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Психология бракованной ответственности
31.03.2017 15:23
Я потеряла любимую собаку… Могу предугадать Ваш вопрос: «Как можно потерять овчарку? Это, каким же безответственным надо быть!» Возможно, Вы правы. Уезжая в отпуск, я доверила своего питомца хорошо знакомым людям (для меня это значит передача ответственности), но то ли замотивированы они были недостаточно, то ли не поняли, что отвечают за него целиком и полностью (не взяли на себя эту ответственность), в результате чего – пёс от них убежал, о чём я узнала только через неделю. Где именно затерялась та важная часть ответственности, которая может оказаться жизненно необходимой?
Как больно осознавать собственную безответственность! И чтобы сохранить психическое равновесие я, как и многие люди в подобных ситуациях, лихорадочно ищу оправдание собственным действиям или бездействию. Моя «отмазка» – несовершенство категории Ответственность в принципе. Что такое ответственность и зачем нужна человеку? Как и почему мы её избегаем или стремимся к ней? Что в нашем поведении её распыляет, и каким образом она мутирует в обыденной жизни? Мы разберёмся в том, как стать ответственным Продуктивной, а не Разрушающей ответственностью. Поразмыслим над тем, как её удержать, возвращать чужую и делегировать часть. А также что делать, если с ношей, взятой на себя ответственности, не справился.
Мне ещё с детства помнятся мамины наставления «Сделал дело – гуляй смело», «Если начал – то обязан довести дело до конца», а ещё «Вот тебе рыбки – относись к ним ответственно – корми их и включай кислород». Мы также должны выполнять домашние обязанности и смотреть «в оба» за младшей сестрой. Нас учат, что пренебрежение ответственностью имеет негативные последствия, часто необратимые и это время от времени подтверждает наш опыт. Знакомо? Уже в детстве мы формируем представление об ответственности, как о высшем долге, не смотря на свою точку зрения, внутренние порывы и желания, а иногда и здравый смысл. И неосознанно потакая обществу – игнорируем собственный внутренний мир. Если не соответствуешь стандартизированным взглядам системы, то считай что ты «безответственный», «безалаберный» и «зря на тебя педагоги своё время тратили»… Кстати, общепринятое представление об ответственности у нас сохранилось и продолжает влиять на нашу жизнь – как минимум двояко: да, мы научились завершать дела и не бросать слабых в беде, подставлять дружеское плечо, но в это же время мы научились делать десятки глупых и ненужных вещей только потому, что «чувствуем свою ответственность» – дочитываем неинтересную и откровенно пустую книгу до конца, подбираем бездомного котёнка и тихо ненавидим его, выбираем профессию по инициативе родителей, потому что всем им обязаны, живём с нелюбимыми, потому что однажды в ЗАГСе дали обещание, нарушения которого буде обществом трактовано как «безответственное». Я не о том, что пилот может себе позволить снять груз ответственности и немного пошалить в небе и не о хирурге, который освободившись от бремени ответственности, может проявить свой творческий порыв в сложной операции. Не о том, что бросать жён, отказываться от детей, воровать и плевать на все обязанности. Я хочу сказать, что иногда наше представление об ответственности – не имеет под собой никакого обоснования, кроме этой занозы, крепко засевшей в мозге «Мы в ответе…». Ответственность не целостная и совершенная категория – она имеет брак, бракованная. Я предлагаю заново пересмотреть категорию ответственности, чтобы избавиться от атрофировавшихся разрушающих или отравляющих нашу жизнь элементов ответственности – БРАКА и осознать, укрепить те из них, что могут быть полезны нашей личности, обществу в целом.
Далее рассмотрим типы взаимоотношений человека и ответственности, которые сформировались и прижились в наших поведенческих стратегиях.
1. Тип отношений «Бежать, как от огня!».
Почему мы иногда бежим от ответственности? Может быть потому, что никогда не пробовали полноценно взять её на себя и посмотреть, что же из этого получится? Не пробовали, не умеем, не знаем? Не уверенны в собственных способностях и талантах? А может быть, потому что имеем горький опыт наказания за то, что однажды не справились с нею? Стыд, вина, страх. Или потому что инициативное взятие на себя ответственности часто чревато исполнением? А ведь можно и по-другому время провести, с гораздо большим удовольствием!
