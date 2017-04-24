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Закон об отмене печати: кому будет это выгодно?
24.04.2017 08:59
Для рядового гражданина, как фирменный бланк, так и печать на абсолютно любом документе, значит достаточно много в понимании официального документа; в свою очередь для предпринимателя - это всего лишь формальность, обычный реквизит документа. Но, по мнению чиновников, отмена печатей приблизит наше государство к развитым государствам, в которых такого атрибута, как печать, практически не используются. Напомню, в феврале парламентом было ратифицировано соглашение с Европейским Союзом об участии Украины в программе «Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME)», т.е. об участии Украины в программе поддержки малого и среднего бизнеса.
Описать основные положения нового Закона об отмене печати можно достаточно просто: во всех документных правилах утверждения исключается возможность непризнания их из-за отсутствия печати, и это же касается различных юридических договоров и соглашений. Более того, указанным законом отменяется уплата регистрационного сбора, а также устанавливается механизм регистрации юрлиц и физических лиц-предпринимателей путем предоставления электронных документов без обязательного использования электронной цифровой подписи. Так же снимается необходимость использования печати для хозяйственных и государственных органов управления и местного самоуправления.
Бесспорно, с позиции экономики, на мой взгляд, данная отмена обязательных печатей уменьшает транзакционные задержки различных операций. Так же, по соответствию с наиболее популярными европейскими практиками, данный закон теоретически уменьшает бюрократические формальности при работе. Но если быть крайне скептичным и не отрицать полезность данных изменений в свете интеграции в ЕС, то в будущем следует ожидать явное смещение акцентов в сторону разнообразных проверок подлинности подписей на бумагах, особенно это отразится на адвокатской практике по уголовным делам (ст.358 Уголовного кодекса Украины), и крайним увеличением различных нотариальных удостоверений и прочего бюрократического ада.
Следует понимать, что данный законно обеспечит максимальное пристальное внимание к разнообразным образцам подписи, а риски мошенничества ничуть не уменьшаться ни при каких изменениях. В этой связи стоит напомнить, что статья 207 Гражданского кодекса Украины (далее - "ГК Украины"), устанавливает требования к письменной форме сделки, и указывает на то, что обязательность скрепления сделки печатью может быть определена по письменной договоренности сторон (подпункт 1 пункта 3 раздела I).
В свою очередь, частью первой статьи 638 ГК Украины установлено, что договор считается заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем существенным условиям договора.
Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным с момента предоставления ему этой формы, даже если законом эта форма для данного вида договоров не требовалась (часть вторая статьи 639 Гражданского кодекса Украины).
При этом следует отметить, что нарушение формы договора бывает двух видов:
Отсюда названы два вида нарушений могут иметь различные правовые последствия. Нарушение требований закона относительно его формы может повлечь правовые последствия недействительности договора (например, несоблюдение требования закона о нотариальном удостоверении договора - статья 220 ГК Украины), а нарушение договоренности сторон относительно формы договора может повлечь признание такого договора незаключенным (например, избрание сторонами для письменного формы сделки обязательность его скрепления печатями).
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