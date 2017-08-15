Як має працювати єдиний рахунок платника податків

Майже рік податківці, Держказначейство і Мінфін намагалися дійти згоди щодо впровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Тим не менш, новий законопроект, ухвалений урядом, є вочевидь компромісним. І хоча він насправді дещо полегшує ведення бізнесу шляхом часткового спрощення процедури розрахунків, цей документ все-таки потребує вдосконалення. В першу чергу тому, що в ньому не врегульовано питання зменшення переплат по різним податкам, зокрема – по податку на прибуток, і проблема автоматизації процесів в частині обліку податкових платежів.

Свого часу мене неабияк захопила ідея створення єдиного рахунку платника – коли я повернувся з Азербайджану, де мені показали, як там працює подібна система. Головним месседжем, який я намагався тоді донести до усіх, хто брав участь у розробці законопроекту, була необхідність створення автоматичного обліку усіх без винятку платежів з можливістю перезарахування налишків з одних платежів в рахунок сплати інших. Це все мало працювати таким чином, щоб вирішити проблему переплат з податку на прибуток і уникнути тяганини по перекиданню платежів, з якою усі ми маємо справу зараз. На жаль, цю ідею у новому законопроекті так і не було втілено.

При цьому, за великим рахунком, наявний законопроект можна було би просто посилити нормою про впровадження механізму автоматичного зарахування переплат. Вона одразу дасть декілька переваг:

1. автоматизація процедури зарахування наявних переплат по одних податках в рахунок задекларованих податкових зобов`язань по інших податках;

2. використання платниками в електронному кабінеті електронних сервісів, що забезпечать платника усією необхідною інформацією для перерахування коштів;

3. скорочення витрат часу як платників податків так і органів ДФС на паперове листування з приводу врахування надміру сплачених платежів;

4. автоматичне та оперативне скорочення наявної переплати та упередження виникнення нової, а також запобігання виникнення податкового боргу;

5. забезпечення платників можливістю оперативних розрахунків з бюджетами всіх рівнів за платежами, які, в тому числі, сплачуються з поданням податкової звітності.

Завдяки цим перевагам необхідність відкриття такого рахунку стане очевидною для усіх і переконувати платників відкрити його “за власним бажанням” не буде потреби. Залишиться тільки опрацювати з Держказначейством усі механізми.



