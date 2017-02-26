Автомобіль з іноземною реєстрацією

Все частіше на українських дорогах зустрічаються автомобілі з іноземною реєстрацією (номерними знаками, які вказують про реєстрацію автомобіля в іншій країні). За кермом такого автомобіля у 90% випадках знаходиться не іноземець, а громадянин України.

Виникає просте питання: чи це законно?

Відповідь, а також багато інших нюансів, зокрема вартості розмитнення таких авто, висвітлені в цій статті.

Замість вступу

Перш ніж описати порядок ввезення авто з іноземною реєстрацією на митну територію України, слід з’ясувати, чому в Україні існує проблема розмитнення імпортованих авто та навіщо багато громадян намагаються знайти шляхи уникнення сплати митних платежів.

Згідно даних інформаційно-аналітичної групи «Автоконсалтинг» та Асоціації «АСЕА» (European automobile manufactures association) (дані взяті з пояснювальних записок до законопроектів, поданих до Верховної ради України), в Україні у 2,5 рази менша кількість автомобілів на 1000 осіб у порівнянні з європейськими країнами, у тому числі, й у порівнянні з країнами Східної Європи.

Якщо рахувати в абсолютних числах, то для досягнення середньоєвропейського рівня автомобілізації потрібно реалізувати в Україні близько 12 млн. автомобілів. При цьому, середній вік авто в Україні становить близько 18,2 роки в той час в Європі – 8,6 роки. А, згідно даних Асоціації автомобільних виробників України (Укравтопром), в Україні реалізується лише 30-40 тисяч нових автомобілів щорічно, що свідчить про те, що автопарк в Україні практично не оновлюється і з кожним роком все більше старіє.

В Європейському Союзі , де населення складає 502,6 млн. людей, у 2014 році в ДТП загинуло 25 900 людей, що складає 0,0052% від всього населення. В Україні, за той же період, загинуло 4439 людей, що складає 0,0104% від всієї кількості, і що в два рази більше, ніж в Євросоюзі. В той же час, насичення автомобілями в Україні в 2,5 рази менше ніж в Європейському Союзі (200 автомобілів на тисячу населення в Україні проти 498 в Євросоюзі).

Основною причиною зазначеної вище проблеми є саме неможливість імпортувати в Україну вживаних автомобілів за доступними ставками митних платежів, адже доведеним фактом є те, що вживані автомобілі в Україні – одні з найдорожчих в світі. Ціна на ідентичні моделі вживаних автомобілів в Україні і Європі можуть відрізнятися в кілька разів.

Щодо українських підприємств – протягом січня-серпня 2015 року українські підприємства випустили 2914 легкових автомобілів, що явно не перекриває відповідний попит в Україні, крім того, ці автомобілі значно поступаються автомобілям іноземного виробництва, а що найголовніше, їх ціна не є значно меншою, ніж вартість вживаного автомобіля іноземного виробництва, технічні і якісні показники якого, не зважаючи на його вживаність, будуть значно вищими ніж у авто вироблених українськими підприємствами. Інформацію щодо “великої кількості” автовиробників в Україні можна подивитись на сайті Асоціації автомобільних виробників України (Укравтопром) .

Крім того, за підсумками 2014 року падіння економіки України становило 7%, рівень інфляції 24,9%, реальні доходи громадян впали на 54%.

В такому становищі громадяни України, особливо в прикордонних областях, почали купувати вживані авто в державах Європейського Союзу та користуватися ними на території України не сплачуючи відповідних податків та зборів, які повинні бути сплачені при купівлі автомобіля на території України. Широко стали розповсюджені схеми від ухилення від сплати податків через режим тимчасового ввезення нерезидентами та використання авто в митному режимі транзиту.

Коротко щодо митних платежів, що застосовуються під час розмитнення авто на митній території України

Спочатку, варто пам’ятати, що в Україну можна завозити авто з екологічним стандартом не нижче “Євро-5” (стандарт ЄС щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах), а з 2018 – можна буде ввозити авто з екологічним стандартом не нижче “Євро-6”. Такі вимоги передбачені Законом України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” .