Маленький мальчик берётся открыть девочке дверь и случайно её ударяет. Родители ругают – «Не умеешь – не берись, не лезь, не подходи и т.д.». Или взялся встретить бабулю с поезда рано утром и проспал – безответственный, больше никогда не доверят эту почётную миссию. Ну, умерла черепашка, которая была на попечении – так иди и хорони её теперь – плачь и воспитывай в себе ответственность! А заодно и стыдись, вини себя в её кончине и бойся! Взялся за дополнительный проект на работе и все выходные пахал, а мог бы с друзьями в кино сходить. А коллеги то, «отморозились», съехав на отсутствие способностей и опыта для выполнения задачи, наличие не выгулянной тещи или недружелюбной собаки. Иногда малейшего шанса попробовать, как это – нести посильную по возрасту, настоящую (а не вымышленную) ответственность, лишают родители – потому что «мама всё может и знает», а, следовательно, «всё сделает сама». Да, бежать от ответственности, чуть только она покажется на горизонте очень удобно, как и прикинуться «дурачком», «блондинкой», «плохо себя чувствующим», «маленьким ребёнком». Всё сделают вместо нас, помогут, подскажут и никакой тебе вины, страха и стыда, что не справился! Ручки то чистые! Только гложет зависть от того, что коллегу повысили и зарплату добавили. Наверное, спит с начальником!
И мы бежим! Шарахаемся от неё, как от тифа: твердим «Чему быть, того не миновать», «Всё в руках Божьих», «Судьбу не изменить», «Бог дал – Бог взял», «В стране война – разрушаются города и экономика на спаде, я не могу на это повлиять, так чего же напрягаться?», «Да, я сегодня бешенная, ну так это ведь луна в седьмом доме! (магнитные бури, месячные и т.д.)».
Люди, бегущие от ответственности, может быть, и проживают заданную собой, а не навязанную обществом, жизнь. Можно ли пользоваться благами социума, при этом игнорируя его требования и задачи? Вполне, как это делают тунеядцы или преступники. Отказываясь брать на себя обязательства за что-то человек лишается важной части собственной природы – способности преобразовывать, менять мир, в том числе свою жизнь.
2. Тип взаимоотношений «горячая картошка».
Когда у нас возникают отношения с ответственностью – мы её берём на себя, но сталкиваясь с трудностями, сразу же стараемся кому-то её перебросить, и возможно после того, как неприятные ощущения или проблемные события, связанные с этой «картошкой», закончатся (остынет), можно и вернуть себе часть ответственности в виде «лаврового веночка», пусть и крошечного.
Почему это нормальная человеческая реакция? Мы боимся, не справится с заданием, с требованиями социума, с ситуацией. И мы предусмотрительно, когда уже «запахло жареным», спешим спасти свою душу от вины и перебрасываем свою ответственность (действия или бездействия) на кого-то или на что-то. «Это он виноват, а не я», «Это депутаты разворовали страну!» (сколько я там мог унести, крохи), «Осень виновата в депрессии», а «Евросоюз в том, что у меня нет работы и денег» (но совсем не, потому что я мало развивался, последние годы и отлынивал от ответственности), «Информационный прогресс несёт ответственность за то, что детей сейчас не оторвёшь от компьютера» (так ли?), да и «Экология сейчас плохая – часто болеем», «Я всего лишь человек, меня легко соблазнить десертом» и т.д. Есть ситуации, в которых этот тип отношений будет полезным для нас – смерть близкого, поломка чего-то, потеря дома. Чтобы справиться с болью и избавиться от вины – мы перебрасываем ответственность, вину, злость на врачей, внешние обстоятельства, Бога или судьбу. Это даёт нам время пережить травму и вернуться к дальнейшей жизни. Мы должны понимать, что есть то, что от нас зависит и то, что вне нашего влияния. Действительно, осень пришла, но на ней лишь половина ответственности – вторая, то, как мы проживаем это время – лежит на нас. Мы не можем изменить время года, замедлить информационный прогресс и остановить войну, но в наших силах сделать всё от нас зависящее, чтобы создавать собственную жизнь, такую о которой мечтаем вопреки всем «если». В этом и мастерство – уметь приспосабливаться и жить в тех условиях, что изменить не можешь. Это наша ответственность. Хотя и научиться принимать события, на которые повлиять не можешь, без чувства вины – тоже хорошее умение.
