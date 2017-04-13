ЧИЇ ПАЇ: ЩО СПІЛЬНОГО У РЕЗОНАНСНИХ ІСТОРІЙ ІЗ ЗЕМЛЕЮ НА КРОПИВНИЧЧИНІ

У Кіровоградській області набули поширення ряд “земельних” схем:

1) “Зацікавлена особа” в момент закінчення строку дії договорів агропідприємства з пайовиками чи користувачами, робить пайовику пропозицію, від якої той не може відмовитись і укладає договір з новим орендарем. Але таку ініціативу не можна назвати здоровою ринковою конкуренцією через один нюанс. Попередній орендар не повідомляється про намір розірвання договору завчасно або його непродовження, а інколи – навіть опісля, і продовжує працювати на землі, вкладаючи в обробку і вирощування врожаю сотні тисяч, а то й мільйони гривень. А новий орендар отримує як мінімум оброблену землю, як максимум – з вирощеним на ній врожаєм, і одразу починає роботи з його збору.

2) Т.зв. землі запасу, які знаходяться за межами населених пунктів (зазвичай – разом з польовими дорогами, лісосмугами та прибережними смугами, які заборонено розорювати), використовуються фермерськими господарствами, проте документально це ніяк не оформлюють, але дивним чином ні в кого не виникає жодних питань до таких “орендаторів”. Підприємство отримує прибутки, а контролюючі інституції – свою “долю”, яка, імовірно, менша за офіційні податки та збори. При чому, навіть якщо земля отримує законного господаря, орендатор продовжує її використання.

3) Класичне рейдерство. Без відома власника вносяться зміни до установчих документів та реєстрів, новий власник за допомогою бойовиків захоплює фермерське господарство і, поки тривають суди, користується його майном на свій розсуд, збираючи чужий врожай чи розпродуючи техніку.

КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ

Кіровоградський підприємець Дмитро Бориско займається вирощуванням сільськогосподарської продукції. Приватне сільськогосподарське підприємство “Агро-Трейдінг”, яке він очолює, тривалий термін співпрацювало з ВСП НАУ “Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету”.

У 2014 році ВСП НАУ “Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету” в черговий раз звернулась до нього з проханням продовжити співпрацю по спільному вирощуванню врожаю. У відповідь на пропозицію керівництва Льотної академії, ПСП “Агро-Трейдінг” у березні 2015-го року вчинило ряд підготовчих дій, що проводяться до початку посівних робіт, а саме – зорало, передискувало та внесло добрива на орендованому полі.

Мова йде про земельні ділянки з кадастровими номерами 3520386900:02:000:7505, площею 457,5435 га, 3520386900:02:000:7504, площею 38,5993 га і 3520386900:02:000:7503, площею 20,6001 га. Це розорані землі колишнього аеропорту, призначення яких було змінене на ведення підсобного сільського господарства. Саме з цієї землі КЛА НАУ забезпечувала харчування своїх курсантів.

“Я орендував землю у Льотної академії з 2004 по 2014 роки. У нас був договір про спільне вирощування. Щороку ми заключали такий договір. І пропорційно затратам ділився урожай. Розрахунку в грошах ніколи не було. Ми так весь час працювали з ними. Договір діє один рік. Ми відпрацювали повністю, комбайни з поля виїхали, договір закрився, розрахувались. З 2014-го на 15-й – я їм зателефонував, питаю – ми як, продовжуємо? Вони мені – звичайно, все як завжди, працюємо…”, – пояснив Дмитро Бориско.

Однак у 2015 році ВСП НАУ “Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету” було укладено договір з іншою юридичною особою – олександрійською ТОВ “Формула-Агро”. Про намір розірвати домовленості з ПСП “Агро-Трейдінг” повідомлено не було, крім того, на проведення підготовчих робіт були виділені чималі кошти, паливно-мастильні матеріали та мінеральні добрива.

Керівник ТОВ “Формула-Агро” – Жук Максим Славович – балотувався до Олександрійської міської ради від Блоку Петра Порошенка “Солідарність” у 2015 році по округу №34. Олександрія – це вотчина народного депутата БПП Анатолія Кузьменка, обраного від 103-го округу. За словами Бориска, Максим Жук навчався разом із Сергієм Кузьменком, головою Кіровоградської ОДА.

