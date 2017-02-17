В мире правил. Руководство по выживанию и развитию личности

Правила… Не важно, возникли они естественно в ходе эволюции социального общества или навязаны нам извне – они присутствуют в жизни каждого человека и сосуществование людей без оных сегодня трудно представить.

Да, с одной стороны, правила обеспечивают защиту – они обещают сохранить жизнь и комфорт (указывая путь избегания наказания) но взамен они всегда требуют соблюдать предписания или совершать определённые действия. К примеру, правила дорожного движения во всём мире призваны регулировать взаимоотношения водителей и пешеходов, и совершенно ясно, что их соблюдение необходимо для жизни и здоровья. Можно ли пересечь сложный перекрёсток если бы не было правил? Практически невозможно. Правила создали «карту мира» согласно которой нам удобно и безопасно передвигаться, но в то же время они стали лабиринтом, что существенно ограничивает наше развитие, свободу мысли, действий и чувств. Почему?

Правила – лабиринт, по которому снуёт человек.

Во-первых, мы принимаем на себя обязательства и правила общества редко разбираясь в их основе, на которой они были сформированы. А вдруг она противоречит нашей сущности, убеждениям, религии, ценностям и индивидуальному жизненному пути? К примеру, на 8 марта чествуем женщин, а задумывались о смысле, истории и других ценных традициях этого дня применимо к собственным убеждениям? Мы спешим уступить место старшим в транспорте, но принимали ли во внимание их цветущий вид, спортивное телосложение и моложавое настроение. Мы создаём семью потому что «время пришло», «так надо», не вникая в суть настоящих основ семейных отношений, собственных чувств и жизненных целей.

Осознайте, что все правила создавал кто-то со своей целью. Поэтому важно понять – с какой целью и для выполнения каких задач создано правило и сравнить их со своими личными целями и задачами.

Изучайте историю и причины возникновения правил, копайте в суть, «примеряйте» цели, задачи, предназначение правил и общественных норм по отношению к себе и тем, кого они могут касаться!

Во-вторых, правила принятые в обществе часто требуют чувствовать и реагировать определённым образом – грустить или радоваться, любить или ненавидеть, прощать или злиться и т.д., а отклонение от этой «нормы» не принимается и порицается обществом. Имеем ли мы право проживать собственные уникальные чувства и реагировать естественным для нас образом, а не как «должны» или как социально приемлемо «красиво», «благородно»? Мы потеряли близкого человека, а общество нам говорит – плюнь, веселись или наоборот – крепись, держись. А ведь хочется плакать, естественно переживать свою утрату, горевать, грустить или наоборот чувствовать облегчение. Мы злимся на кого-то, но показать это нельзя и мило улыбаемся окружающим. А вспомните моменты когда было радостно так, что хотелось прыгать и излучать хорошее настроение? Но запрещали себе обнимать прохожих и улыбаться идя по улице. Но так мы накапливаем непрожитые эмоции внутри, создаём пропасть между собой социальным и настоящим, травмируя свою душу.

Попробуйте больше доверять собственным, настоящим, глубоким, неповторимым, а не социально приемлемым эмоциям! И уважайте право других на это.

В-третьих, мы часто следуем правилам и ожиданиям других людей слепо, не разбираясь к чему может привести отступ от них. Правила автоматизировали наше сознание и мы доверились им, но при этом разучились думать и анализировать уникальность ситуации! Из-за этого мы лишаемся нового удивительного опыта и перспективы расширить границы персональных возможностей. Что будет если опоздать на 10 минут в кино? Поверьте, ничего не случится – и билет продадут и пустят в зал. Что будет, если выполнить работу не в срок, а на несколько дней позже? Во многих случаях, начальник поймёт, если при этом качество работы будет лучше. Что будет если обед сегодня не приготовить? Семья может заказать пиццу на дом с большим удовольствием. А можно ли пропустить школу один день? Безусловно, есть масса обстоятельств и возможностей это сделать без вреда для ключевых ценностей ученика и даже его родителей. От правил можно отступать, если делать это осознанно, осмысленно.

