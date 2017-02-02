«Смерть постмодернизма»: украинская cover-версия





Помните, друзья, как в предыдущих дискуссиях в блоге я неоднократно задавала своим оппонентам вопрос, на который они ни разу не дали четкого ответа: что вы будете делать, когда уничтожите всех коммунистов, потом всех русскоязычных, потом всех «левых», а потом «либералов»? Правильно, возьметесь за постмодернистов и курильщиков. Нации нужны здоровые матери и домодерные отцы из трипольских пещер.

Когда украинские националисты кричат о «крахе толерантности», «кризисе мультикультурализма» и «смерти постмодернизма», они, несомненно, повторяют мысли ведущих европейских умов – таких, как, например, Юрген Хабермас. Слушая их, перед глазами встаёт следующая картинка. Умер король. Молодой Принц, получивший высокое образование при дворе, понимает, что ему нужно наследовать престол отца, допустившего много ошибок, и вырабатывать какую-то адекватную альтернативную программу действий. И принц задумчиво говорит: «Умер король…». Тем временем под забором сидит голодный Нищий, не привыкший думать вообще, и яростно вопит, предвкушая погромы: «Умер король!» Разница между дискурсом «умер король» Принца и дискурсом «умер король» Нищего – очевидна.

Не так давно я говорила с одним украинским другом. Он сказал мне: «В твоих стихотворениях позднего периода слишком много постмодернизма, они мне не нравятся». При этом, не уточнялось, что именно считать «постмодернизмом» в моих текстах: иронию, цитации, верлибр или недоверие к государственной идеологии. Поразительно, что за два года до высказываний моего друга, подобное же обвинение мне вменили кремлевские официальные литераторы, который отметили, что это – жуткий постмодернизм: цинично ставить в одном ряду ассоциаций красный флаг и обагренную кровью женскую прокладку. Было, каюсь я, циник проклятый.

Немногим позднее я столкнулась с тем, что мантры о смерти постмодерна стали одним из любимейших доказательств моих оппонентов. «Лівацтво», «Євроспільнота, що ось-ось розпадеться», «Ваші мульті-культі в умовах війни», «абстракті роздуми» и т.д. – синонимический ряд клише можно продолжать до бесконечности. Еще немногим позднее оказалось, что очень трудно проводить через бюрократические ярусы ученого сообщества кандидатские и докторские диссертации о постмодернизме, потому что тема – «не популярна», «есть рекомендации по внедрению патриотической проблематики» и т.д. Сегодня обнаруживаю весьма интересную мысль идеолога ВО «Свобода» Андрея Ильенко о том, что посмодернисты мешают строить Украину - смущают народ, так сказать [ http://www.politnavigator.net/deputat-banderovec-storonniki-evropejjskikh-cennostejj-takie-zhe-vragi-daesh-khuntu.html ]. На своей странице в ФБ господин Ильенко не скрывает своих взглядов на сторонников плюральности.

Когда полтора года назад я выступала на всевозможных форумах с докладом о том, что разрыв между либеральной и национальной идентичностью сторонников Майдана будет углубляться, на меня смотрели и пожимали плечами. Сейчас я радостно попадаю под категорию пособников «уничтожения страны» (причём, сразу по нескольким позициям из списка), и у меня возникает вопрос: какой процент из тех, кто не любит постмодернизм, может без помощи Википедии ответить, что такое «деконструкция» Жака Деррида? «Либеральная ирония» Ричарда Рорти? «Тело без органов» Жиля Делёза? Или хотя бы «двойной код» Умберто Эко? Как много из них могут процитировать мысль о «радости ангелов» из «Книги смеха и забвения» Милана Кундеры? Возможно, кто-то изложит основы мягкого либерализма по Чандрасу Кукатасу или притязания культур по Сейле Бенхабиб? Но не буду мучать публику своей эрудицией, ибо, как мне объяснили, чрезмерный ум в нашей стране – источник её раздражения и разложения.

Чтобы понять, почему все радостно постулируют смерть короля, то есть, постмодернизма, - для начала неплохо было бы разобраться: а что мы знаем о постмодернизме? Так называемый «мультикультурализм» -лишь косвенный прикладной аспект философии постмодернизма. Вряд ли националисты протестуют против «смерти автора» Р. Барта, «деконструкций» Ж. Деррида или «мозаики цитаций» Ю. Кристевой. Как говаривал один антифашист, когда в Европу пришли правые, все наши поиски мы сосредоточили на искусстве, говорили трудными словами и благодаря этому остались целы: нас считали не более, чем «книжными мальчиками». Это потом была Сорбонна мая 1968 года и выход студентов за пределы дискурса власти... Бойтесь повторения истории, господа.