На неодноразові звернення ПСП “Агро-Трейдінг” про відшкодування хоча б понесених витрат керівництво ВСП НАУ “Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету” не дає належної відповіді.

Дмитро Бориско пояснює це, в тому числі, позицією керівництва області:

“Мені телефонують з льотної академії і кажуть: треба щоб ви під’їхали, Дмитро Сергійович, бо тут є одна невизначеність. Ну, я під’їхав, і мені кажуть – нас змушують заключити договір з іншою фірмою. Поїхав я до губернатора, домовився про зустріч, це була субота. Заходжу, кажу, що ж ви в мене землю забираєте. Він каже, це не твоя земля. Я кажу: “та знаю, але ж я її орендую, що ж ви мене так кидаєте, я ж туди вже вклав свої гроші”. Добре, каже, я скажу своїм спеціалістам, вони з вами зустрінуться і допоможуть. Через два дні зателефонували, сказали під’їхати на Тімірязєва 84, телефонував Павло Фесюк. Я під’їхав зі своїм заступником – Денисенком Сергієм Сергійовичем. І вже нам двом пояснили, щоб про цю землю ми забули”, – розповів Бориско.

Підприємець не прислухався до рекомендацій і вирішив відстоювати свої інтереси в суді, проте суд прийняв рішення відмовити в задоволенні позову. Те саме відбулось в апеляції. Сьогодні справа в касації. Ціна позову – 560 121,5 грн прямих збитків, не враховуючи втраченої вигоди та моральної шкоди.

Цитата з рішення суду – “Позивачем не доведено належними доказами ні протиправної поведінки відповідача щодо невиконання зобов’язань за договором , ні наявності відповідних збитків, ні причинно-наслідкового зв’язку між порушенням та завданими збитками”.

БІЗНЕС РОДИНИ КУЗЬМЕНКІВ

Павло Фесюк станом на сьогодні займає посаду комерційного директора ТОВ “УкрАгроКом”. Дружина Фесюка, Олена – рідна сестра Сергія Кузьменка, голови Кіровоградської ОДА. ТОВ “УкрАгроКом” належить Сергію Кузьменку та його батьку – народному депутату від БПП Анатолію Кузьменку.

Сімейна компанія Кузьменків, ТОВ “УкрАгроКом”, мала у 2000 році п’ять тисяч гектарів сільгоспугідь, у 2012 — понад 65 тисяч гектарів. Це землі Олександрійського, Петрівського, Знам’янського, Світловодського та Новоукраїнського районів Кіровоградської області.

Серед засновників іншого підприємства Кузьменків, ТОВ “Агровіста”, яке також значиться засновником “УкрАгроКому”, окрім самого Сергія Кузьменка, значаться його батько Анатолій, дядьки Віктор та Іван, керівник УкрАгроКому Павло Фесюк та перший заступник голови Кіровоградської облради Юрій Гугленко, який до виборів обіймав посаду голови Знам’янської РДА.

Прямо чи опосередковано у власності Сергія Кузьменка, окрім 2-х вищезазначених, за даними аналітичної платформи “YouControl” перебуває ще 16 підприємств, а саме:

З даного переліку видно, що, окрім самого Сергія Кузьменка, серед власників чи керівництва підприємств часто повторюються 6 осіб, а саме: Кузьменко Анатолій Іванович, Кузьменко Віктор Іванович, Фесюк Павло Дмитрович, Гугленко Юрій Олександрович, Замковий Олександр Вікторович, Коріненко Олег Васильович. З ними пов’язано ще ряд підприємств, в яких прізвище Кузьменка прямо не фігурує.

ДИКІВСЬКА ЗЕМЛЯ

Є і інші сумнівні способи використання чужої землі підприємствами, що мають зв’язок із головою Кіровоградської ОДА.

Так, у селі Диківка Знам’янського району Кіровоградської області ТОВ “Прогрес” займає 67 га землі, виділеної рішенням сільради для учасників АТО. Як пояснив нам сільський голова Диківки, Андрієнко Володимир, “Прогрес” уклав угоду на оренду землі ще до того, як він вперше був обраний, тобто до 2010 року. Він не має копії договору, проте, за його словами, підприємство регулярно платить до бюджету сільради по 1 тисячі гривень за гектар.

