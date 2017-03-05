Кропивницький: як розтринькати бюджетні гроші на «утримання» олігархів

Незвичне застосування інструменту електронної петиції обрала ГО «Асоціація Політичних Наук». Активісти вирішили використати його для боротьби із корупційними схемами міської ради, написавши петицію «Про перерозподіл бюджетних коштів». Менш ніж за місяць петиція набрала необхідну кількість (а саме – 452) підписів на сайті АПН і була розглянута комісією міськради з питань бюджету.

Вимоги активістів прибрати з бюджету корупційні статті обурили деяких депутатів, і ті стали вимагати суттєво обмежити право громадських організацій збирати підписи під петиціями на власних сайтах, аргументуючи непрозорістю процесу збору підписів. Зокрема, голова бюджетної комісії Ігор Волков навіть запропонував внести зміни в Порядок розгляду електронних петицій.

В оприлюдненій петиції активісти вимагали, по-перше, припинити виплачувати так званий "пансіон" заможним громадянам міста.

По-друге, припинити проплачувати "джинсу" у приватних кропивницьких ЗМІ за рахунок місцевого бюджету, фінансуючи мас-медіа, пов'язані з деякими депутатами міськради. Висвітлювати діяльність міської ради, як і вимагається законодавством, активісти пропонують на офіційному сайті та у офіційному віснику міськради.

По-третє, активісти вимагають припинити фінансувати громадські організації інвалідів та ветеранів, які, згідно офіційної відповіді міської ради, не дотримуються передбаченого «Порядку використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, що мають статус міських», затвердженого рішенням Кіровоградської міськради від 18.12.2007 р. №380.

І, по-четверте, припинити проводити так звані "компенсаційні виплати на пільговий проїзд", які розподіляються в непрозорий спосіб та містять в собі значні корупційні ризики. На переконання активістів, відшкодування за пільгове перевезення необхідно надавати або усім перевізникам міста (сьогодні 96% відшкодування йдуть лише одному перевізнику – КП «Електротранс», яке має дуже цікаву історію – авт.), або шляхом адресних виплат самим пільговикам.

У разі підтримки цієї петиції у повному обсязі, міська рада могла зекономити 11,5 мільйона гривень для міського бюджету Кропивницького у цьому році.

Зупинимось детальніше на «пансіоні почесних громадян». Ця стаття хоч і не найбільша у фінансовому вимірі, проте це чи не найнахабніший і найцинічніший спосіб обкрадання громади.

За мовчазної згоди громадян, у період тільки з 2010 по 2016 рр. з міського бюджету було виділено 941,6 тис. грн. Сам же пансіон був введений раніше. Але про все – по-порядку.

ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ ЗАМОЖНИХ ГРОМАДЯН

Щороку у Кропивницькому міськрада своїм рішенням приймає «Програму соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста». Що таке «окремі категорії громадян» - питання дуже цікаве, адже під цим терміном у програмі згадується чимало таких категорій, хоча у більшості випадків вона залишається нерозшифрованою, про що вже йшлося у одному з матеріалів Corrupt UA під назвою «Кіровоград: як «відмити гроші у пільговій лазні».

Мова йде про рішення Кіровоградської міськради № 78 від 23.02.2016, №3926 від 27.01.2015, №2755 від 29.01.2014, №2226 від 29.01.2013, №1156 від 26.01.2012, №95 від 27.01.2011р. та №3348 від 13.10.2010р.

Так, окремими категоріями, що зустрічаються у документах, є малозабезпечені громадяни, ветерани ВВВ, ветерани Афганістану та члени їх сімей, чорнобильці, ветерани соціалістичної праці, ветерани АТО, інваліди, громадяни, яким виповнилося 100 і більше років і почесні громадяни міста.

На останній категорії хотілось би зупинитись детальніше. До категорії «почесні громадяни міста» в Кропивницькому входять найбагатші люди міста, зокрема, діючий міський голова, власник ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань» (05507073) Андрій Райкович (сукупний дохід за 2015р. – майже 20 млн.грн.), власник НВП «Радій» (14312430) Євген Бахмач (має стосунок до ще понад 30-ти великих підприємств в Україні і за кордоном), власник КК «Інтерресурси» (38812017) і ще близько десятка компаній Микола Москаленко, батько народного депутата від БПП «Солідарність» Костянтина Яриніча, головлікар Кіровоградського онкодиспансеру Володимир Яриніч, керівник урологічного відділення міської лікарні Віктор Мягкий, ректор Центральноукраїнського національного технічного університету Михайло Черновол та ректор Кіровоградської льотної академії НАУ Сергій Неділько, настоятель Спасо-Преображенського собору Петро Сидора та екс-мер Кропивницького Олександр Саінсус...

Всього, станом на сьогодні, маємо 17 «почесних», які є далеко не бідними. Однак щороку вони отримують «пансіон» з бюджету міста. Так, у 2010 році міськрада виділила на виплату пансіону 109,2 тис.грн., у 2011-му – 117,7 тис.грн., у 2012-2013 роках – по 126 тис.грн., у 2014-му – 134,4 тис.грн., у 2015-му – 185,5 тис. грн. Цього року міськрада вирішила «підтримати» своїх нахлібників на 142,8 тис.грн.