Бесспорно, замечательно оставаться в блаженном гармоничном состоянии, без единой претензии к себе и своим поступкам. Но только самые смелые способны поискать в себе долю ответственности за события, что происходят в нашей же жизни. Зачем? Чтобы менять свою жизнь к лучшему, пересматривая стратегии поведения и отдельные поступки, а значит менять мир, быть активным (инициировать события), а не реактивным (отвечать на них). Сказать: «я так прочитал» вместо «там было написано», «я разбил вазу» вместо «она разбилась или ты криво поставила», «да, я ошибся» вместо «законы математики снова изменили». Почти каждый раз, когда мы, таким образом, перебрасываем свою ответственность, мы отрекаемся от власти создавать свою жизнь, теряем свободу действовать, как считаем нужным и попадаем в рабство к тому, кто её подхватывает. И с каким уважением смотрят на того, кто терпеливо держит горячую картошку? А кто ловко её поймал и быстро перебросил дальше – выглядит трусом.
Бывает, что кто-то в ощущении того, что не справляется с задачей, перебрасывает нам ответственность за результат. Мы осознаём это и принимаем решение, хотим или нет брать на себя эту задачу. Имеем полное право – вернуть обратно. Но можем и съесть «картошку», оставив другому лишь чувство сожаления и зависти.
Мы имеем право на ошибки, а значит, можем научиться их принимать, как часть человеческой жизни. Прощать: другим и себе. Рассматривать ошибку, как единичный случай, не делать скоропостижных выводов о неспособности справиться, клеймя и отдавая её, госпожу Ответственность другим. А если попробовать не перебрасывать эту «картошку», а поймав, рассмотреть её, почувствовать её тепло (ведь терпимо же?) и аромат. Не захочется ли её съесть?
3. Тип взаимоотношений «Вне поля» (Аут).
К примеру, возьмём игру – теннис. Мы отбиваем мяч, который летит за пределы поля, не встречаясь с ракеткой соперника. Почему? Да потому что партнёр по игре – может быть не знаком, не уважаем нами, да и нет у нас такой цели – чтобы тот принял нашу подачу. Когда мы плохо знаем человека, не уважаем его и нам безразличны следствия, когда нам в первую очередь важно снять с себя ответственность, а не чтобы другой её принял – мы бьём «вне поля». Одна сторона полностью выполнила свою часть обязательств, а реализация общей задачи не интересна, «У недостатка должна быть фамилия» и теперь эта фамилия будет чужой, «После нас – хоть потоп».
Мы передаем, друг другу ответственность и это происходит очень часто. Например, в работе над большим проектом, когда выполнили свою часть обязательств – передаём другому для выполнения его части (согласно его знаниям, умениям и полномочиям). Или, когда, не доварив борщ, уходим из дому и просим мужа выключить через какое-то время. Просим присмотреть соседку за ребёнком, который гуляет где-то там во дворе. А ещё надписи: «Осторожно, падение плитки», мелким шрифтом на той самой стене, с которой ожидается это падение, «Администрация магазина не несёт ответственности за вещи, оставленные в камере хранения» или объяснение «Я (хирург) оперировал ногу, а что пациент умер в это время от разрыва сердца, это к кардиологу». Мы передаём ответственность, но иногда делаем это так неуклюже, что ответственность теряется, не доходя до адресата.
Бить «вне поля» для человека может быть полезно, например, потому что в больших процессах не всегда рабочий понимает функциональные обязанности каждого подразделения или участника, главное – «Я не при чём. А там пусть сами разбираются». Фразы «я не знаю, как это получилось», «наверное», «может быть», «кто знает…» подвешивают ответственность в воздухе, оставляя участников процесса в неопределённости. И бывает, что эта неопределённость на какое-то время лучше определённости.
Отбивая подачу «в никуда», мы забываем, что несём также ответственность за то, чтобы другой принял её, осознал необходимость и согласился выполнять, получив при этом правдивую информацию о деталях. Если поискать общую цель таких совместных действий, то можно передать часть обязанностей, найти общую мотивацию и заинтересованность в выполнении проекта – будь то, борщ, производство локомотивов или сохранение планеты Земля. Общую ответственность должны регулировать чёткие договорённости между сторонами про обязанности, процессы, технологии, распределение зон ответственности, а также желание достичь объединяющей цели.