Ми перевірили трансакції на порталі “Є-дата” за період з 1 грудня 2015 року по 6 грудня 2016 року, однак жодної фінансової операції між Диківською сільською радою та ТОВ “Прогрес” нам знайти не вдалось. Портал мав би показувати всі операції, які проходять через державне казначейство.

“Так, дійсно, поле площею 67 гектар біля колишнього вугільного розрізу “Бандурівський” було засіяне ТОВ “Прогрес”. Сьогодні воно розпайоване між учасниками АТО, і новим власникам ми пропонуємо укладати договори оренди саме з цим підприємством, адже воно найбільше платить, по 2 тис. грн за гектар на рік”, – пояснив Володимир Михайлович.

Згідно з офіційною відповіддю сільради, ТОВ “Прогрес” за увесь цей час сплатив до бюджету сільради 1 481 681,1 грн. Дана земельна ділянка була виділена для надання по 2 га учасникам АТО. На даний час надано погодження на земельні ділянки для 25 осіб загальною площею 47,714 га, двом афганцям площею 4 га та чотирьом громадянам площею 12,63 га.

На цьому полі свою ділянку отримав, зокрема, Коваль Сергій Іванович (3522281200:02:000:5062). Процес отримання земельної ділянки ним було розпочато ще у 2015 році, отже було зрозуміло, що нові власники можуть змінити орендаря або почати займатись власним господарством, однак землю ТОВ “Прогрес” все одно засіяв, чим позбавив нових власників можливості господарювати на своїй землі у 2016-му році.

За словами сільського голови, договір про оренду знаходиться в управлінні Держгеокадастру в Кіровоградській області, проте в самому управлінні нам відповіли, що “Головним управлінням договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Диківської сільради Знам’янського району Кіровоградської області з ТОВ “Прогрес” не укладались”.

У ТОВ “Прогрес” на прохання надати інформацію з цього приводу нам відповіли, що вони входять до групи компаній “УкрАгроКом” і без їх дозволу жодної інформації не надають.

Директором підприємства ТОВ “Прогрес” до 18.01.2017 був Коріненко Олег Васильович (станом на сьогодні – Шевченко Анатолій Дмитрович), власник – Проквас Сергій Миколайович. Проте той самий Коріненко є директором і співзасновником вищезгаданого ТОВ “Пантазіївське”, власником якого є Сергій Кузьменко. 04.06.12 ПАТ “Шарівське” (власник С.Кузьменко) зверталось до ТОВ “Прогрес” із клопотанням про виступ в якостi фiнансових поручителiв за зобов’язаннями ПАТ “Шарiвське” перед ПАТ “ПУМБ”.

ВІЛЬШАНСЬКІ РЕЙДЕРИ

На початку вересня 2016 року у ЗМІ розлетілось повідомлення про рейдерське захоплення ПСП ім. Димитрова (с. Добре). Після сутички з “тітушками”, було госпіталізовано одного з мешканців села. Раніше жителям Вільшанського району пощастило відстояти сільське господарство “Роксана” (с. Бузникувате).

“Ситуація на сьогодні не дуже змінилась, – говорить заступник голови Вільшанської райради Олександр Михайлов. – Ми, як депутати тоді прийняли рішення – звернутись до всіх авторитетних державних органів – і до поліції, і до прокуратури обласного рівня, звернулися в Мінюст, бо він має право призупиняти рішення. Виконавча влада поки не спрацьовує. Місцеві люди їх (нових “власників”) не сприймають, хоча вони пропонують якісь компенсаційні виплати. Все майно під арештом. Колишні власники судяться, засідання не відбуваються. Ситуація буксує на місці”.

За словами юриста ПСП ім. Димитрова Павла Сторчака, все почалось 5-го серпня 2016 року, коли відбулася перереєстрація підприємства.

