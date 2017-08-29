Правоохранительные органы как инструменты захвата бизнеса

Весной и летом 2017-го года общественность возмутила волна рейдерства в Кировоградской области, а именно в Кировоградском и Долинском районах. Фермеры и сотрудники аграрных компаний вынуждены были сформироваться «Аграрную самооборону» и проводить многочисленные митинги потому, что не дождались помощи от правоохранительных органов. Но даже большой резонанс не повлиял на поведение стражей порядка. Почему так произошло конкретно в этих ситуациях и сотнях других? Могу выделить несколько причин.

Первая – несовершенство законодательства, отсутствие законов, которые бы регулировали борьбу полиции с нелегальным захватом бизнеса. Антирейдерское законодательство еще только на стадии разработки и внедрения, а еще впереди этапы испытаний и его доработок. В свою очередь, правоохранительные органы, которые должны защищать собственность наших граждан, просто не умеют и не знают, как это сделать. В противовес, уголовно-процессуальное законодательство дает широкие полномочия для блокирования деятельности предприятий.

На первый взгляд, нормы УПК довольно прогрессивные, переписанные с новейшим источников права западных стран, но они рассчитаны и на европейское правосознание, применение их правоохранительными органами во благо общества, а не с обратными целями.

Вторая – банальное равнодушие. Правоохранители придерживаются логики, что в споры между бизнесом лучше не вмешиваться. Ведь не исключено, что «операция» координируется авторитетным должностным лицом в погонах. А кому хочется проблем с вышестоящими по должности людьми? Срабатывает простой страх: «Что я могу сделать, против системы?» и «своя рубашка ближе к телу». А это, в свою очередь, отражается на безучастности и неспособности, что то сделать даже среди тех людей в погонах, которые имеют желание соблюдать и требовать соблюдения закона.

Третья – личная заинтересованность. Она может быть финансовая или любая другая. Правоохранители получают свои бонусы за содействие рейдерским захватам. Кто-то из них, является, по факту, обычными менеджерами крупных холдингов и выполняют задачи, поставленные перед ним топ-менеджментом этих компаний, за что получают свой процент от «сделки».

В полиции и других правоохранительных структурах работает много порядочных сотрудников, однако достаточно несколько негативных ярких примеров для того, чтобы подорвать доверие ко всей системе в целом.

Во время рейдерских атак грубо нарушаются права человека: угрозы, избиения, порча имущества и даже физическая расправа. На такое правоохранительные органы обязаны реагировать. Ни одна из вышеперечисленных причин не оправдывает их бездействие. Роль правоохранительных органов сводиться к, в лучшем случае, к разнимающему двух дерущихся, хотя на одной из основных функция является не только пресечение правонарушений, но и привлечение к ответственности за такие правонарушения.

В этой статье, хотел бы детальнее остановиться на вопросе активного содействия правоохранительными органами рейдерским захватам и частности на возможностях, которые им дает нынешний Уголовно-процессуальный кодекс.

Каким образом правоохранители содействуют рейдерству

1) Проводят проверки деятельности компании

По наводке проверяются активы, банковские счета, помещения и любая документация предприятия. Всё это нужно для того, чтобы выявить хотя бы малейшее нарушение закона и дать понять руководству, что у него могут быть неприятности. Частые визиты соответствующих органов подрывают доверие сотрудников, настораживают партнёров и владельцев акций, негативно сказываются на репутации компании. Те, кто сталкивался с таким давление, хорошо меня понимают. Все усилия и средства направлены на стабилизацию ситуации, противостояние и активное участие в защите. Нельзя обороняться в полсилы, как на войне, вся экономика предприятия, начинает работать на противодействие агрессии, все ресурсы и средства задействованы на решение возникающих проблем. И не стоит забывать о том, что время играет на стороне атакующего, чем дольше для вас будет тянуться ситуация с блокированием предприятия, тем быстрее у вас заканчиваются ресурсы и ваше предприятие становится легкой добычей.

2) Оказывают давление на руководство

Методы психологического прессинга безграничны: частые вызовы руководителей на допросы, обыски их жилищ и кабинетов... Вторжение в личную жизнь оказывает сильное давление на ключевых фигур компании и их близких.

Но для таких действий у правоохранительных органов должен быть повод. И он у них есть – заявление заинтересованного лица о совершении представителем компании бизнес-преступлений: уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, мошенничество, растрата и хищение имущества. Затем это заявление вносится в Единый реестр досудебных расследований, и делу дают ход.

3) Арестовывают имущество

Если методы прессинга не помогли, правоохранительные органы запрашивают разрешение на арест недвижимости, оборудования, денежных средств на банковских счетах компании.

На данный момент арест денежных средств на банковских счетах предприятия - очень болезненный удар по бизнесу, как правило, в самый неожиданный момент, во время расчета с поставщиками или при получении весомой суммы денег от контрагентов.

При этом мотивация таких действий простая: денежные средства, которые подлежат аресту, считаются вещественными доказательствами по делу, которое к вашему предприятию не имеет никакого значения, а только потому, что ваше предприятие имело отношения с компанией, которая, в свою очередь, вела сделки с признаками фиктивности, т.е. бестоварные, с другим предприятием. И в этой стране абсурда, где следствие даже не располагает доказательственной базой о совершении преступления должностными лицами, несвязанной с вами компанией, арест налагается именно на ваши денежные средства.

4) Содержат владельца под стражей

Буду откровенным: Уголовно-процессуальный кодекс несовершенный, и это даёт «лицам в погонах» безграничные возможности по захвату предприятий. Они без проблем предъявляют руководству компаний обвинения по статьям, санкции которых предусматривают ограничение свободы.

Пока человек сосредоточен на доказательстве своей невиновности, пока сторона защиты собирает необходимые материалы, подтверждающее позицию ее, преступникам намного проще отобрать его бизнес. Некоторые владельцы добровольно отказываются от своей компании, потому что не хотят иметь проблемы с законом и попасть за решётку.

Даю 100%-ю гарантию: если преступники подключили к рейдерскому захвату правоохранительные органы, бизнесу не обойтись без толкового адвоката, а лучше группы, поскольку реагировать приходится много и быстро. Они знают, как бороться с сомнительными действиями следствия и прокуратуры, сталкивались с подводными камнями подобных дел. Поэтому помните: спасение утопающих – дело рук самих утопающих; не опускайте руки и действуйте обдуманно.