Далі, слід розуміти, що всі митні платежі сплачуються у випадку першої реєстрації транспортного засобу, який було ввезено на територію України. Суть першої реєстрації транспортного засобу полягає у власне процедурі першої постановки на облік в сервісному центрі МВС України нового або вживаного авто, яке раніше не було зареєстроване на території України (відповідно до п.п. 14.1.163 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України , перша реєстрація транспортного засобу – це реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше).

Під митним платежем слід розуміти (п. 27 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України ):

(1) мито (ввізне) – ставка мита на більшість авто, що ввозяться, складає 10% від сумарної митної вартості;

(2) акцизний податок (збір) – нараховується в залежності від типу авто, та в більшості випадків залежить від віку авто, типу палива, об’єму та потужності двигуна;

(3) податок на додану вартість (ПДВ) – 20% від загальної суми митної вартості авто, ввізного мита та акцизного податку, який нараховується на вартість авто.

Крім цього, під час розмитнення авто з іноземною реєстрацією необхідно буде сплатити додаткові платежі (виплати до пенсійного фонду, сертифікація авто, митне оформлення, тощо).

Детальніше про митні та інші платежі

А тепер розглянемо детальніше основні платежі, які сплачуються під час розмитнення авто з іноземною реєстрацією.

Щодо мита (ввізного).

Мито (ввізне) встановлюється відповідно до Закону України “Про Митний тариф України” .

Під час розрахунку мита (ввізного) слід користуватись українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) групи 01-72 та групи 73-97 .

Ставка мита на більшість авто, що ввозяться в Україну, складає 10% від сумарної митної вартості.

Щодо акцизного податку (збору).

Акцизний податок (збір) передбачений ст. 215 Податкового кодексу України (підакцизні товари та ставки податку). Так, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України , до підакцизних товарів належать, зокрема, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.

Безпосередньо самі ставки податку для транспортних засобів, зокрема, передбачені п.п. 215.3.5-1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України .

Приємна новина – відповідно до п. 15 підрозділу 5 розділу ХХ перехідних положень Податкового кодексу України , тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлена понижена ставки акцизного податку на легкові автомобілі, за винятком легкових автомобілів, якщо вони:

· мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;

· вироблені до 1 січня 2010 року;

· ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року

Ставки акцизного податку (збору) Пальне Об’єм двигуна, л Стандартна ставка (ЄВРО) Тимчасово понижена ставка (ЄВРО) Бензин до 1 1,094 0,102 від 1 до 1,5 1,367 0,063 від 1,5 до 2,2 1,643 0,267 від 2,2 до 3 2,213 0,276 від 3 3,329 2,209 Дизель до 1,5 1,367 0,103 від 1,5 до 2,5 1,923 0,327 від 2,5 2,779 2,209

























































Щодо податку на додану вартість (ПДВ).

Ставка податку на додану вартість (ПДВ) встановлена п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу України , а саме:

· 20 % ;

· 0 %;

· 7 % (для лікарських засобів, тощо).

16.11.2016 в Верховні Раді України було зареєстровано законопроект про скасування в Україні податку на додану вартість . Відповідно до даного законопроекту, його ініціатори запропонували скасувати з 01.01.2018 в Україні податок на додану вартість (ПДВ), мотивуючи це тим, що ПДВ є корупційним податком. Чи буде прийнято цей або схожі законопроекти – поки невідомо. Але, у випадку скасування ПДВ, вартість розмитнення авто на митній території України знизиться мінімум на 20%, що суттєво вплине на розвиток авторинку в Україні.

Щодо виплати до пенсійного фонду.

Цей податок називається «збір на обов'язкове державне пенсійне страхування». Оплачує його особа, яка отримує право володіння автомобілем, при першій реєстрації авто в Україні.

Вказаний податок передбачений Законом України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” . Відповідно до п. 7 ст. 1 вказаного закону, платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є: підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону.

Базою для обчислення пенсійного збору є вартість автомобіля, зазначена в будь-якому документі, що може її підтвердити.

Пенсійний збір нараховується на вартість автомобіля без урахування ПДВ.