“Із засновників було видалено керівника ПСП ім. Димитрова, власником якого є Іван Кіров. Замість нього ввели у засновники ТОВ “Ліман-Миколаїв” – фіктивне підприємство, яке просто існує на папері. 25 серпня знову було змінено власника – замість ТОВ “Ліман-Миколаїв” засновником став ТОВ “Євроагрохолдинг” з Олександрії. Наступного дня, 26-го серпня, вносяться зміни в статут і власником стає Ростислав Вакулик. Після цього 28-го серпня було рейдерське захоплення підприємства. 30 чоловік у балаклавах захопили підприємство, нанесли тілесні ушкодження мирним жителям. Сьогодні на все майно накладено арешт, заведена кримінальна справа, справа розглядається в судах, у нас є результати експертизи, що підписи були підроблені”, – коментує юрист Павло Сторчак.

За словами прес-служби управління юстиції в області, реєстратори Кіровоградської області не здійснювали реєстраційних дій щодо зазначених підприємств. Олег Кіров, головний агроном ПСП ім. Димитрова та син власника господарства, стверджує, що 28 серпня відбулося силове захоплення сільськогосподарського підприємства. 5 автомобілів заїхали на територію ПСП, з них вийшли близько 30 осіб спортивної статури. Вони у господарські приміщення фірми увірвалися силою.

“Рейдери позривали на об’їзних воротах замки, без дозволу заїхали на тік, потім позривали замки на складських приміщеннях та поспускали колеса на техніці (комбайнах та тракторах). Наступного дня викрали з адмінприміщень документи, амбарні книги. У ніч з понеділка на вівторок вивезли з території заводу частину посівних матеріалів – кукурудзи та соняшника. Все побили,-потрощили тут… Сьогодні на майно накладено арешт, ми не маємо права, та й не маємо чим зібрати наш урожай, однак з боку “нового власника” вже є спроби загнати на поля його комбайни”, – розповідає Кіров.

Власники Євроагрохолдингу – Буйваленко Олександр Федорович, кандидат в депутати Олександрійської міськради від партії “Сила Людей”, Кучеренко Ігор Миколайович – балотувався в ту ж раду від Радикальної партії, та Головатий Сергій Миколайович, юрист і власник понад десятка олександрійських підприємств, у 2007-му році на позачергових парламентських виборах був зареєстрований ЦВК як уповноважена особа Блоку Юлії Тимошенко. Ростислав Вакулик – депутат Петрівської сільради та президент ФК “Буревісник” (Петрівський район – сусідній з Олександрійським, входить до складу 103-го виборчого округу, на якому у 2014-му переміг Анатолій Кузьменко).

За допомогою аналітичної платформи YouControl вдалося визначити, що керівник та співзасновник ТОВ “Євроагрохолдинг” Головатий Сергій Миколайович одночасно є керівником та співвласником ТОВ “Хортиця”. Інший співзасновник “Хортиці” – Нос Юрій Володимирович одночасно є керівником і підписантом Олександрійського госпрозрахункового підприємства “Інгул” Кіровоградської облспоживспілки. Номер телефону “Інгулу”: +38 (052) 353-33-66. Під цим же телефоном зареєстровано Олександрійську районну спілку споживчих товариств. Спілка є одним із співзасновників Виробничого кооперативу “Новопразький хліб”. Іншим співзасновником кооперативу значиться ПАТ “Шарівське”, власником якого є Кузьменко Сергій Анатолійович.

“Нападники і досі сидять тут. Кожного дня на територію підприємства приходить близько 100 людей, щоб у випадку чого, захистити його. Це черкаські “ветерани АТО” з Айдару, принаймні так вони себе називають. Зараз робота підприємства паралізована. Людям не виплачується зарплата, пайовики не отримують зерно”, – каже Олег.

ПОЗИЦІЯ ПРОКУРАТУРИ ОБЛАСТІ ПО ЗАХОПЛЕННЮ ПСП ІМ. ДИМИТРОВА

Прокуратура Кіровоградської області говорить, що Новоукраїнською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120240000202 від 05 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів) КК України.

“Відомості про кримінальні правопорушення внесені за результатами розгляду звернень керівників двох сільськогосподарських підприємств Вільшанського району, які в серпні надійшли до Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про те, що державними реєстраторами на підставі підроблених документів внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме відомості щодо зміни засновників цих господарств на іншу особу”, – повідомляють у прес-службі прокуратури.

Прес-служба голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка залишила наші питання щодо випадків захоплення агропідприємств області без відповідей.

Дмитро Сінченко