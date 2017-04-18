Чем поможет бизнесу Закон "О частной детективной деятельности"

Почему внедрение института частных детективов и принятие Закона Украины «О частной детективной деятельности» происходит именно сейчас? Ведь в европейских странах подобного рода деятельность успешно осуществляется более полувека. А в США к 1929 году действовало около тысячи детективных агентств, каждое из которых располагало большой периферийной сетью.

Но если оценивать принятие Закона через призму органов государственной власти, в частности, правоохранительных, становится более понятно. Очевидно, что правоохранительная система на сегодняшний день себя полностью дискредитировала. Она давно перестала выполнять свою основною функцию. Более того, деятельность существующей системы носит разрушительный характер в отношении бизнеса, а все попытки обращения за помощью превращаются в екшн-историю длинною в жизнь. Такое положение вещей и отсутствие какой-либо альтернативы долго существовать не могло. Поэтому, принятие ЗУ «О детективной деятельности» - естественный и логичный выход из сложившейся ситуации.

Что интересного для бизнеса в принятии Закона? Будет ли он полезен? Отвечая на эти вопросы, можно провести аналогию с использованием ножа в походе. Есть вероятность порезаться или травмироваться иным образом, при небрежном использовании. А можно нарезать веток, приготовить еду и отправиться дальше в путешествие. Такая же ситуация и с принятием Закона. Его стоит рассматривать как инструмент. И вопрос о его использовании зависит от того, насколько правильным будет применение. Тем не менее, все предпосылки для извлечения пользы есть.

По своей сути это закон о частной полиции. Права, которыми будут наделены будущие детективы, в определенной мере синхронизируются с правами полицейских, закрепленных в ЗУ «О национальной полиции» и ЗУ «Об оперативно-розыскной деятельности», но при этом четко указано, что детективам запрещено выдавать себя за субъекты оперативно-розыскной деятельности, сотрудников правоохранительных органов, представителей других государственных органов. Более того, если государственные органы в своей деятельности руководствуются принципом «разрешено только то, что прямо предусмотрено законом», то ч.2 ст.11 нового Закона гласит, что субъект частной розыскной деятельности осуществляет услуги с применением способов и методов, не запрещенных законом. То есть, действует по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

Теперь есть возможность на платной основе, быстро и качественно собирать информацию, которую раньше службе безопасности компании приходилось добывать скрытым путем, зачастую используя не совсем правовые способы. Это выяснение биографических и других данных, что характеризуют личность, выяснение платежеспособности и благонадежности потенциальных деловых партнеров, розыск должников, имущества, сбор информации для подачи материалов в правоохранительные органы, суды, проведение опроса, фото- и видео фиксации и т.д.

Другими словами, служба безопасности компании, привлеченные внешние специалисты, детективные агентства, замаскированные под охранные компании, будут, как и прежде, делать свою работу, только теперь эта деятельность формализирована и урегулирована на законодательном уровне конкретным Законом.

Среди новел документа следует выделить возможность сбора, фиксации и исследования сведений, необходимых для рассмотрения дел не только в гражданском, хозяйственном и административном судопроизводстве, но и в уголовном производстве, что представляет интерес в разрезе качественной защиты бизнеса от уголовного производства. И еще одна важность, которая не сразу бросается в глаза – создается дополнительный рычаг для противодействия корпоративному мошенничеству. Дело в том, что в отечественном законодательстве для частных компаний отсутствует понятие служебного расследования как таковое. Расследования, зачастую, регламентируются правилами внутреннего трудового распорядка и внутренними нормативными актами (инструкциями, положениями). Теперь же, собственник бизнеса может привлекать для расследований детектива, в правах которого и предусмотрено осуществления таких действий, но уже на законодательном уровне.

Еще одним неотъемлемым преимуществом принятия Закона есть возможность осуществлять детективную деятельность на профессиональном уровне. Это означает проведение отбора кандидатов, создание единого реестра, что должно повлиять на качество услуг.

Таким образом, владельцы бизнеса получают:

- более качественную информацию, за счет конкурентности среды;

- сбор информации происходит законным путем, что дает возможность ее публичного использования в будущем, в том числе как доказательной базы;

- связку профессионалов детектив/адвокат (качественный сбор оперативной информации и ее реализация в судебных инстанциях и правоохранительных органах) для защиты активов и защиты от уголовного преследования.

Следует отметить, что грядущие изменения не придут в скором времени, так как законодатель определил шестимесячный срок для вступления Закона в силу с дня его опубликования.