Теперь по мультикультурализму. Европа (и то не вся, а лишь неоконсервативная часть) отказывается от проекта мультикультурализма, потому что сентиментальность не спасла ее от беженцев. Исламских беженцев. Украина, таким образом, видимо, спасается от «донецких». На смену, значит, грядет единое национальное государство: Путин, Трамп, а мы-то чем хуже? Я предлагаю детальнее рассмотреть, что грядет на смену «постмодернизму» (точнее – мультикультурализму) на Западе.

Что это за «неомодерн» такой и действительно ли это откат к модерну и национальному государству? Начнём с упоминаемого мной в начале статьи Юргена Хабермаса, который вообще не признавал постмодернизм как сколько-нибудь значимую доктрину. Что, по его мнению, грядет на смену мультикультурализму? Ага вот: постнациональное сознание, основанное на космополитическом единстве с минимизацией роли национального государства, всеобщий диалог, этническая концепция нации не выживает [Хабермас Ю. Европейское национальное государство : http://travellingscience.blogspot.com/2013/11/blog-post_5995.html ].

Идем далее: будущее - за децентрализированными транснациональными государствами, которые разрушают национальную идентичность, несмотря на шок со стороны последней [ https://faculty.unlv.edu/ericbrahm/globalizationreview.pdf ]. Так вот ты какой, западный олень! Нет, не подходит это нам, украинцам, это всё постлибералы проклятые издыхающий Евросоюз хотят спасти. Интересно, кто раньше дух испустит, Евросоюз или мы? Не задавались вопросом?

Давайте обратимся к противоположному по отношению к постлиберализму проекту, идущему на смену поликультурности – это постконсерватизм, ориентация на внутреннюю политику и традицию. Трамп, так сказать. Кого мы видим среди наиболее ярых сторонников этой точки зрения? Ага, Александр Дугин, идеолог проекта православно-консервативного «русского мира». Кстати, именно ученики Дугина первыми начали критику европейского мультикультурализма, опередив Украину на лет пять, не меньше ["Мультикультурализм - это бомба, заложенная под государство": http://www.km.ru/v-rossii/2011/09/08/sotsialnye-problemy-v-mire/multikulturalizm-eto-bomba-zalozhennaya-pod-gosudarst ].

Я вот читала эти опусы не меньше пяти лет и теперь думаю: а не путинисты ли украинским патриотам слова подсказывают? Ничего, мы им в пику «украинский мир» построим, наверное, не без помощи милитаристских призывов Филарета. Кого еще вспомним? Ага, ученики Ю. Эволы и Р. Генона традиционалисты Ален де Бенуа и Гийом Фай. Не узнала бы о них ничего и была бы счастлива, но украинские националисты в споре со мной вывели эти создания на свет Божий. Прекрасные ребята, говорят об угрозе для «белой расы», оказывают активную поддержку Владимиру Путину в общей борьбе против американского империализма [ http://pn14.info/?p=122216 ]. Наверное, они точно поддержат Степана Бандеру. Или, может, польские националисты возлюбят волынскую резню? Есть правда, вариант национализм против национализма и запуск третьей мировой, но силы у нас слабее будут – боюсь, не выиграем, разве что диванные патриоты "Свободы" встанут на первую линию. Желательно, под присмотром заградотрядов.

Впрочеем, давайте внимательно присмотримся к феномену европейских правых, а то мы их как-то нелицеприятно описали. Идеолог западного консерватизма Ю. Эвола говорил о так называемом «биологическом кретинизме», выступая против фетишизации кровных уз [ http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%AD/evola-yulius/metafizika-pola/8 ] и доисторической идеи нации. Европейские правые говорят о нации как о европейской неэтнической традиции гражданственности. Мир, пройдя домодерн, модерн, постмодерн и неомодерн, не «вернулся в модерн», а выстраивает новый проект, основанный на диалоге традиций и новаций, этнического и косполитического. Мы же пытаемся в бутафорском домодерном тряпье сыграть с Западом в дорогую винтажную игру в переодевание.

А знаете, какой главный скрытый мотив, благодаря которому постмодернизм тоже стал объектом травли в моем благословенном процветающем государстве? Нации, которая в качестве официального курса избрала симбиоз этнической архаики и раннего модерна, противопоказан юмор. Юмор – вот козырь постмодернизма. Способность мыслить парадоксами и осмеивать любую форму пропаганды. Способность уклоняться от структур власти в творческую свободу. Отказ от черно-белых схем и объемное видение мира во всей его множественности и неоднозначности. Смех, который похож на «плевок в лицо улыбающегося братства» (М. Кундера). Этого смеха так боятся националисты?

Так бойтесь еще радужных шарфов.