Будучи в лабиринте из правил, задавайте вопросы о том, какие последствия вызовет небольшой отступ от того или иного правила. Осознайте все последствия и оцените собственную готовность принять ответственность за это.

Что лучше: свобода или безопасность?

В современном обществе, каждый человек имеет множество ролей, включая их идеалы и ценности, а это значит, что мы ощущаем постоянное давление груза писанных, морально-этических и даже вымышленных правил. Это стрессы, неврозы, высокое давление или депрессии, паралич творческой энергии и продуктивной деятельности. Но можем ли мы позволить себе бунтовать против законов, нормативов, правил социума, в котором находимся и стать нарушителем и преступником, прослыть изгоем, странным, немодным или ненормальным? Определённо для этого нужна большая смелость.

И перед человеком выбор: быть послушным, но защищённым или отступить от правил и рискнуть стать собой? Нельзя отказаться от правил совсем, но и мириться с их разрушающей силой тоже не стоит. Как остаться в безопасности и при этом стать свободнее и гибче, здоровее и цельнее, сделать новый вдох, расчистить психологическое пространство вокруг себя для развития и – скажу больше – для жизни!? Да и можно ли безопасно для себя и окружающих раздвинуть рамки послушания? Думаю, да, но только при оговоренных выше условиях – понимать первоначальную основу, смысл и предназначение правил и норм, доверять естественным проявлениям собственной индивидуальности, эмоциям и опыту, а также принимать ответственность за последствия нарушений. Смог ли бы выжить медведь в снежной берлоге, если бы не шевелился зимой?

Давайте проанализируем возможности, как нам стать хоть чуть свободнее и получить доступ в зону ближайшего развития личности.

Как думаете, где человек ощущает больше свободы – в обществе со строго прописанными правилами или без них? Мой жизненный опыт подсказывает мне, что правила и законы необходимы. Эволюционный отбор прошли те, кто делал выводы, создавал правила и умел их соблюдать. «Сюда не ходи, этого не делай», а «Эти действия поддерживают безопасность». Да, это и есть лабиринт, но без правил жизнь – это путешествие по минному полю. Без правил и закона не известно какие действия приведут к гибели и что следует делать, чтобы перейти на «следующий уровень». В этом случает нет верха и низа, правоты и бесправия, не ясны границы допустимости и возможности действий. Нельзя выиграть в игре, не зная ее правил или отрицая их!

К примеру, есть дворовое пространство. Допустим, территория двора разбита на сектора: для детей игровая зона, для выгула собак, есть клумбы, огороженные заборчиком и дороги для авто с парковочными местами. Строгий режим и никакой свободы? Нет, потому что каждый может делать что угодно в своей зоне. Дети играть в мяч, бегать и кричать сколько душе угодно. Водители парковаться на размеченной парковке, а собачки гулять в своём мини-парке. А если дворовое пространство не организовано, то каждый из участников, будет своими действиями нарушать спокойствие и безопасность других, провоцировать конфликт и раздор, в то же время ощущать недовольство, неуважение по отношению к своим интересам. А это далеко не та свобода, которой мы хотим?!

Другой вопрос в том, что правила и законы, по которым мы живём, должны решать задачи, которые на них возложены эволюцией, а не противоречить выживанию человека.

Качественный закон – обеспечивает свободу личности в пределах его компетенции!

Законы и официальные правила считаются жёсткой структурой, которые нам наиболее сложно трансформировать под себя. Они тщательно прописаны и за нарушение предполагают строгую ответственность: полное лишение свободы, материальных благ, принуждение к трудовой повинности. Можно ли стать свободнее, продуктивнее, маневреннее в своих решениях и действиях придерживаясь закона? Да, но законы и официальные правила должны:

· Быть настолько простыми, доступными для понимания и однозначными, чтобы обычный человек, которого они касаются мог их найти и понять.

Штатные законотворцы ежедневно принимают новые законы, отменяя или частично ограничивая действие предыдущих. Это запутывает и усложняет систему, продуцирует нашу неуверенность в знании закона, парализует действия и создаёт поле для коррупционных деяний чиновников. Законодательную базу следует упрощать, сокращать, избавляться от ненужного, систематизировать в кодексы и понятно формулировать.

