Открывайте! Это гоструда!

Начиная с декабря 2016 года бизнес был погружён в состояние ступора, когда с государственных структур стали прилетать весточки о грядущих изменениях – начиная от увеличения минимальной заработной платы, заканчивая увеличением штрафов за нарушения трудового законодательства. 16 мая 2017 года в силу вступил Порядок проведения государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утверждённого Постановлением Кабинета Министров №295 от 26.04.2017 года (далее по тексту будем называть этот документ Порядком).

Таким образом, на ряду с правоохранительными органами, которые кошмарили бизнес с помощью обысков, на арене появляется новый игрок – Гоструда.

Чтобы понять, как выжить в новых правовых реалиях трудового законодательства, предлагаю Вам погрузится в данную статью.

І. Чтобы проверить правильность соблюдения законодательства о труде, на Вашем пороге могут появится:

- Гоструда и её территориальные органы.

- Исполнительные комитеты местных советов городов областного значения и сельских, поселковых, городских советов объединённых территориальных общин (по вопросам своевременной и в полном объёме оплаты труда, соблюдения минимальных гарантий в оплате труда, оформления трудовых отношений).





18 июня 2017 года появилась новость о том, что д о 1 августа во всех органах местного самоуправления Украины планируют создать структурные подразделения для проверки легальности трудоустройства работников и выплату работодателями минимальной зарплаты в размере не менее 3200 гривен.

Порядком предусмотрены новые виды проверок:

- государственный контроль

- государственный надзор.

Обращаю внимание бизнеса, что в отношении них может быть проведён только такой вид проверки, как государственный контроль.

Если проанализировать Порядок, то на данный момент уже можно понять, кто попадает в круг инспекционного риска. Таким субъектами хозяйственной деятельности являются те, у которых:

- имеется задолженность по заработной плате.

- имеется несоответствие количества работников заявленным объёмам производства (работ, услуг) по средним показателям за соответствующим видом экономической деятельности.

- существует наличие фактов нарушения законодательства о труде, которые были выявлены во время осуществления контрольных полномочий органами ДФС.

- имеется задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное страхование в размере, что превышает минимальный страховой взнос за каждого работника.

- насчитывается заработная плата ниже минимальной.

- отсутствуют уведомления о принятии на работу.

- на протяжении месяца количество работников, что работают на условиях неполного рабочего времени увеличилось на 20 и более процентов.

- имеются работники, которые выполнят работы (предоставляют услуги) по гражданско-правовым договорам больше одного года.

- на протяжении года не проводилась индексация заработной платы или сумма повышения заработной платы составляет меньше суммы насчитанной индексации.

- численность 20 и более работников, у которых на протяжении месяца произошло сокращение штата на 10 и более процентов.

Перед началом проведения инспектирования, Гоструда уведомляет объект инспектирования. Но, о проведении инспектирования на предмет выявления неоформленных работников, Гоструда обязаны уведомить только в том случае, если они не посчитают, что такое уведомление навредит инспектированию.

То есть, инспекторы Гоструда всегда могут оправдать своё появление на Вашем пороге без предварительного уведомления субъективным мнением о том, что на объекте инспектирования имеются неоформленные работники.

Но, всё же, советуем Вам не ожидать уведомления, а провести ряд подготовительных мер.

Первой мерой должен выступать полный кадровый аудит . И тут у Вас есть два варианта, которые Вы можете применить:

- кадровый внутренний аудит, проведённый с помощью или своего кадровика, или нанять для данной функции независимую аудиторскую компанию.

- аудит, проведённый силами инспекторов по труду, который возможен при наличии письменного заявления работодателя. По результатам такого аудита, инспектор по труду составит справку о состоянии соблюдения законодательства о труде и предоставит рекомендации касательно его соблюдения.

Таким образом, Вам будет выдана справка непосредственно проверяющим органом о недостатках, которые содержатся в Вашем кадровом отделе. Но, есть вероятность того, что на следующий день после предоставления Вам справки, на Вашем пороге окажутся инспектора с целью проведения проверки и никто не даст Вам время привести в порядок все кадровые дела.

