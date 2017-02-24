Деактивація податкової міліції

Лікування наслідків та симптомів – це нерозуміння причини хвороби. Податкова міліція – це практичний підрозділ, який діє в межах кримінального процесу. Тиск на бізнес іде не від неї, а від Системи «ПРАВООХОРОННИЙ БІЗНЕС», яка включає в себе прокуратуру, суд та практичні правоохоронні структури.





Податкова міліція лише рука в організмі, в якому мозок - це «ВІДНОШЕННЯ» до бізнесу з боку ФРАКЦІЙ. Ліквідація практичного підрозділу аналогічно відрубуванню руки, яка болить, але хвороба від нервового захворювання.



Зловживання правом сили у податкової міліції не більше ніж у МВС та СБУ, останні просто вміють продати на стадії «до обшуку». В даному випадку питання до персональної «Відповідальності керівників», якої нема, адже нагляд здійснює прокуратура, яка також хоче їсти.



Створити нову Аналітичну службу але з посадами детективів з повноваженнями слідчих – це дисонанс. Слідчий має критерій оцінки – направлені в суд провадження, а направлення в суд – це кримінальний процес, з всіма його складовими: обшук, тимчасовий доступ, вилучення, допити та НСРД.

Ліквідувати та заборонити призиватись у нову Службу – це подарувати тіньовій економіці армію підготовлених воїнів, але не світла. Хто їх підбере вже відомо, як буде використовувати їх специфічні знання теж зрозуміло. Боротись з тіньовою економікою шляхом її підсилення - це щось нове. Може думають, що вона просто лусне від своїх обсягів.



Похибкою в законі, яка не виправлена, було виключено не податкову міліцію, а право людини на працю та соціальні гарантії працівників правоохоронного органу. Також нівельовано мотивацію для потенційних спеціалістів нової служби, адже її теж можуть розміняти між фракціями. Якщо взялись ліквідувати, ліквідуйте, але із збереженням права.



Кризовий менеджмент – це робота з існуючими, хоч і «корявими» інструментами, але робота, щоб не зупинився Організм. Сказати, що поганий і викинути легше, ніж зрозуміти чому поганий і полагодити. Якщо думати за людей, які наповнюють Орган та дбати про їх Конституційне право – це охороняти саме Право, а не репресивний орган.



До речі, щодо захисту прав бізнесу з позиції депутатських Фракцій чи фракційних позицій.



Поряд з недоліквідацією ПМ, в Верховній Раді у другому читанні не підтримано зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні (3719)





Проект, зокрема, має такий зміст: "...Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватись правовою допомогою адвоката. Слідчий чи прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката до обшуку на будь-якій стадії його проведення. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.





...У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні, обшук проводиться тільки за обов’язкової участі адвоката, залученого в порядку, передбаченому статтями 49, 53, частиною третьою цієї статті цього Кодексу,..."



Може причина не в темах, а в законотворчому інструментарії, який не працює?