Прежде чем, снимать с себя ответственность стоит убедиться в том, что между вами нет барьера, пропасти или расстояния. Убедитесь в том, что человек услышал, понял и согласился взять на себя эту ответственность. Нельзя полагаться на того, кто не брал ответственность сознательно! Хотя если целью является обвинить другого в его неспособности справиться, а далее – манипулировать, используя это чувство – знайте, это уже Ваша ответственность! Мужа можно обвинить в горелом борще, а человека с проломленным черепом в близорукости, но чувствуют ли они ответственность, не приняв на себя решение, отвечать за это?
4. Тип взаимоотношений «грузовая лошадь».
Нам вдолбили в голову, что ответственность – это хорошо, и мы поверили, приняв эти правила игры, кто без обсуждения, а кто безуспешно поспорив. «30 лет проработал на одной работе – очень ответственный, молодец», «принёс 5 – значит ответственно подошёл к учёбе». Кстати на этот крючок «Молодец!», «Отлично!», «Умница!» и т.д. мы ловимся, становясь всё более ответственными. Ещё и ещё, чем больше – тем я лучший человек, гражданин, сын, христианин и т.д. «Быстрее, выше, сильнее» – олимпийский девиз перекочевал в нашу жизнь, ориентируя нас на приоритет достижения и развитие. «Мир держится на ответственных людях», – мы же хотим держать мир, даже если это всего лишь иллюзия контроля «угрожающей среды».
Чрезмерная ответственность позволяет человеку взять и себя в руки, сосредоточиться на построении собственной жизни, создать план, много работать, много брать обязанностей и гордо их нести. В нашей голове четко образовалась связка: ответственный – хороший человек. Мы же хотим быть хорошими, любимыми, лучшими? Поэтому тянем, зачастую больше, чем можем унести, ценой своего здоровья, времени, сил, желаний и жизни в целом. Успокаиваем себя, что герои и стойко смотрим в будущее.
Иногда мы берём много ответственности и не хотим её отдавать, потому что боимся потерять то, чего уже добились, чувствуя дышащую в спину конкуренцию. А может, не доверяем людям, которые провалят общее дело? Будто подстраховываем тех, кто может подкачать, отбирая у них ошибки, шансы, а в итоге жизнь. Мы берём лямку и тянем её, а другие с радостью, садятся в этот воз. Так или иначе, от большой ответственности человек очень устаёт: винит себя за общие командные неудачи и собственные провалы, которые могут случаться по ряду независящих от него причин или от банальной усталости. Эта ноша, может давать ощущение контроля человеческой жизни, но в то же время отбирать свободу поступать безответственно, а получая власть решать – мы теряем собственную независимость.
Когда мы имеем этот тип отношений с ответственностью достаточно часто бывает, что не справляемся с взятыми на себя обязательствами. Тогда может прийти чувство вины, самобичевание, сознательное или неосознанное наказание себя. Что делать с этим разрушающим нас чувством? Можно наслаждаться, можно отрицать, а можно сделать выводы и искупить свою вину созидающим способом. К примеру, что-то украл – что-то отдай, кому-то напакостил – сделай добро, потерял – помоги найти, бросил – возьми. Мы не можем вернуть время назад и поступить иначе, но можем сделать выводы, осознать свои ошибки и недочёты, и сделать то, компенсирующее конструктивное действие, что нам подскажет сердце.
Когда я потеряла собаку, я прилагала максимум усилий по поиску, чтобы снять с себя ответственность за последующее исправляющее событие. Но черед две недели я поняла, что уже не в моих силах его найти, обстоятельства могли дальше развиваться не зависящим от меня образом – мне захотелось отвезти в приют животным еду и поиграть со щенками. Когда мы не уделяем достаточно времени своим детям – мы с таким усердием заботимся о внуках!
Отношения с ответственностью имеют полезные и вредные для самого человека, стороны. Нам важно понимать, что происходит в тот момент, когда мы избегаем, перебрасываем или хватаемся за неё и делать сознательный выбор – хочу я этого или нет. Как правильно действовать, каждый делает для себя выбор сам. Вот, я, например, сейчас перекладываю ответственность за понимание этой статьи на Вас. Заметили? Я да.
P.S. Мой пёс вернулся!
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