Ставка пенсійного збору безпосередньо залежить від вартості автомобіля (п. 8 ст. 4 Законом України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” , п. 13 «Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій», 'кий затверджено Постановою Кабінетів міністрів Уркаїни від 3 листопада 1998 р. № 1740 ).

Розмір ставки Вартість легкового автомобіля Вартість у 2016 році 3 % Не перевищує 165 ПМПО* не більше 264000 грн. (включно) 4 % Перевищує 165 ПМПО*, але не більше 290 ПМПО* понад 264000 грн., але не більше 464000 грн. 5 % Перевищує 290 ПМПО* понад 464000 грн. * ПМПО – прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня звітного року (у 2017 році — 1600 грн. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» ).

Детальніше про порядок розрахунку та сплати даного збору можна прочитати тут .

Нещодавно скасовані платежів, що застосовуються під час розмитнення авто на митній території України

Ще недавно треба було платити:

· спеціальне мито від 2 до 12% (до жовтня 2015 року);

· утилізаційний збір 5500 грн. (до квітня 2014 р.);

· імпортний збір 5% (протягом 2015-го).

Однак, на сьогодні, зазначені вище платежі скасованою.

Приклад розрахунку митних платежів, що застосовуються під час розмитнення авто на митній території України

А тепер пропоную перейти до прикладу розрахунку митних платежів, які необхідно сплатити під час розмитнення іноземного авто.

Умови Дата розрахунку: 22.02.2017 Власник: фізична особа Тип двигуна: Бензиновий Статус: вживане авто Вік: до 5-и років Країна реєстрації: Польща Об’єм двигуна: 1800 см3 Вартість в ЄВРО: 5000,00 ЄВРО (або 145000 грн. за курсом 29 грн. / 1 ЄВРО) Код товару по УКТ ЗЕД: 8703 23 90 11

Платежі (без знижки) (1) мито (ввізне) 10% 500 ЄВРО 14500 грн. (2.1) акцизний податок (збір) 1800 см3 1.643 ЄВРО за см3 2957,40 ЄВРО 85764,60 грн. (3) податок на додану вартість (ПДВ) 20.0% 1691,48 ЄВРО 49052,92 грн. Всього основних податків: 5148,88 ЄВРО 149317,52 % платежів по відношенню до 100% вартості авто » 103%

Платежі (із знижкою, тимчасово, до 31 грудня 2018 року ) (1) мито (ввізне) 10% 500 EUR 14500 грн. (2.2) акцизний податок (збір) 1800 см3 0.267 ЄВРО за см3 480,60 EUR 13937,4 грн. (3) податок на додану вартість (ПДВ) 20.0% 1196,12 EUR 34687,48 грн. Всього основних податків: 2176,72 EUR 63124,88 грн. % платежів по відношенню до вартості авто » 43,5%

Сайти, де можна провести подібні розрахунки:

· http://avtobazar.infocar.ua/rastamozhka_uk.html

· http://consult-ved.com.ua/inform/tamozhennyj_kalkulyator_avto?languech=ua

· https://www.autocentre.ua/ua/rastamozhka-auto

· https://auto.ria.com/uk/search/?category_id=1&marka_id=0&model_id=0&state=0#category_id=1&custom=2&state[0]=0&s_yers[0]=0&po_yers[0]=0&price_ot=4700&price_do=5200¤cy=2&marka_id[0]=0&model_id[0]=0&countpage=10

Пояснення того, чому в Україні на законодавчому рівні встановлені такі високі митні платежі щодо розмитнення авто

Досвід країн ЄС показує, що, наприклад, акцизний збір встановлюється на високорентабельні товари, такі як тютюнові вироби, алкоголь, предмети розкоші, у рідких випадках на авто. В Україні ж все навпаки, і авто є предметом розкоші (підакцизним товаром).

Ще парадоксальнішим є те, що в ЄС середній заробіток громадян на багато більший ніж у громадян України, в той же час авто в ЄС коштує в двічі дешевше ніж в Україні, що при такий економічні ситуації повинно бути навпаки.

