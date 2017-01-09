Інтерв'ю з Сергієм Жаданом (серія бліц-розмов БЖ "Десять запитань")









1. Сергію, на сьогоднішній день ти – символ сучасної української поезії і, ширше, сучасної української літературної традиції. Як тобі – бути в ролі символу? Популярність не тисне на твоє публічне і приватне життя?





- Та ну: символ сучасної української поезії — це Ліна Костенко. А нам усім пощастило жити з нею в один час. Популярність не тисне, якщо її використовувати для добрих справ.





2. Розкажи, будь-ласка, про громадську реакцію на європейські дебати. Що ти думаєш про це зараз, коли сплинув час?





- Реакція була різною. В тих, хто був там присутнім і все чув — вона одна, в тих, хто керувався виключно заголовками преси — інша. Моє ставлення до можливості розмови з опонентом не змінилось.





3. Як ти ставишся до великої кількості своїх епігонів, адже писати «під Жадана» стало свого роду юнацькою модою?





- Ну, це погано, мабуть. Якщо це справді так. У чому я не впевнений.





4. Згадай, будь-ласка, про своє найяскравіше враження від подій Майдану, в яких ти сам брав участь. Якщо таке можна диференціювати. Що змінилося з того часу?





- Виступ на Євромайдані в Донецьку наприкінці грудня 2013 року. Атмосфера була наелектризована, але люди були прекрасні. Що змінилось? Більшість тих людей змушені були з Донецька виїхати, сьогодні вони переселенці.





4. Згадай, будь-ласка, своє найболючіше враження від участі у волонтерстві в АТО. Якщо про це можеш говорити.





- Під час боїв за Дебальцеве заїхали в одне глухе село, ближче до лінії розмежування. Зранку туди снаряд прилетів, упав просто біля будинку. Десять метрів у бік — було б три трупи цивільних. Пам'ятаю розмову з бабусями на вулиці коло магазину — ми нічого не знаємо, ми ні за кого, ми не знаємо, звідки прилетіло, хай припинять стріляти. Ось це найболючіше, мабуть — тотальна дезорієнтація, небажання та неспроможність говорити звідки насправді “прилетіло”, себто називати речі своїми іменами.





5. Як ти ставишся до мовних конфліктів в Україні?

- Як до штучних і надуманих.





6. Яке значення тобою вкладається в категорію «національна ідентичність»?





- Ну, мабуть, десь так: це моя країна, це мої співвітчизники, це мій фронт роботи й моя зона відповідальності.





7. Чи здатна нинішня влада вивести країну з кризи?





- Країну з кризи, на моє глибоке переконання, здатне вивести лише нинішнє суспільство. Себто, ми всі разом.





8. Чи змінилося щось у тобі стосовно світоглядних, етичних, політичних переконань за роки війни в Україні?





- Ні. На початок війни мені було 40 років, мої погляди більш-менш сталі.





9. Наскільки тебе торкнулася проблема конфлікту митця і влади?





- Якось особливо цього конфлікту не помічав. Можливо тому, що ніколи не був близько до влади. Та й не хочу бути.





10. Що ти можеш порадити тисячам молодих інтелектуалів України, які нині перебувають у стані розгубленості і розчарування?





- Пам'ятати про тих, кому сьогодні справді важко й намагатися бодай чимось їм допомогти. Не витрачати це коротке прекрасне життя на такі сумнівні речі, як розгубленість та розчарування.