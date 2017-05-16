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Запрет Яндекса, соцсетей Вконтакте и Одноклассники от Президента
16.05.2017 13:20
Президент подписал Указ №133/2017, которым ввел новые санкции (предусмотренные решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»), что предполагают, в частности, блокировку доступа на территории Украины к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также поисковику Яндекс и др.сервисам, блокированы также должны быть сайты антивирусных компаний Лаборатория Касперского и DrWeb (Сам Указ доступен тут, а Приложение к Указу тут).
Указ обязывает украинских интернет-провайдеров и операторов связи заблокировать доступ к российским соцсетям, доступ к самому сайту Mail.ru, почтовым клиентам «Яндекса», сайты сервисов «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Директ», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Фото» и др..
Всего в санкционный список вошли 468 организаций и 1228 физических лиц. Указ президента Украины вступает в силу с момента опубликования, 15 мая. Срок действий санкций в отношении упомянутых IT-компаний — три года.
Интересно, что даже в Европейской конвенции о правах человека указано на то, что в государстве-участнику подписания этого документа, не должно быть запретов по получению информации или выражению своих взглядов. Однако часть третья ст. 34 Конституции Украины, действительно, предусматривает право ограничить доступ к такой информации, если это представляет опасность для государства, его территории, границ и границ.
Ждём очередные иски представителей указанных компаний, а также собственников аккаунтов указанных соцсетей, сервисов Яндекс и др., к государству Украина и готовимся наполнять госбюджет, когда суды начнут их удовлетворять и взыскивать материальный ущерб.
Напомню, что имущественный ущерб, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло.
Правда, возмещение вреда, причиненного действиями (бездействием) государственных (контролирующих, правоохранительных и т. п.) органов — актуальная и весьма болезненная тема для многих компаний.
теги: О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, запрет яндекса, запрет ВК, запретили одноклассники
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