Всього за період з 2010 по 2016 роки на утримання «малозабезпечених олігархів» було виділено 941,6 тис.грн. Це сума, що виділена виключно для виплат «почесним громадянам», а не на всю програму.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ МЕРА

За прийняття цієї програми на 2016 рік особисто голосував і один із «почесних» - міський голова Андрій Райкович (ст.20-12 Протоколу) разом зі всією своєю фракцією БПП, не пройшовши процедури оголошення про наявний конфлікт інтересів. Активісти руху «Під контролем!» з цього приводу написали заяви у Прокуратуру, Національну Поліцію і НАЗК.

У відповіді Управління захисту економіки у Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, №32-380 вих-16 від 27.09.2016 говориться наступне:

«За результатами вивчення встановлено, що рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради №666 від 10.12.2013 почесному громадянину міста Кіровограда Райковичу А.П. призначено довічний пансіон з 01.01.2014 у розмірі визначеному рішенням Кіровоградської міської ради від 17.02.2009 №1774 «Про внесення змін до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кіровограда», затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 06.03.1998 року №130». Згідно п. 3 вказаного рішення за заявою Райковича А.П. відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради зобов’язано щомісячно перераховувати зазначену виплату на спеціальний рахунок комунального закладу «Кіровоградський обласний будинок дитини».

В подальшому, рішенням Кіровоградської міської ради №78 від 23.02.2016 затверджено Програму соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік. Пунктом 2 зазначеного рішення вказану Програму включено до Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямків розвитку на 2016 і 2017 роки. Одним із заходів щодо реалізації вищезазначеної Програми є виплата пансіонів почесним громадянам міста, в число яких входить і Райкович А.П., однак це рішення не носить індивідуального характеру.

Згідно витягу з протоколу №6 від 23.02.2016 встановлено, що депутатами Кіровоградської міської ради одноголосно прийнято рішення №78 від 23.02.2016, за вказане рішення голосував і Райкович А.П.

Опрацюванням зазначених матеріалів не встановлено ознак порушення з боку Райковича А.П. вимог ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» за відсутності складових реального конфлікту інтересів визначених ст.1 цього Закону, оскільки відсутня суперечність між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями, а тому підстав для притягнення останнього до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП не встановлено.»

Коментар юриста: "Слід врахувати, що виплата грошового забезпечення почесному громадянину встановлена на підставі нормативного документу органу місцевого самоврядування, тобто носить загальний характер і визначені законодавством підстави. Наявна заява Райковича А.П., на підставі якої відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради щомісячно перераховує зазначену виплату на спеціальний рахунок комунального закладу «Кіровоградський обласний будинок дитини», носить виключно індивідуальний характер і рішення виконкому не змінює. Таким чином, Райкович А.П. зберігає право на отримання даного пансіону і може у будь-який момент відмовитись від раніше поданої заяви. Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік, була затверджена рішенням Кіровоградської міської ради №78 від 23.02.2016р. Оскільки вказана програма стосувалася порядку виплати пансіонів почесним громадянам міста, в число яких входить і Райкович А.П., то останній мав потенційний конфлікт інтересів, був зобов’язаний повідомити про його наявність та не брати участь в голосуванні при прийнятті даного рішення."

Правоохоронні органи сусідньої Вінниці інакше ставляться до подібних дій народних обранців. Так, у липні цього року депутати Вінницької обласної ради проголосували за присвоєння собі ж почесної відзнаки "За заслуги перед Вінниччиною". Серед них поважні бізнесмени Геннадій Вацак, засновник кондитерського дому "Вацак" та Євгеній Звєрков, гендиректор ТОВ "Хмільницьке".

За іронією долі, Вацак ще й секретар постійної комісії облради з питань боротьби з корупцією.

Пікантність ситуації полягає у тому, що згідно Положення згаданої відзнаки депутатам-заслужникам мали виплатити по 5 тисяч бюджетних гривень. А це вже пряме порушення післяреволюційного актикорупційного законодавства. Конфлікт інтересів.

Всеукраїнський рух проти політичної корупції "Під контролем" передав згадані факти до Генеральної прокуратури. Як наслідок, прокуратурою Вінниччини ініційовано складання працівниками місцевої поліції протоколів про корупційні правопорушення стосовно депутатів Вінницької обласної ради (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП). Остаточне рішення за судом.

Звісно, виплати почесним громадянам не є фактично крадіжкою із міського бюджету. Однак це не робить виплати громадянам, які мають великий особистий дохід, більш обґрунтованими з моральної точки зору. Кожного року, більше ніж 100 тис. грн бюджетних коштів витрачається на підтримку тих, хто її не потребує, коли ті ж самі суми, перераховані до вищезгаданого «Кіровоградського обласного будинка дитини» були б зовсім не зайві.

РОЗСЛІДУВАННЯ БУЛО ПІДГОТОВЛЕНО В РАМКАХ ПРОЕКТУ «МІСЦЕВИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В БОРОТЬБІ ПРОТИ КОРУПЦІЇ», ЯКИЙ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ФІНСЬКОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.