Особливості втілення програми «Доступні ліки» на місцевому рівні

На сьогодні Україна є одним із лідерів в Європі за показником передчасної смертності. Середня тривалість життя в нашій країні коливається в середньому у діапазоні 65-67 років. Для жінок 71 рік, а для чоловіків ми маємо взагалі катастрофічні цифри –– 65 років. Для порівняння середня тривалість життя у Франції складає 82 роки (79 для чоловіків і 84 для жінок), у Польщі –– 75 (71 та 79 відповідно для обох статей). Гірші показники має лише Росія, де чоловіки живуть в середньому 63 роки, а середня тривалість життя приблизно дорівнює нашій –– 65 років. У розвинутих країнах Заходу висока тривалість життя забезпечується кращою екологією, здоровим способом життя і вищим рівнем медицини, яка допомагає виявити захворювання на ранній стадії, або ж взагалі запобігти їм.

Аби покращити ситуацію у квітні 2017 року Кабінет Міністрів України, з метою забезпечення громадян України необхідними лікарськими засобами, запровадив програму «Доступні ліки». Оскільки більша частина смертей і захворювань пов’язана із серцево-судинними проблемами, діабетом ІІ типу та бронхіальній астмі, дія програми буде поширюватися на лікарські засоби, які їх лікують.

Київ є не лише столицею України, але і найбільшим містом нашої держави, тому проблема подібних захворювань тут стоїть особливо гостро і потребує великих коштів. Попри економічну кризу, зокрема у цьому році лише у Печерському районі на фінансування програми виділено понад 1,8 млн. грн.., протягом квітня мешканці району мали змогу отримати відповідні ліки у Комунальному підприємстві «Формація», а саме у закладах № 114 та №125. Протягом першого місяця дії програми було відшкодовано ліків на суму понад 78 тисяч грн.. У травні 2017 року для охоплення більшої території, а відповідно і кількості мешканців Печерського району, угоди були підписані із аптеками «Фарм-Союз», «Фармастор», «Аптечним об’єднанням «Біокон»», «Аптекою №1. Трансфарм».

Для того, аби отримати ліки, людині необхідно, аби лікар за встановленою формою виписав рецепт, з яким громадянин має піти у аптеку, яка бере участь у програмі і вже там отримати ліки безкоштовно, або з частковою доплатою.

Отримати відповідні ліки можна в аптеках, які мають таку позначку:





За цим посиланням можна знайти адреси аптек, які на сьогодні залучені до реалізації програми:

https://drive.google.com/drive/folders/0B9KJ66oc8av7QTVmbzc0SjZFQVk

За цим лінком можна знайти перелік лікарських засобів, які підпадають під дію програми.

http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20170414_436_dod.pdf