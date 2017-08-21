Зупинення реєстрації податкових накладних

21 грудня 2016 року було прийнято Закон України « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні » (далі – «Закон»), який вступив в силу з 01 січня 2017 року, а в частині змін, які дозволяють контролюючим органам здійснювати зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з 01 квітня 2017 року.

Відповідно до п. 39 Закону, яким було внесено зміни до статті 74 Податкового кодексу України (далі – «ПК України»), обов’язок визначити критерії оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Вичерпний перелік критеріїв оцінки ступеня ризиків, що згадані вище, зазначено у Наказі Міністерства фінансів України № 567 від 13.06.2017 року «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування.

Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації. У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування;

б) визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування;

в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

При цьому, варто зазначити, що письмові пояснення та/або копії документів платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування. Такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів.

Варто зазначити, що відповідно до п. 74.2 статті 74 ПК України, в Єдиному реєстрі податкових накладних забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для здійснення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування Критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено Наказом ДФСУ від 30.06.17 р. № 461 "Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД".

Звісно, ці зміни покликані перешкоджати «схемам» недобросовісних платників, але на практиці вже відомі випадки, коли у була зупинена реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних сумлінних платників податків. При цьому, рішення про реєстрацію податкової накладної приймають податківці і на цьому етапі вже можуть виникнути зловживання та з’явитись корупційна складова.