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Закрытие липецкого «Рошена» и мотивы Президента
24.01.2017 16:02
На прошлой неделе страну облетела весть о закрытии в России липецкой фабрики компании Roshen. Полная остановка и консервация фабрики запланированы на апрель 2017 года. В самой компании связывают остановку производства с политическо-экономическими причинами. Впрочем, большинство специалистов говорит о других причинах. Эксперты в большинстве своем твердо уверены, что закрытие Липецкой фабрики, за которую так часто критиковали главу государства, связано, прежде всего, с относительно скорым грядущим началом избирательной кампании и прицелом на второй президентской срок Петра Порошенко.
Посудите сами, год перевыборов – 2019-й. А народ украинский, как некогда выразился один из райтеров «Петра и Мазепы», - не рыбки, у людей память длиннее, чем три секунды. Соответственно, подобные шаги, направленные на улучшения имиджа и на сброс компрометирующих фактов и материалов, должны предприниматься загодя, чтобы к моменту выборов о них никто не вспомнил. Два года до выборов – вполне адекватный срок для подобных действий.
Есть более нейтральные версии, в которых специалисты не связывают действия президента с избирательной компанией: «Закрытие фабрики в Липецке может стать предметом торга при продаже всей корпорации Roshen. Продажа компании частями, конечно же, более выгодна для большего количества потенциальных покупателей, однако такой вариант маловероятен. На данный момент о продаже холдинга частями никто не говорит.
С другой стороны, законсервированная фабрика может означать недополученную прибыль для холдинга на период ее простоя. И, учитывая, что с 2013 года объемы производства там были сокращены практически втрое, то сейчас закрытие предприятия, возможно, является оптимальным вариантом, учитывая, что издержки на его содержание будут расти». – считает генеральный директор компании Pro-Consulting Александр Соколов.
«Помимо
чистого дохода эта
фабрика была воротами на рынки Средней Азии. Для бизнеса
Липецк был ему
необходим, но политические соображения перевесили. Сейчас это
превратилось в
токсический актив. Полным ходом начинается кампания по выборам
в Раду, и он не
хочет, чтобы ему регулярно напоминали о Липецке и о том, что
он платит налоги в
бюджет страны-агрессора», - утверждает, в свою очередь,
политолог Андрей
Золотарев.
Лично я, к
примеру, не
исключаю того, причина все же кроется в экономической
плоскости, и этот бизнес
в Липецке просто стал не столь привлекательным, как ранее. В
бизнесе, как
говорится, голосует потребитель, и если он голосует тебе в
убыток, лучше
перестать работать себе в убыток. Но, если говорить о
политическом смысле этого
решения, то это действительно довольно грамотный ход. Он
вызван и украинской
аудиторией, и российской, и международной. Решение является и
неким
внешнеполитическим сигналом. И в данном случае, оно выглядит
достойно,
независимо от тех глубинных мотивов, которыми Порошенко
руководствовался при его
принятии.
Даже если этот
мотив, как
утверждает Ренат Кузьмин, бывший заместитель генпрокурора
Украины, страхом за
собственную свободу. «Решение о закрытии фабрики правильное,
но запоздалое.
Добровольное прекращение преступной деятельности может быть
учтено судом как
смягчающее вину обстоятельство. Порошенко спасается от
уголовной
ответственности и народного гнева. Но самое главное, этим он
хоть как-то
объяснит Западу, почему он просит усилить санкции против
России, а сам в то же
время финансирует российский бюджет», - считает Кузьмин.
Но даже в этом случае – а такой вариант довольно правдоподобен – решение Порошенко на руку украинскому народу. Просто потому, что этим решением он ПО ФАКТУ прекращает кормить казну страны-агрессора. А уж быть ему президентом или нет – это покажет голосование, но уже не потребителей, а украинского народа. Выборы в 2019 году – кто знает, что произойдет за это время…
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