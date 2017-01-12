Приватбанк – «кусок торта», который правительство не может проглотить

К концу 2013 года, структура нашего банковского сектора выглядела следующим образом:

57% активов в банковской сфере принадлежали украинскому капиталу;

26% сектора принадлежали иностранным собственникам и инвесторам;

17% банковской сферы приходилось на государственный сектор.

После декабрьского «последнего удара по банковской системе» (как сегодня называют «национализацию» Приватбанка, а по факту – разрушение банковской системы страны, окончательное и бесповоротное), государственные банки заняли 52% рынка, иностранные – 33%, а частные украинские банки уменьшились на 15%. Впрочем, судя по всему, и эти 15% государство намерено поглотить.

Таким образом, и в банковской системе Украины наметилась тенденция на построение советской модели экономики: государственный капитализм. Методы Сталина, Хрущева и Горбачева их преемник Петр Порошенко и его комсомольцы – Гонтарева, Яресько и компания – внедряли во всех сферах – от гуманитарной политики до финансовой. Не внедряли они лишь лучшее, что существовало в СССР вроде бесплатного образования, решив лишить студентов образования вообще. Ну да ладно, не об этом рассказ.

Что следовало сделать правительству, добившись таких «внушительных результатов»? Остановить отток вкладов из «Привата», удержать ключевое среднее звено команды, а также системную поддержку, подготовить банк к возможной продаже с целью снять груз с государства. Что из этого было сделано? Ровным счетом НИЧЕГО. И ничего, собственно, не происходит.

Зато государство добавило себе много «головной боли», в том числе и в сфере финансов. Вот, к примеру, как выглядит сегодня область кредитования:

«А сейчас к этому быстрорастущему организму добавился совершенно чужеродный элемент – Приватбанк. У него все наоборот: в активах находятся кредиты группы Приват (Коломойский-Боголюбов), а в обязательствах – средства украинцев. Кстати, одних только средств народных депутатов - на 137 млн. грн. по состоянию на начало года. Мотивация у предприятий группы к возврату кредитов минимальная, поэтому банк нельзя просто поддерживать «на плаву». По опыту национализации 2009 года это слишком дорого обойдется государству (в 2008-2016 старые и новые госбанки были докапитализированы на 88.5 млрд. грн. или 8.7 млрд. дол. США)». – комментируют приведенный график авторы исследования, экономисты научной организации ЦИЭСКР.

А ведь кредиты – лишь одна ИЗ проблем: есть еще вопросы рефинансирования и отток вкладов, с которым никто никак не хочет бороться, а число вкладчиков превысило 48,5% от общего числа вкладчиков в инвалюте и 39% вкладчиков в гривне. И это еще не предел, как мы видим по колебаниям нашей нацвалюты, которые также связаны с тем, что происходит сегодня в Приватбанке. Похоже, правительство откусило кусок банковской системы, который не сможет проглотить. А если в НБУ не начнут «стучать по спине», вводя экстренные меры по реабилитации финансовой системы, то подавится этим куском государство так, что «кашель» будет слышен всем, даже тем, кто к Приватбанку никакого отношения и не имеет…

