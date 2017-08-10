Корупція міськради Кропивницького

В рамках чергового етапу Антикорупційного моніторингу, який проводять активісти ГО «Асоціація Політичних Наук» у Кропивницькому, були проаналізовані проекти рішень міської ради №№1168-1180 та проекти рішень виконкому міськради №№454-478.

Так, у проекті № 1178 «Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кропивницького”» засідання конкурсної комісії, яка мала б визначити найпочеснішу кандидатуру, проведено 20.07.17р., тобто за 10 днів до завершення прийому кандидатур (01.08.17р.), а отже, не було можливості розглянути всі отримані заявки. Цей факт може свідчити про упередженість конкурсної комісії та неприховані корупційні ризики у її роботі, і ставить під сумнів об’єктивність всіх нагороджень попередніх років. Це також «ведмежа послуга» міських чиновників дійсно достойній цьогорічній претендентці, яка, ми переконані, звикла перемагати в чесній боротьбі.

Суттєві недоліки містить і проект № 1177 «Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки». У даному проекті рішення в певні розділи програми вносяться суттєві зміни до фінансування, проте не зазначено обґрунтування даних змін. Є тенденції як до збільшення коштів, що виділяються, так і до їх зменшення. У доданій до проекту рішення програмі не вдалося знайти сум коштів, рекомендованих до змін. Контроль за виконанням покладено на велику кількість комісій, що ускладнює розуміння, хто саме несе відповідальність за результат. Відомо, що там, де відповідає більше одного – не відповідає ніхто. І останнє - документ складно побудований для сприйняття та використання.

Відсутність бажання аргументувати та пояснювати свої дії громаді стосуються і інших проектів рішень. Наприклад, у такій чутливій сфері, як ремонт доріг. Проект № 1176 «Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки», окрім перелічених недоліків вищезгаданого проекту №1177, має і інші. Зокрема, не всі цифри запропоновані до змін відповідають зазначеним у програмі, в розділі розділ «Будівництво, реконструкція, ремонт доріг» : «Разом по підрозділу» , «Всього по програмі».

Так само необґрунтовані зміни пропонуються проектами №1175, 1174, 1173, 1169, 1168. У двох останніх проектах рішень відсутні навіть самі програми, які пропонується змінювати. При цьому ми не заперечуємо необхідність прийняття запропонованих змін – ми констатуємо, що громадянам, платникам податків, майже не можливо оцінити потребу в прийнятті цих рішень. Відсутність інформації створює враження, ніби її цілеспрямовано приховують, а отже – це корупційний ризик.

Однак є і позитив. Як приклад якісно поданого проекту можна назвати №1179 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 309 «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року», як мінімум завдяки простій деталі – у ньому є порівняльна таблиця і обґрунтування, і будь-який громадянин може його оцінити і зрозуміти, чим займається влада.

З проектами виконавчого комітету подібні проблеми: відсутні обґрунтування, додатки, прізвища та імена отримувачів допомоги тощо. У той же час, тут ми виявили ще одну вагому проблему – значна частина проектів оприлюднюється менш ніж за 20 робочих днів до їх прийняття, а отже, громадяни не мають достатньо часу щоб їх вивчити і, у разі потреби, вплинути на їх прийняття або неприйняття.

Результати Антикорупційного моніторингу з висновками та рекомендаціями були надіслані міському голові, секретарю міської ради та лідерам фракцій міської ради, з надією, що ці проекти будуть або доопрацьовані, або відхилені.

Дмитро Сінченко

Аналіз проведено в рамках проекту «Транспарентність, фінансове здоров'я та конкурентоспроможність місцевого самоврядування в Україні» за підтримки Посольства США