Офіційний аргумент, який наводить законодавчий орган влади – це захист вітчизняного виробника. Однак, Україна, де-факто, не має власного автомобільного виробництва. Дуже гарне пояснення наведене в даній статті . Ось уривок: “Справжній захист вітчизняного автовиробника – ефективна і дієва модель. Ви допомагаєте автомобільній галузі, а в результаті працює вся економіка країни. Адже кожен автомобіль потребує металу, скла, шин, електрики тощо. Але не в Україні. В нас навіть автомобільного листа (тонка низьковуглецева сталь холодного прокату) не виробляється. І коли у 2008 році українські заводи випустили рекордні 400 тисяч "вітчизняних автомобілів", то все для їхнього "виробництва" купувалося за кордоном. За валюту. Це був той самий імпорт – тільки без мит i акцизів. Ось так захист вітчизняного виробника обернувся захистом виробника закордонного.”

Таким чином, не існує чіткого законодавчого пояснення того, чому в Україні на законодавчому рівні встановлені такі високі митні платежі щодо розмитнення авто.

Розібравшись з митними платежем переходимо до інших аспектів ввезення в України автомобілів з іноземною реєстрацією.

Хто такі резиденти/нерезиденти в розумінні Митного кодексу України

Це важливе питання, оскільки саме визначення резидентства впливає на застосування тих чи інших пільг щодо ввезення авто з іноземною реєстрацією.

Митний кодекс України в своїх положеннях містить наступні термінами:

· громадянин-резидент (або просто «резидент»);

· громадянин-нерезидент (або просто «нерезидент»).

Резидентами (фізичними особами) слід вважати (і) громадян України, (іі) іноземців та осіб без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном (пп. «в» п. 50 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України).

Щодо громадян України, то тут все зрозуміло (мають відповідне громадянство).

Значно складніше питання – що саме Митний кодекс України розуміє під іноземцями та особами без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні. Митний кодекс України не дає чітких роз’яснень щодо цьому питанню, тож варто провести більш глибшу аналітику законодавства. Так, п. 8 ч. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачено, що іноземці та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні є ті іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне проживання, якщо інше не встановлено законом. Отже, іноземцями та особами без громадянства, які мають посвідку на постійне місце проживання в Україні, відносяться до резидентів в розумінні Митного кодексу України. Схожий висновок наведений в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі інформаційно-довідкового департаменту ДФС .

Під нерезидентами (фізичними особами) слід вважати (і) іноземців та осіб без громадянства, (іі) громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України.

Щодо іноземців та осіб без громадянства все зрозуміло (вони є нерезидентами, якщо вони не мають посвідки на постійне місце проживання або їх, на законодавчому рівні, не визнано такими, які постійно проживають в Україні).

Що ж стосується громадян України, які мають постійне місце проживання за межами України, то тут треба зробити уточнення. Такими громадянами України є ті, які офіційно, за відповідною процедурою , оформили документи для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання. Таким чином, всі громадяни України, хто перебувають за кордоном без проходження відповідної процедури, не вважаються такими, що мають постійне місце проживання за межами України.

Митні режими ввезення авто з іноземною реєстрацією

Митний кодекс України передбачає два митних режими ввезення авто з іноземною реєстрацією на митну територію України:

· транзит (глава 17 Митного кодексу України) – це митний режим, відповідно до якого авто переміщуються на митній території України під митним контролем, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

· тимчасове ввезення (глава 18 Митного кодексу України) – це митний режим, відповідно до якого авто ввозяться на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

Щодо транзитного ввезення резидентами (в тому числі, українцями) автомобілів з іноземною реєстрацією

Саме цим митним режимом найчастіше користуються громадяни України (резиденти), які живуть в прикордонних областях, з метою ввезення на митну територію України авто з іноземною реєстрацією без сплати митних платежів.

Основним мінусом такого транзитного ввезення є обмеження в часі транзиту, а саме (ст.95 Митного кодексу України):

· 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності двох різних митниць);

· 5 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці).

Чи зручно вивозити/ввозити автомобіль кожні 5/10 днів – це особиста справа кожного резидента. На практиці ці строки порушуються, та щоб не потрапити під адміністративну відповідальність (штраф), резиденти часто «готують» документи, які підтверджують поважність порушення строку транзитного перевезення (довідка з СТО щодо ремонту автомобіля, довідка лікаря щодо хвороби, тощо).

