Неуловимая работа в Украине: найди меня, если сможешь





Школа, институт, первое рабочее место, машина, квартира, свадьба, дети… Часто мы еще в детстве представляем себе определенную схему, по которой будет развиваться наша жизнь. Молодым людям всегда кажется, что они будут успешнее своих родителей, в том числе, и в карьерном плане, и смогут найти себе достойную работу, чтобы обеспечивать нормальный уровень жизни себе и своей будущей семье. Однако зачастую наполеоновские планы разбиваются о суровые реалии. Особенно это касается Украины, учитывая плачевную ситуацию с трудоустройством в нашей стране.

Уровень безработицы в Украине пугает. По официальным данным, в декабре 2016 года на 10 вакансий приходилось 108 зарегистрированных безработных.

В декабре прошлого года начались сокращения штатов на фоне новостей о двукратном росте минимальных зарплат с января. "Увольнения уже начались в торговле, сфере обслуживания, где работники получали по-белому 1600 грн. Многие из них пойдут на биржу, но продолжат работать нелегально у того же хозяина", - подчеркнул президент Украналитцентра Александр Охрименко.

Как сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на эксперта рынка труда Юрия Пахомчука, зарегистрированные безработные составляют около пятой части от всех, кто не трудится. "Расчет Госстатистики по методике Международной организации труда, учитывающей общее число трудоспособных, количество тех, кто работает, и тех, кто не работает, дает около 9% незанятых. Как правило, это люди, которые более года не работают, а значит, утратили право на пособие, и регистрироваться им особого смысла нет", - говорит Пахомчук.

То, что ситуация в сфере занятости является критической, признают даже представители власти, которые зачастую пытаются игнорировать проблемы, прикрываясь псевдоуспехами. Так, министр социальной политики Украины Андрей Рева говорит о том, что процент занятости трудоспособного населения нашей страны на сегодняшний день составляет 52,6%. Из 26 млн человек трудоспособного возраста (от 15 до 70 лет) на сегодня имеют официальную работу лишь около 16 млн человек.

"Такое состояние рынка труда приводит к масштабной миграции населения. Наличие значительного количества рабочих мест без требования к квалификации и низкий уровень оплаты труда приводит к тому, что люди уезжают в другие страны в поисках лучшей судьбы", – сказал министр.

Впрочем, эксперты считают, что реальная ситуация гораздо хуже.

«По данным МОТ, уровень безработицы в Украины составляет около 9%. Но при этом до 30% занятых находятся в зоне уязвимой занятости, 20% работающих живут в условиях серьезной бедности и крайней нищеты (т.е. с доходом или потреблением менее $3,10 по паритету на человека). Мизерные темпы восстановления экономики объективно не позволяют ей генерировать достаточное количество рабочих мест. А недовольство социальной ситуацией и отсутствие достойной работы, в свою очередь, являются факторами, которые будут и дальше подталкивать соотечественников к эмиграции», - написал в Facebook бывший и.о. премьер-министра, экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов.

Что касается прогнозов на ближайшее будущее, есть два разнонаправленных фактора, которые повлияют на официальную безработицу в 2017 году. По словам HR-эксперта rabota.ua Татьяны Пашкиной, с одной стороны, наметившийся рост производства и возможное введение безвизового режима уменьшит уровень безработицы. "Одно рабочее место в промышленности – это еще два—три места в смежных сферах, таких как логистика, склады, продажа. А после введения безвиза наверняка станет больше украинцев, которые выедут на заработки за рубеж», - разъяснила Пашкина. А расти безработица в первые три-четыре месяца этого года может за счет предпринимателей, которые закроют свой бизнес и станут на учет в центры занятости.

Как видим, перспективы рынка труда в Украине в ближайшем будущем не вызывают особой радости. Молодые и талантливые специалисты уезжают заграницу в поисках лучшей доли, а оставшиеся люди трудоспособного возраста зачастую либо вообще не могут найти себе подходящее место, либо работают без официального трудоустройства, получая мизерную зарплату.

Остается надеяться, что те, кто стоят у руля государства, успеют вовремя отреагировать на тревожные тенденции и не допустить того, чтобы Украина дошла до точки невозврата, позволив лучшим умам уехать и работать на чужие государства.