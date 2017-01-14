Суицидальные ошибки украинского национализма





Проблема - не в самом национализме. И тем более, не в патриотизме. А в той его версии, которую избрало наше общество. Не изобрело. Нового мы ничего не изобрели. Подхватили из прошлого и несем. Причем, чем очевиднее для нас наша тупость, тем яростнее несем, «чуя с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю».

Жалкое и трагическое зрелище.

Махатма Ганди умел отказываться от своих собственных огрехов, оглядываясь на прошлое из настоящего и будущего. Он говорил об «ошибке, огромной, как Гималаи», рассуждая о неправильном начале освободительного движения в Индии.

Освободительное движение в Украине не хочет признавать своих ошибок. Наоборот, чем больше оно их делает, тем больше загоняет себя в тупик истерического реваншизма. И чем больше будет таких ошибок, принявших уже фатальные формы, тем вероятнее реставрация русско-советского мира, от которого мы пытаемся избавиться.

Я выделю три роковых ошибки современной украинской идеологии, которые привели к тому, что властная пропаганда почти полностью подменила изначальные ценности революции, лелеемые в сознании трепетной интеллигенции. Заменила сознательно и цинично под предлогом войны, выиграть которую с этой идеологией - практически невозможно. Ни реальную войну Украины с Россией. Ни, тем более, информационную, потому что украинский национализм делает устами своих адептов всё, чтобы у многих людей возникла ностальгия по старому порядку на почве разочарования в нелепостях и ужасах порядка нового.

Сколько раз я слышала от читателей такую фразу, обращенную к украинским поборникам чистоты нации: «Мы бы учили украинский язык, если бы не вы». Самое большее, чего такие поборники добиваются, - это уменьшение патриотизма во многих гражданах страны, отпугивание от Украины международных партнеров и выставление в выгодном свете путинского режима, получающего уникальную возможность продемонстрировать квазидемократические ценности, как это имело место быть при выражении РФ поддержки запрещенного в Украине канала «Дождь».

Абсурдность запрещения чего-либо в условиях информационного общества и наличия Интернета у большинства городского населения -настолько очевидна, что выглядит либо последней глупостью, либо попыткой заигрывать с носителями фундаментальной этнической идентичности из глубоких сел, до которых не дошла «лампочка Маклюена».

Вы заметили, что любые проявления электронного терроризма в виде бесконечных ботовских атак и соответствующих споров ничем не оканчиваются? Логика спорящих упирается в одни и те же тупики, крайним из которых является «Живешь в Украине – говори по-украински». Как будто, это не очевидная вещь, что, живя в Украине, следует владеть украинским, дабы хотя бы эффективно работать. Но используется эта очевидность для того, чтобы незаметно прибавить к этой фразе слово «только". Говорите только по-украински. Или, что еще хуже: говорите только на том украинском языке, который представляю я, житель губернии N. Здесь и проявляются три ошибки, за которыми следуют три манипуляции.

Ошибка первая. Намеренное обеднение идентичности. «Если ты не говоришь на украинском, значит, ты - не украинец». Откуда это взято и представлено как аксиома? От верблюда? От ценностей собственного семейного воспитания? От комплексов постколониального сознания? Нет. Это взято из классической теории нации образца ХІХ века. В большинстве своем люди, повторяющие эту фразу, вряд ли сильно висят на Гердере, Донцове или культурных антропологах. Но они «так знают», потому что ложная самоочевидность тезиса сбивает с толка оппонента.

Мы живем в глобальном мире, где претерпевает изменения сама модель национальной идентичности. Американская версия гражданской идентичности распространена во всех развитых западных странах. Уже давно известно, что гражданином и патриотом страны является человек независимо от расы, этноса и языка, который признает законы страны и работает для ее блага. Законы страны говорят о государственном языке? Превосходно, признавайте. Законы Украины говорят о региональных языках? Тоже признавайте. Законы Украины еще декларативно говорят о правах и свободах? И это признавайте.

Ошибка вторая. Неумение видеть отличия. Дальше глубже. В современном человеке могут не совпадать языковая, этническая и цивилизационная идентичность. Салмон Рушди – дитя мусульманского Востока и одновременно европейский писатель. Милан Кундера – чех, патриот Чехии, все последние романы – на французском, - чьих он? Не делит Европа на части своего теоретика постмодерной прозы. Гений ибо. Набоков. Список можно продолжать до бесконечности.