В будь-якому випадку, це не зовсім зручний спосіб ввезення авто з іноземною реєстрацією без сплати митних платежів.

Тимчасове ввезення резидентами (в тому числі, українцями) на митну територію України авто з іноземною реєстрацією

Як не дивно, Митним кодексом України дійсно передбачено тимчасове ввезення резидентами автомобілів з іноземною реєстрацією (ч. 3 ст. 380 Митного кодексу України), однак є одне але – таке ввезення є нереалістичним враховуючи вимоги того ж Митного кодексу України.

Так, тимчасове ввезення резидентами транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів (цитата з абз. 1 ч. 3 ст. 380 Митного кодексу України).

Тобто, громадянин України може ввести автомобіль з іноземною реєстрацією на митну територію України, але він все рівно повинен сплатити всі митні платежі та ще й потім вивезти цей автомобіль протягом одного року. В даній статті не досліджувалось питання повернення сплачених митних платежів після вивезення такого авто з митної території України, оскільки малоймовірне настання такої ситуації, коли резидент вирішить ввезти на митну територію України авто всього на один рік сплативши при цьому значні митні платежі та й ще ризикуючи втратити ці кошти, оскільки є безліч обставин за яких він може порушити митні правила, та потрапити під адміністративну відповідальність передбачену Митним кодексом України.

Інші способи ввезення резидентами (в тому числі, українцями) на митну територію України авто з іноземною реєстрацією

Консульській облік (для резидентів) . Резиденти (в тому числі, громадяни України), які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України один транспортний засіб особистого користування на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни (цитата з абз. 4 ч. 3 ст. 380 Митного кодексу України).

Іноземець-резидент, який нещодавно отримав посвідку на постійне місця проживання . У зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дня видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років такий громадянин звільняються від оподаткування митними платежами транспортного засобу особистого користування, за умови документального підтвердження того, що до дня видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засіб перебував за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо даний транспортний засіб підлягає реєстрації в цій країні (цитата з пп. «б» п.3 ч.10 ст.374 Митного кодексу України).

Щодо ввезення нерезидентами (в тому числі, іноземцями без постійного місця проживання в Україні) на митну територію України авто з іноземною реєстрацією

Тимчасове ввезення нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено органами доходів і зборів з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян (не більш як на 60 днів). Обов’язковою умовою допуску зазначених авто до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом (ч. 1 ст. 380 Митного кодексу України).

Такі автомобілі з іноземною реєстрацією (і) не підлягають письмовому декларуванню, (іі) пропуск таких автомобілів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування.

Слід розуміти, що на думку ДФС України, припис п. 60 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України встановлює обмеження у кількості ввезених нерезидентом авто в режимі тимчасового ввезення не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування. Однак, вже існує судова практика, яка протилежна вказаній вище думці ДФС України. Так, Колегією суддів Харківського апеляційного адміністративного суду встановлено , що кількість транспортних засобів, які ввозяться нерезидентом в режимі тимчасового ввезення для особистого користування не обмежена жодними положеннями Митного кодексу України.

Реєстрація тимчасово ввезених на митну території України автомобілів з іноземною реєстрацією

Порядок державної реєстрації транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюється Кабінетом Міністрів України (ч. 7 ст. 380 Митного кодексу України).

Так, транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для власного користування більш як на два місяці, підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк, визначений ДФС (абз. 3 п. 7 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України 07.09.1998 №1388 ).

Порядок видачі митницями ДФС України посвідчень про реєстрацію авто в сервісних центрах МВС України встановлено п. 3 розділу III Правил, затверджених наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 №1118 .

Отже, ті водії, які ввезли і кермують нерозмитненим авто на іноземних номерах більше 2-х місяців без реєстрації такого авто в сервісних центрах МВС України, скоюють порушення вказаних вище вимог законодавства, за що передбачена адміністративна відповідальність, а саме, ч. 6 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення України – керування транспортним засобом, не зареєстрованими або не перереєстрованим в установленому порядку, його експлуатація без номерного знаку (штраф 170 грн.).