Второй подготовительной мерой является проведение бесед, консультаций и тренингов для сотрудников Вашей компании. Вам необходимо разъяснить им их права и обязанности, рассказать, какой будет процедура инспектирования. Для полного видения картины, корпоративный юрист может (читать – «должен») составить внутреннее положение, которым закрепить правила поведения сотрудников предприятия во время проведения инспектирования, а именно: порядок получения документов от инспекторов, порядок уведомления руководства, правила поведения сотрудников в зависимости от занимаемой должности, иное.

ІІ. Раздаётся стук в дверь и на Вашем пороге появляются люди, которые утверждают, что они представители Гоструда и сейчас у Вас будет проведена проверка соблюдения законодательства о труде.

Контрольные полномочия инспектора, который к Вам постучал, должны быть подтверждены служебным удостоверением установленной Минсоцполитики формы, и выданным Гоструда. Указанные удостоверения должны быть включены в реестр удостоверений, который ведёт Гоструда. Выпишите все данные, указанные в удостоверении и проведите элементарную проверку – включено ли удостоверение прибывшего к Вам инспектора в реестр. Нет? – прошу на выход, ведь если удостоверения нет в реестре, оно считается недействительным, а, следовательно, Вы не можете быть уверены в том, что к Вам действительно явился инспектор Гоструда.

Так же, кроме формы служебного удостоверения, Гоструда грозится утвердить и опубликовать формы акта, справки, требований, перечень вопросов, которые подлежат инспектированию. На сегодняшний день в общем доступе есть только старые формы данных документов.

Как следует из п. 9 Порядка, для проведения инспектирования, инспектор обязан предъявить только служебное удостоверение. Но, если копнуть глубже, данное положение идёт вразрез с п. 6 этого же Порядка, где указывается, что инспектор имеет право получать от объекта проверки информацию и документы только касательно предмета инспектирования. Что ж, наверное, нужен документ, который обозначит рамки инспектирования, спросите Вы. Именно. Ведь нельзя исключить из законодательного регулирования инспектирований органами Гоструда Закон Украины «Про основы государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности» №877 от 05.04.2007 года (далее по тексту – Закон). А мы помним, что Порядок является подзаконным актом, и, следовательно, если нормы закона идут вразрез с нормами подзаконного акта, следует применять нормы закона, так как он имеет высшую юридическую силу.

Так, в соответствии со статьёй 7 Закона, для осуществления плановый и внеплановых проверок, орган госконтроля выдаёт приказ, на основании которого оформляется направление на проверку, которое подписывается руководителем органа госконтроля с проставлением мокрой печати. Вот в направлении и будет указан предмет инспектирования. Законом установлены обязательные пункты, которые должно содержать направление, в том числе и срок его действия. То есть, документами, которые должны быть предъявлены Вам перед началом инспектирования, являются:

- удостоверение утверждённого образца.

- направление на проверку.

Что касается оснований для проведения инспектирования, то они немного сопоставляются с основаниями для проведения внеплановой проверки, определённой Законом. Но, Порядок упустил такой вид проверки, как плановый, хотя он остался в Законе. Таким образом, бизнесу остаётся только ждать – или будут приняты меры для урегулирования плановой проверки органами Гоструда, либо Гоструда будет исключён из перечня контролирующих органов, которые указаны в Законе. На подтверждение данного тезиса, 29 мая 2017 года появилась новость о том, что Гоструда хотят исключить из перечня контролирующих органов, которые закреплены Законом. Таким образом, урезать все способы защиты и противостояния органам Гоструда.

Дополнительными моментами, на которые нужно обратить внимание при проведении инспектирований органами Гоструда, являются:

- инспектирование проводится по местонахождению субъекта хозяйственной деятельности.

- продолжительность инспектирования не может превышать 10 рабочих дней, а для субъектов малого бизнеса – 2 рабочих дня.

- во время подготовки к проведению инспектирования, инспектор труда может затребовать информацию и/или документы в рамках предмета инспектирования, только если будет считать, что это не навредит инспектированию. Если Вы предоставите документы – может быть проведено невыездное инспектирование. Но, это не исключает проведение инспектирования по месту нахождения объекта инспектирования.

- должно быть проведено в присутствии руководителя либо уполномоченного лица. Но это не есть обязательным условием проведения инспектирования.