Ужас в том, что фундаментальное сознание националиста не видит отличий. Фобии, овладевающие мозгом, принуждают последний все время осуществлять проекции – наложения невротических цепочек друг на друга. Русскоязычный патриот Украины – то же, что русскоязычный либерал европейского типа, – то же, что русскоязычный сторонник диалога с Россией, - то же, что сторонник русского мира. Всё, точка. Дошли до истероидного тупика.

Ошибка третья. Местечковость, выдаваемая за «традиции». Украина в принципе не готова войти ни в один из современных миров глобального общества. Украина не готова войти в мир единой американской цивилизации, потому что в космическом Макдональдсе нет ценностей национального. А у нас – есть. Проехали. Украина не готова войти в европейский мир культурного многообразия (так называемый, «мультикультурализм»), потому что боится, что «толерантность» погубит устои ее едва обретенной этнической непоколебимости. Проехали. И тут - небывалая радость отечественного синантропа: мультикультурализм-то в Европе кончился, толерантность потерпела крах, ура! Да, кончился. Да, потерпела. Не понимаю эйфории от общеизвестного факта. Европа переходит от постмодерна к новому типу сознания, когда локальное снова обретает значение.

Но мы подумали, что для нас значит то самое «новое средневековье», та самая локализация? Это отнюдь не значит приспособление своего варварства к новейшему облику информационного мира. Локализация значит, что в правах уравниваются национальная и региональная идентичность. Признаем Донбасс, готовы к децентрализации? Новое общество означает, что локации возрождаются без фундаментализма. Отказываемся от радикальных правых идей, готовы? Оно означает, что сами национальные ценности – подвижны и лишены навязчивого этнографического культа традиций, скажу четче - вообще сознательно лишены традиций в их первозданном виде грунтовых "корней".

Не "корень", а "летящий корень", как выразился поэт Игорь Павлюк. . Отказываемся от «вышиватничества»? Как сказал Э. Гидденс, возрастает интерес к баварской колбаске, но эта колбаска может быть изготовлена на Гавайях. Попробуем? Нельзя, тут же навесят ярлык космополита безродного. Люди, которые пытаются проповедовать статические ценности с дивана, видели сколько евреев, украницев, русских, американцев толкутся в зале о репрессиях со стороны ОУН-УПА в музее Холокоста в Иерусалиме? Я не комментирую. Просто вопрошаю. Что мы будем делать? Запретим въезд в Израиль? Вход в музей? Что запретить людям, у которых есть возможность летать? Порадуемся, что самолетик чужой вражеский погиб? Ну, какая еще демонстрация бессилия нужна для утоления своей неудовлетворенности? Ах, да, маргинализировать в стране всех интеллигентов как космополитов.

Откуда этот страх перед космополитизмом? В основу нашей пропаганды положена модель культуры прошлого века. Это романтизм чистой воды. Он считает культуру привязанной к территории, закрытой и связанной с местным наследованием от отцов к детям. Нет этой концепции. Сто лет как ее уже нет. Есть другая. Культура - это духовное программное обеспечение всей планеты. Это не космополитизм, не трагедия безместности, это сообщество разных, открытых к диалогу и очень подвижных культур, видящих глобальное в каждой своей традиции.

Мечты Олеся Бердника о Духовной Республике потерпели крах, ибо космическое единство в национальном культурном мире не предполагает политической агрессии. Потому что политика – кесарю, а культура – Богу. Впрочем, какой Бердник, какая ноосфера, какое христианство и даже язычество в мире агрессивного квазиязычества?

Готово ли украинское общество потреблять донецкое шампанское и стирать белье в русских машинках? А это глобальный рынок. И если мы еще можем остановить войну, то экономику остановить не в силах даже самый рьяный националист. Можно, конечно, разбить вдребезги один банк. Второй. Поджечь телестудию. Глобальному миру все равно. Он развивается. Он растет. То же самое касается попыток ДНР закрыть львовские кафе на улицах Донецка. Цепочка взаимных бессмысленных действий с обеих сторон, но я предпочитаю искать бревно в своем глазу, а не в донецком, путинском или европейском.

Действий, которые очень напоминают суицид.