Складання протоколів по ч. 6 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення України входить в компетенцію Національної поліції України (патрульної поліції). Однак, складно зустріти хоча б один протокол з даного порушення. Причиною цьому, скоріш за все, є відсутність у Національної поліції України (патрульної поліції) відомостей про час ввезення авто в Україну і дотриманні терміну перереєстрації авто. В свою чергу, особа, яка керує таким транспортним засобом, не зобов'язана надавати представникам Національної поліції України (патрульної поліції) будь-яких документів, щодо митного оформлення автомобіля (митних декларацій, тощо)

Обмеження щодо тимчасово ввезених авто з іноземною реєстрацією

Тимчасово ввезені авто можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли такі авто в Україну, для їхніх особистих потреб (абз. 1 ч. 4 ст. 380 Митного кодексу України).

Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння або користування іншим особам (абз. 3 п. 7 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України 07.09.1998 №1388 ).

Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам (абз. 3 ч. 4 ст. 380 Митного кодексу України).

Відповідальність

Щодо іноземців-резидентів, які приховують свій резидентський статус . Деякі іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, та які є резидентами в розумінні Митного кодексу України, намагаються приховати свій статус резидента, та під час перетинання митного кордону України приховують свою посвідку на постійне місце проживання в Україні надаючи митникам лише свій закордонний паспорт іноземця, що підтверджує статус нерезидента. Однак, по-перше, в закордонних паспортах іноземців проставляється відмітка про видачу посвідки на постійне проживання в Україні, що викриває брехню такого іноземця, а по-друге, відповідно до листа Державної фіскальної служби України від 25.11.2014 – дії іноземця-резидента, пов'язані із ненаданням посвідки на постійне проживання разом із паспортним документом для підтвердження резидентського статусу особи під час ввезення транспортного засобу особистого користування, можуть мати ознаки порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 485 Митного кодексу України, в частині вчинення протиправних дій, спрямованих на ухилення від сплати митних платежів (а це штраф в розмірі 300% несплаченої суми митних платежів).

Перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення. Перевищення встановленого відповідно до Митного кодексу України строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України (ст. 481 Митного кодексу України):

· не більше ніж на 3 доби – тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі 850 грн.;

· більше ніж на 3 доби, але не більше ніж на 10 діб – тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі 5100 грн.;

· більше ніж на 10 діб – тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі 17000 грн. (наприклад, справа № 131/761/16-а , № 876/3853/16 );

Передача тимчасово ввезеного авто у володіння або користування іншій особі ніж та, яка ввезла авто. Як вже було зазначено вище, тимчасово ввезені авто можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли такі авто в Україну. Так, до 31.03.2015 за вказане правопорушення фіскальні органи застосовували санкцію, передбачену ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України, у розмірі 8500 грн. ( листом Державної митної служби України від 03.09.2012 р. N 20/2-11/09804-ЕП ). Такий штраф застосовували зазвичай до тих, хто був спійманий за кермом нерозмитненого авто а не до тих, хто ввіз таке авто на митну територію України.

Однак, рішенням Конституційного суду України від 31.03.2015 №1-рп/2015 було встановлено, що користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які поміщені в митний режим тимчасового ввезення на митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України. Після цього, суди стали скасовувати постанови митних органів щодо накладення штрафів в розмірі 8500 грн. (наприклад, справи №544/543/15-а , №460/877/15-а , №592/9398/13-а ).

Але це не зупинило митні органи. Так, ДФС України доволі швидко зреагувало на рішення Конституційно суду України, і, трохи подумавши, вирішило (лист ДФС України від 30.04.2015 за цим і цим посиланням) штрафувати за вказане правопорушення за ст. 485 Митного кодексу України, санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі 300% від несплаченої суми митних платежів (в середньому митний платіж за розмитнення авто складає від 30% до 100% від вартості авто). Це також підтверджується відповідною судовою практикою (наприклад, справи № 751/8071/16-а , № 521/4670/16-а , № 521/4914/16-а , № 751/5498/16-а ).