- не стоит забывать о журнале проверки, который должен быть заполнен инспектором.

- инспектор труда имеет право привлечь к проверке правоохранительные органы. Но, для этого у них есть два основания: наличие признаков уголовного правонарушения и/или создание угрозы безопасности инспектора по труду. Исходя из этого, советуем Вам по максимуму беречь неокрепшую психику инспекторов по труду и не провоцировать их на привлечение к инспектированию правоохранительные органы.

Также, новостные ленты разрывались от рассказов о бесчисленных, неоспоримых правах инспекторов Гоструда. Давайте же всё-таки разберёмся, насколько они страшны и неоспоримы.

1. При проведении инспектирования по вопросам выявления неоформленных работников, при наличии оснований на проведение инспектирования, самостоятельно и в любое время, с учётом требований законодательства об охране труда , проходить в любые производственные, служебные, административные помещения, в которых используется наёмный труд.

Исходя из данного пункта, если инспектор захочет пройти на производственною территорию, инженер по охране труда (иной работник, на которого возложены обязанности инспектора по охране труда) имеет право запретить инспектору пройти без соблюдения требований охраны труда: проведение вступительного инструктажа, обеспечение спецодеждой.

2. Иметь доступ к любым книгам, реестрам и документам, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, которые являются предметом инспектирования. Но Закон нам даёт уточнение – объект инспектирования может предоставлять документы, образцы продукции, пояснения в объёме, который он считает необходимым.

3. Наедине или в присутствии свидетелей ставить руководителю или работникам объекта инспектирования вопросы, которые касаются законодательства о труде, получать устные или письменные пояснения. Обратите внимание: Закон определяет, что объект инспектирования и его работники не несут ответственность за отказ предоставлять пояснения касательно деятельности субъекта хозяйствования. То есть, и руководство, и работники, могут смело отказаться от предоставления любых ответов и пояснений.

Также, Вы все наверняка прочитали о заоблачных штрафах за не допуск инспекторов к проверке и решили, что «против лома нет приёма».

Но сам Порядок закрепляет основания для не допуска инспектора к проверке:

- отсутствие служебного удостоверения.

-если на официальном сайте Гоструда отсутствуют решения.

Минсотполитики о формах служебного удостоверения инспектора труда, акта, справки, предписания, требования, перечень вопросов, которые подлежат инспектированию.

- если срок проведения инспектирования превышает сроки, определённые Порядком. Дополнительно, Закон определяет, что объект инспектирования имеет право не допускать инспекторов в случае не предоставления ими не только служебного удостоверения, но и направления на проверку.

ІІІ. Средством защиты от инспекторов Гоструда, является право на оспаривание результатов проверки.

Разберём процедуру оспаривания поэтапно:

1. За результатами проведения инспектирования составляется акт, и, в случае выявления нарушений, предписание на их устранение. Если Вы не согласны в изложенном в акте, акт подписывается с замечаниями. Замечания к акту могут быть поданы не позднее трёх рабочих дней с даты подписания акта.

Гоструда обязаны рассмотреть Ваши замечания и предоставить письменный ответ.

2. Предписание выносится не позднее, чем на протяжении следующего рабочего дня после подписания акта, а в случае наличия замечаний – на следующий день после их рассмотрении.

В предписании указывается срок для устранения выявленных нарушений. Касательно оспаривания предписания, Порядок даёт право только обратиться с жалобой на этот документ на протяжении 10 дней с даты его получения руководителю или заместителю руководителя Гоструда. Если жалоба подана в установленные сроки, она временно останавливает исполнение предписания. Срок на рассмотрение жалобы составляет 30 дней.

Уже на старте мы видим неэффективные меры защиты объекта инспектирования. Но, не забываем о существовании судебной системы. Никто ведь не запрещает Вам обратиться с жалобой в суд или на неправомерные действия инспекторов при вынесении предписания или на само предписание, как документ, который вынесен государственным органом и привлекающим к ответственности.

Какие бы новые методы не придумывали наши законодатели для запуска новых рычагов давления на бизнес, последний может противостоять этим нововведениям. При грамотном подходе и к подбору персонала, и к ведению документации на предприятии, можно оставить нового игрока без единого козыря на руках.