· Упрощать жизнедеятельность человека.

Естественно, что когда условия жизни человека усложняются, законы требуют того же. При этом важно, чтобы с возникновением новой проблемной ситуации, вводного условия, общая функционирующая система стала проще, создавала новую возможность.

К примеру, дорогу расширили и ввели ряд дополнительных правил: крайняя (6 полоса) предназначена для городского транспорта, над каждой полосой – рекомендуемая скорость, велосипедная дорожка – отделена чёткой линией, переходный переход стаёт двухэтапным. И хотя общая дорожная система усложнилась, наличие дополнительных правил и ограничений делает дорожное движение простым, безопасным и понятным для каждого участника. Представьте ту же дорогу без новых правил – где большой простор для фантазии и энергии как водителей, так и пешеходов. Да и когда жизнь человека упрощается, становится легче, то нет необходимости изобретать обходные пути.

· Быть продолжением реальной необходимости социума.

Следует посмотреть правде в глаза, что законы могут писаться в интересах отдельных бизнес-групп и в сферах, что приносят деньги. Но если отталкиваться от реальной жизни человека, то может оказаться, что не все сферы в достаточной мере регулируются законом. То есть вроде и закон об этом есть, но какой-то недееспособный или многогранно толкуемый. Он должен формироваться, исходя из жизни и потребностей людей.

· Учитывать необходимость естественного выражения человеческой души.

Закон должен не только отграничивать, запрещать и предписывать, он должен показывать возможность другого варианта поведения человека, удобного, понятного, приемлемого. Нельзя сюда, но здесь – вы получите то же самое, без побочных эффектов. Когда человек жёстко следует правилам, обязательно должно быть такое пространство и время, где можно как угодно душе проявлять себя, реализовывать мечты и запретные желания, выражать свои внутренние потребности.

Даже дошкольники в Германии знают, как вести себя в группе, но имеют возможность «быть собой» на детской площадке с песком, качелями, горками, лесенками, лабиринтами и домиками: кричать, бегать, прыгать. Для взрослых немцев – фактически национальный праздник Октоберфест, когда серьёзные, взрослые и успешные мужчины наряжаются в штанишки и залезают на стол чтобы выпить 2 л кружку пива, а немецкие фрау с игривым бантиком на левом боку, демонстрируют свою готовность к любви. Страны с легализованной проституцией, наркотиками или отсутствием НДС так же создают отдушину, что обеспечивает общий баланс нормального функционирования человека и организовывает безопасное выражение его Тени.

Это не значит, что нам надо делать то же самое, ведь в нашем обществе есть другие свойства и желания человека проявить себя, быть собой и социально неприглядным в какой-то момент. Законы должны признать это и предложить площадку.

И только на первый взгляд может показаться, что там, где правила и законы размыты, двусмысленны, их можно нарушать, с оглядкой на связи и деньги, можно дышать легко и чувствовать себя свободным. Нет. Поверьте, легко дышать там, где правила чётки, понятны и однозначны. Именно там, где точно понимаешь свои границы, свобода действий больше. Когда закон и официальные правила максимально приближены к людям, нет необходимости нарушать их, наоборот – соблюдение может дать нам бОльшую безопасность, сохранение личного психологического пространства и желанную свободу.

Но вопросы касающиеся качества законов, скорее всего к тем, кто их пишет и утверждает. Наша задача лишь осознанно и ответственно выбирать их.

Индивидуальность способна создавать и менять общественные нормы.

Более гибкая структура, что также существенно ограничивает наше развитие и свободу – это морально-этические законы и нормы. Они приняты обществом и регулируют отношения между людьми, но за их нарушение нет законного наказания, а лишь … осуждение.

Окружающие нас люди часто негласно, но чётко указывают, как следует себя вести в общественном месте: не плакать, не шуметь, не сморкаться, носить обувь и т.д. Но давайте посмотрим, что произойдёт, если мы нарушим одно из этих правил? Посмотрят как на чудака, прокажённого или сумасшедшего. Не всегда так и, поверьте, этим стоит воспользоваться!