Керування транспортним засобом особою, яка не ввозила його на митну територію України. Особа, яка керує авто з іноземною реєстрацією, та яка не є тією особою, яка ввезла її на територію України, може бути притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 126 Кодекс України про адміністративні правопорушення (санкція 510 грн.).

В свою чергу, у разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені, зокрема, ст.126 Кодекс України про адміністративні правопорушення, працівник уповноваженого підрозділу, що забезпечує безпеку дорожнього руху, тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, що дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора (ст.265-2 Кодекс України про адміністративні правопорушення).

Підстави для затримання автомобіля

Слід знати, що у разі складання протоколу про порушення митних правил товари – безпосередні предмети порушення митних правил та відповідні документи, необхідні як докази у справі про порушення митних правил, можуть тимчасово вилучатися (ч. 1 ст. 511 Митного кодексу України).

Спочатку слід звернути увагу на загальні правила, що стосуються питання про адміністративну відповідальність за порушення митних правил:

· згідно п. 4 ст. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, питання про адміністративну відповідальність за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України, який є спеціальним щодо Кодексу України про адміністративні правопорушення;

· ст. 409 Митного кодексу України встановлено вичерпний перелік осіб, які уповноважені складати протоколи про порушення митних правил. Це посадові особи, які уповноважені, відповідно до своїх посадових інструкцій, здійснювати митний контроль транспортних засобів комерційного призначення, які перетинають митний кордон України та, які безпосередньо, виявили порушення митних правил. До них належать службові особи органів доходів і зборів, або інші посадові особи, які уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну податкову і митну політику, або уповноважені керівником митниці.

Таким чином, питання про адміністративну відповідальність за порушення водієм транспортних засобів митних правил не входить до компетенції службових осіб Національної поліції України (патрульна поліція). Тобто, теоретично, водій такого транспортного засобу може пересуватися на такому автомобілі по Україні, не заїжджаючи в зону митного контролю, так як підстави для складання протоколу про вилучення транспортного засобу у співробітників Національної поліції України (патрульна поліція) відсутні.

В Україні, можливо й тимчасово, Національна поліція України (патрульна поліція) не має доступу до баз даних митниці або прикордонників. Тобто, перевірити коли саме машина в'їхала в Україну, посадові особи Національної поліції України (патрульна поліція) не можуть. Вимоги посадових осіб Національної поліції України (патрульна поліція) щодо вилучення транспортного засобу на штрафний майданчик, віддавати ключі, чекати приїзду представника митниці і т.п. можна вважати незаконними.

Перш за все, треба розуміти, що працівники митниці не мають права зупиняти автомобілі за межами митної зони, перевіряти документи. Якщо ж документи на автомобіль перевірені всередині митної зони, то на обличчя управляє автомобілем або його власника буде складено протокол. Термін залучення особи за порушення митних правил складає 6 місяців з дня виявлення порушення.

Нові законопроекти, які знаходяться в Верховній раді України

Законопроектом №5561 про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію та реєстрацію транспортних засобів» , зокрема, пропонується при ввезенні в країну старих транспортних засобів (легкових і вантажних авто, сідельних тягачів і автобусів) скасувати умови їх відповідності екологічним нормам (з 1 січня 2016 року - Євро-5), зберігши її для нових.

Законопроектом №5562 про внесення змін до р. ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів , зокрема, пропонує продовжити до 31 грудня 2020 року пільговий період ввезення вживаних легкових автомобілів за зниженими акцизами (чинним з 1 серпня 2016 року). При цьому пропонується виключити такі обмеження на ввезення таких авто: вік – не досягли 1 січня 2010 року, можливість ввезення одного автомобіля на рік і умову необхідності сплати повних ставок акцизу в разі перепродажу авто протягом календарного року.

Законопроектом №5567 про внесення змін до Митного кодексу України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування) , зокрема, пропонує запровадження умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами транспортних засобів особистого користування і встановлення справедливої плати за їх тимчасове ввезення на митну територію України громадянами-резидентами.

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Автор статті:

Денис Соснін ( facebook )

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