому что мы даже не осознаем, что с нами сделали. Бывшие My Down (мой неологизм), видя, что происходит, двигаются, в основном, тремя путями. Путь первый – они впадают в националистическую пропаганду. Путь второй – они сидят и переминаются, не зная, что делать, чтобы не прослыть предателями в глазах Родины. Путь третий – они ломаются. Украинские фашисты ждут, когда сделают из нас жандармов или рабов. Русские империалисты ждут, когда мы сидящие сломаемся настолько, чтобы потерять идентичность и отречься от всего, во что верили. Я такой радости никому не предоставлю.





Сейчас я наблюдаю, как на меня нападают обе стороны и прихожу к выводу, что в новых тоталитарных режимах рыба гниет с хвоста. Фашизм вызревает в головах уже независимо от властной пропаганды, и в этом смысле категория «общественность» приобретает почти дьяволськое значение. Националисты и консерваторы, ура-патриоты Украины и пророссийские империалисты не заинтересованы в том, чтобы что-то улучшить в обществе. Они абсолютно сошлись на совместном избиение поэта Бильченко (может, помирятся на моей могиле?), потому что их общий враг – гуманизм. Позиция гуманиста – не идентифицируема. Ее нет в иерархии ценностей людей войны. Именно поэтому русские экстремисты считают меня «правосеком-бандеровцем», а украинские радикалы «агентом Кремля» и «сепаратистом». Здесь нет никакого абсурда, проблема – гораздо глубже проблемы языка и этноса.





Черно-белое видение мира всё сливает – это полное неумение видеть отличия. Это – сточная канава бесовского смешения понятий. Русский язык и путинская политика, люди революции и люди войны, либералы и националисты, пацифисты и предатели Родины и т.д.. По сути, эти люди мыслят совершенно одинаково, поскольку бинарность, жажда крови и стремление унизить Другого, увидев в нем урода, составляют основу их психотипа. Кремлевская пропаганда нацелена на отождествление искреннего и подставного Майдана. Украинская пропаганда – на уничтожение всего русского в стране.





А теперь – по полочкам. Был ли спектакль на Майдане? Был. Многие номера на главной сцене были расписаны. Была ли радикализация со стороны националистов? Была. Был ли американский цирк с печеньками? Очевидно, был. Воспользовалась ли власть сакральной жертвой? Да. Было ли оружие у участников Майдана с самого начала? Исходя из того, что я видела и о чем догадывалась, да, было, и, скорей всего, свои стреляли по своим же. Получается идеальная картина кремлевской пропаганды: либералы привели к власти националистов. Последние же давно оторвались от архетипа революции и уничтожают ее детей. Нынешний режим в Украине не имеет ничего общего с состоянием Майдана вообще, даже с радикальной его частью.





А теперь я спрошу: был ли искренний порыв на Майдане? Был. Были ли на нем русские, белорусы, леваки, хиппи, либералы? Были. Были ли безоружные люди, принесшие себя в жертву не Порошенко с Турчиновым, а вере в способность что-то изменит к лучшему? Были. Была готовность к формированию гражданственности, убитая в спину выстрелом на Банковой и в лоб портретом Бандеры на площади.





Майдан - конечно, не Христос, упаси Господи, всего лишь политическое событие. Но аналогию приведу. Можно ли считать Крестовые походы прямым продолжением учения Христа? И нужно ли, отрекаясь от участия в них, отрекаться от Христа? Участвовал бы Христос в Крестовых походах, призывая к бомбежке мирных жителей? Ответ очевиден. Это значит, что видеть нынешнюю ситуацию прямым следствием действий демократов– это дешевая манипуляция из арсенала совка. Было искажение, был обман, была подмена понятий. Но не прямой посыл. У моего любимого У. Эко есть такая схема извращения идеи гуманизма в фашизме: ABC BCD CDE DEF. Первая и последняя позиция уже не имеют ничего общего, как ничего общего не имеет гражданский протест против насилия со стороны либералов Майдана к бомбежкам мирных людей в Донецке.





Я предлагаю вернуться к истокам, с которого начались мы как носители гражданского сознания. Почему меня добивают и те, и эти? Почему ботовские атаки с обвинениями в сепаратизме и ботовские атаки с обвинениями в экстремизме начинаются час в час? Они противоположны, но, тем не менее, они – едины. Потому что им обоим это выгодно. Потому что кремлевская и банковская системы ценностей – едины по своей сути. Они разнятся только в степени развитости ума, ибо построить классическую тоталитарную машину наши не могут, они строят тупую машину.





Но базовым винтиком обеих машин является натравливание населения друг на друга через черно-белое видение мира. Консервативные россияне и жители Донбасса не хотят видеть в участниках Майдана мыслящих людей. Украинские националисты не хотят видеть в россиянах и жителях ДНР людей вообще. В результате этой поляризации каждый хватается за свою идентичность и доводит ее до безобразного абсурда. Тем временем обе системы власти слаженно работают на дальнейшую дебилизацию Украины, деля здесь бизнес. Правые радикалы обеих стран – это цепные псы олигархатов с разной степенью совместимости с последним.





Вы спрашивали у меня конкретную программу. Конкретная программа начинается с возвращения к группе ABC – с того, что начиналось в умах людей на площади, которые не являются националистами. Потому что, что начиналось у националистов, мы уже увидели. Речь идет о гражданском сознании, основанном всего на трех ценностях: мир и неприятие войны, уважение инакового и умение вести диалог с донецко-луганским регионом. У нас миллионы людей втайне этого хотят, но их желания не впихиваются в бинарные пещерные страсти. Для того, чтобы вспомнить это забытое сознание, нужны три нехитрые умения: прощать, отделять зерна от плевел и не впадать в истерию. И, главное, умение самим просить прощения. Это и есть третий путь – вне кремлевского и националистического - который возможен для Украины.





Вернемся к проблеме нападок на меня с двух сторон. Я – никто. Важен симптом. Кремль боится гражданской Украины с демократической идеей нации. Если она наступит, российская пропаганда лопнет. Наша власть тоже боится такой Украины: если она наступит, этой власти просто не будет. Обе системы составляют единые звенья одной бизнес-цепи, поэтому и жандармы этих систем нападают синхронно.





Я готова попросить прощение за украинский режим перед восточными людьми своей страны за то, что я не совершала или совершила опосредованно. Даже, если другие этого не сделают. Даже, если Восток меня не услышит. Но я не раскаиваюсь в своем гражданском сознании перед империей. Для меня мой Майдан еще вообще не состоялся, и сейчас я его вижу – в борьбе за мир среди собственного населения без участия Запада и без участия Кремля.Убрать их обоих невозможно, но мужество быть - это выход за пределы возможного хотя бы на уровне сознания. Своего независимого сознания.





Нас много таких, ребята, но мы все пока - в тисках.

На мне тиски просто ярче видно. Но это – пока.



