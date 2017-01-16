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Кто ответит за контрафактный алкоголь?
16.01.2017 15:35
И практически как ответ на это, не так давно в сети появилось длинное и обстоятельное интервью с министром аграрной политики Тарасом Кутовым. Впрочем, несмотря на большое количество вопросов и обстоятельные ответы на них, в интервью так и не прозвучал главный вопрос, волнующий многих украинцев: что делать с контрафактным спиртом, от которого гибнут простые украинцы.
«Вы наверняка слышали, что очень часто в Украине люди лишаются здоровья, а иногда и жизней из-за некачественного алкоголя. Оказывается, каждый год фиксируется около 200 случаев отравлений некачественным алкоголем и половина случаев - с летальным исходом. Вот такое горе случилось с моим близким человеком». Таких случаев, как этот – сотни по всей стране.
Как оказалось, к отравлениям некачественным спиртом причастны чиновники из ведомства, напрямую подотчетного Кутовому – в частности, речь о компании «Укрспирт», монополисте на производство спирта в нашей стране. Без министра решения в компании, безусловно, не принимаются, а значит, Кутовой знал о «левом» (контрафактном) спирте, который постепенно заполняет страну.
По данным экспертов и общественных активистов, попытавшихся разобраться в источнике смертей и отравлений украинских граждан, отравления как минимум со смертельным исходом связаны с продукцией, произведенной на заводах «Укрспирта». Соответственно, господин Кутовой несет за это прямую ответственность. Впрочем, ни один чиновник по-прежнему не наказан. А это, в свою очередь, говорит о том, что в министерстве не заинтересованы в том, чтобы расследовать это резонансное дело. Расследовать же там необходимо многое, как минимум, начав с ответа на вопрос: производится ли контрафактный спирт на «штатных» (государственных) заводах «Укрспирта» или же на специальных «частных», неофициальных предприятиях, закрепленных за ведомством?
А почему он в этом не заинтересован? Да потому, что действия министерства имеют конкретную цель! А цель эта – снижение стоимости заводов «Укрспирта», делание их нерентабельными. После чего эти нерентабельные государственные предприятия, как и все в этой стране, на чем потом можно нажиться, будут отчуждены в пользу частного лица, выкуплены за бесценок. Самим Кутовым или людьми из его окружения.
А пока, за последние полмесяца, по всей стране количество отравлений фальшивым контрафактным алкоголем возросло до 145 случаев. 68 человек умерло. В частности, по данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 49 умерших. Тем временем, министр аграрной политики продолжает делать вид, будто в подотчетных ему ведомствах никто непричастен к этим трагедиям.
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