Лучше всего видно, как можно расширить нормы негласных правил, когда с нами ребёнок. Границы общественных норм для детей гораздо шире – им можно плакать и вредничать даже в ресторане со звёздами Мишлена. С ребёнка мы снимем обувь в самолёте и будем поить его водой, даже если придётся бегать в туалет 5 раз, потому что это полезно для него. Почему мы этого не делаем для себя? Разве наше здоровье менее важно? Давайте брать удобную обувь в самолёт и не стесняться просить столько воды у стюардесс сколько это необходимо во избежание обезвоживания. Заметили, мы нарушаем негласное правило – 1 стакан воды и кофе, борясь за своё здоровье и никто не пострадает при этом. А когда все люди будут просить больше питьевой воды в самолёте, то правила изменятся и норма воды для пассажира увеличится. Либо разрешать брать с собой воду на борт всем взрослым. Норма изменится в сторону здоровья человека. Так создаются правила и так они корректируются!

Однажды я была на лекции по психологии, где лектор пришёл без обуви. Вообще. По собственным убеждениям он не носил обувь уже несколько лет. Чудак? Ещё бы. Но не нарушая ничьих прав и свобод он проявлял смелость быть собой, ближе к себе настоящему. Он расширил рамки своей свободы не лишая этой свободы других. Я не агитирую за экстремальные действия, а прошу чуть задуматься о том, как можно иногда подвинуть условности и этикет ради себя. При этом нужно объективно понимать, как наши действия могут повлиять на других, критично оценить последствия и принять ответственное решение со всеми его возможными последствиями.

Представьте, что ждёте гостей на ужин и вместо приготовления пяти салатов и десяти основных блюд создаёте три интересных – салат, основное и десерт. Подумают, что вы негостеприимны? Нет. Будут сыты, довольны, а вы – выглядеть отдохнувшей и действительно радостной. Если сложно втиснуться в существующие стандарты – задавайте свои собственные!

А если первого января человек идёт не опохмеляться, а в спортзал? Странно? Да. Ну нет у него стадного инстинкта пить алкоголь до утра. Я знаю таких людей и они не фанаты спорта, а просто живут по своим правилам, осмелившись пойти своим путём, пусть и против всех (при этом никто не пострадал). А когда в паре каждый проводит свободное время так, как хочет – он идёт с друзьями на футбол, а она – в кино. По взаимной договорённости это будет только на пользу отношениям, и не важно, что подумает ваше окружение. Потому что в паре только двое решают, что правильно, нормально и полезно для отношений.

Задумайтесь, какими общественно-моральными нормами в вашей жизни можно хоть немного пренебречь, чтобы расширить свою «зону комфорта». Задайте себе вопрос – достигну ли я своей цели, если немного отступлю от конкретной нормы, сделаю иначе? Или достижение этой цели для меня вообще не важно? А может быть эта цель вообще не ваша? Идти «по течению жизни» конечно проще, но когда человек «идёт куда ему надо» – это гораздо полезнее для личностного развития и да, это большой шаг к собственной свободе.

Нарушение собственных правил и привычек способствует положительной трансформации и развитию.

Кроме общественно-моральных норм человек находится под влиянием своих собственных, индивидуально придуманных, неповторимых правил. Большая из них часть дана нам в наследство от родителей – установки, ценности, убеждения, страхи. Они должны были стать нашими правилами выживания, но по сути часто являются факторами, ограничивающими мировосприятие, свободу мыслей и действий.

Давайте подумаем, как эта тюрьма ограничивающих структур может стать существенно просторнее.

Каждый из нас выработал для себя ряд «правил выживания» в социуме. Не знакомиться с мужчинами на улице или в Интернете, не звать чужих в свой дом, отвечать добром на добро, не влюбляться, не предлагать помощь или наоборот предлагать её всем, обязательно наносить макияж перед выходом на улицу, делать уборку каждую субботу, а каждое воскресение готовить сложный семейных обед, развивать своих детей до потери теми интереса к жизни, не работать в праздники, до третьего свидания никаких поцелуев, на деловую встречу только в накрахмаленной рубашке, а на свидание в «счастливом» платье, бриться ежедневно, машина должна быть чистой даже в слякоть, проведывать родителей дважды в неделю или ежечасно звонить жене. У каждого из нас – подобных правил очень много и за каждым стоит убеждение (почему я так делаю?) и ценность (почему для меня это важно? Что я боюсь потерять если не буду этого делать?). Задавайте себе вопросы о том, что именно и почему на самом деле Вы это делаете.

