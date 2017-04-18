|
|
|
Автор
Кнопки
|
Чем поможет бизнесу Закон "О частной детективной деятельности"
18.04.2017 17:27
Почему внедрение института
частных детективов и принятие Закона Украины «О частной детективной
деятельности» происходит именно сейчас? Ведь в европейских странах подобного
рода деятельность успешно осуществляется более полувека. А в США к 1929 году
действовало около тысячи детективных агентств, каждое из которых располагало
большой периферийной сетью.
Но если оценивать принятие Закона через призму органов государственной власти, в частности, правоохранительных, становится более понятно. Очевидно, что правоохранительная система на сегодняшний день себя полностью дискредитировала. Она давно перестала выполнять свою основною функцию. Более того, деятельность существующей системы носит разрушительный характер в отношении бизнеса, а все попытки обращения за помощью превращаются в екшн-историю длинною в жизнь. Такое положение вещей и отсутствие какой-либо альтернативы долго существовать не могло. Поэтому, принятие ЗУ «О детективной деятельности» - естественный и логичный выход из сложившейся ситуации.
Что интересного для бизнеса в принятии Закона? Будет ли он полезен? Отвечая на эти вопросы, можно провести аналогию с использованием ножа в походе. Есть вероятность порезаться или травмироваться иным образом, при небрежном использовании. А можно нарезать веток, приготовить еду и отправиться дальше в путешествие. Такая же ситуация и с принятием Закона. Его стоит рассматривать как инструмент. И вопрос о его использовании зависит от того, насколько правильным будет применение. Тем не менее, все предпосылки для извлечения пользы есть.
По своей сути это закон о частной полиции. Права, которыми будут наделены будущие детективы, в определенной мере синхронизируются с правами полицейских, закрепленных в ЗУ «О национальной полиции» и ЗУ «Об оперативно-розыскной деятельности», но при этом четко указано, что детективам запрещено выдавать себя за субъекты оперативно-розыскной деятельности, сотрудников правоохранительных органов, представителей других государственных органов. Более того, если государственные органы в своей деятельности руководствуются принципом «разрешено только то, что прямо предусмотрено законом», то ч.2 ст.11 нового Закона гласит, что субъект частной розыскной деятельности осуществляет услуги с применением способов и методов, не запрещенных законом. То есть, действует по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом».
Теперь есть возможность на платной основе, быстро и качественно собирать информацию, которую раньше службе безопасности компании приходилось добывать скрытым путем, зачастую используя не совсем правовые способы. Это выяснение биографических и других данных, что характеризуют личность, выяснение платежеспособности и благонадежности потенциальных деловых партнеров, розыск должников, имущества, сбор информации для подачи материалов в правоохранительные органы, суды, проведение опроса, фото- и видео фиксации и т.д.
Другими словами, служба безопасности компании, привлеченные внешние специалисты, детективные агентства, замаскированные под охранные компании, будут, как и прежде, делать свою работу, только теперь эта деятельность формализирована и урегулирована на законодательном уровне конкретным Законом.
Среди новел документа следует выделить возможность сбора, фиксации и исследования сведений, необходимых для рассмотрения дел не только в гражданском, хозяйственном и административном судопроизводстве, но и в уголовном производстве, что представляет интерес в разрезе качественной защиты бизнеса от уголовного производства. И еще одна важность, которая не сразу бросается в глаза – создается дополнительный рычаг для противодействия корпоративному мошенничеству. Дело в том, что в отечественном законодательстве для частных компаний отсутствует понятие служебного расследования как таковое. Расследования, зачастую, регламентируются правилами внутреннего трудового распорядка и внутренними нормативными актами (инструкциями, положениями). Теперь же, собственник бизнеса может привлекать для расследований детектива, в правах которого и предусмотрено осуществления таких действий, но уже на законодательном уровне.
Еще одним неотъемлемым преимуществом принятия Закона есть возможность осуществлять детективную деятельность на профессиональном уровне. Это означает проведение отбора кандидатов, создание единого реестра, что должно повлиять на качество услуг.
Таким образом, владельцы бизнеса получают:
- более качественную
информацию, за счет конкурентности среды;
- сбор информации
происходит законным путем, что дает возможность ее публичного использования в
будущем, в том числе как доказательной базы;
- связку профессионалов
детектив/адвокат (качественный сбор оперативной информации и ее реализация в
судебных инстанциях и правоохранительных органах) для защиты активов и защиты от
уголовного преследования.
Следует отметить, что грядущие изменения не придут в
скором времени, так как законодатель определил шестимесячный срок для
вступления Закона в силу с дня его опубликования.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.