Есть ещё одна категория правил – привычки. Мы привыкаем делать что-то определённым образом. Пить чай из одной чашки, ходить одной и той же дорогой, одинаково проводить вечер субботы, готовить одни и те же блюда, использовать одни и те же компьютерные программы, сидеть в соц.сетях, говорить на одни и те же темы с одним и тем же кругом лиц, одинаково планировать свой рабочий день, смотреть фильмы одного жанра, играть с ребёнком в одни и те же игры, посещать одни и те же тренинги (например психологические), дарить подарки одного типа. Задумайтесь, какие привычки повторяющиеся из дня в день, а из года в год – есть у вас. Мы стали заложниками собственных привычек и да, наверняка в этом масса плюсов, но вдохновение, новые идеи и мысли, впечатления и эмоции, жизненная энергия и сила находится за пределами привычного. Осознайте и попробуйте изменить некоторым своим привычкам, ориентируясь на свой успешный жизненный опыт и Вы увидите, как это интересно и полезно для Вас.

Скорее всего наши правила и привычки сформировались вследствие личного опыта. Чтобы поддержать успех или обезопасить себя от неуспеха мы стараемся соблюдать их. Беда начинается тогда, когда их становится слишком много или не получается соблюсти какое-то из них. Не нашли счастливую булавку? Нет времени ехать к родителям или печь воскресные пироги? Необходимо пустить мастера в дом? Нет денег на цветы, тюнинг авто или «обязательный» подарок от души? Следует признать, что для нас это большой стресс и расстройство. Но давайте учиться расширять рамки собственных правил – разрешите себе хоть один раз не выполнить правило и увидите, что ничего плохого не произойдёт. Более того, оказывается вы можете быть гибким и приспосабливаться к меняющимся условиям!

И здесь вы получаете очень важную вещь – возможность выбора, ведь теперь вы можете решать, как поступить в конкретной ситуации, владея как минимум двумя стратегиями поведения. Возможность выбирать – это и есть значимая часть нашей свободы. Может быть слышали о том, что система крепче, если в ней присутствует гибкость: и дороги делают с допусками на расширение – сужение, и мастер боевых искусств увеличивает шансы на победу, когда более гибок и пластичен в своих движениях.

Ещё одно свойство правил – с течением времени и сменой обстоятельств они могут устаревать, терять свою актуальность и необходимость вообще. Поэтому их нужно время от времени пересматривать на пригодность к миру и себе. Мы же тоже постоянно меняемся! Девушка, что запрещала себе знакомиться к мужчинами и влюбляться, перешла в возрастную категорию за 45 лет и имеет смысл сменить правило на «Ищу мужчину в Интернете (ведь только там ещё не искала)». А мужчина, что считал себя обязанным помогать (материально и наставнически) всем родственникам и друзьям, после 20 лет отсутствия хоть какой-то отдачи и благодарности сужает эту категорию либо задаёт для себя критерии когда поймёт, что пока уже перестать это делать. Так же позволив себе пропустить тусовку в баре в той же компании что и последние лет 10, можно обнаружить в себе новый талант или найти ещё одну группу людей по интересам?

Постепенно и осознанно нарушая свои правила и привычки мы можем создать собственную свободу, комфортное поле для качественного проживания жизни, неповторимую карту правил, ориентируясь по которой мы можем прийти к своим целям и создать ценный для себя процесс.

Я убеждена, что правила можно и нужно нарушать, но при этом необходимо адекватно понимать последствия и сознательно брать на себя ответственность за результат. Позволю себе допустить, что вряд ли запомнились жизненные моменты, когда Вы действовали по правилам, а самые невероятные и удивительные события в жизни происходили в тот момент, когда Вы отклонялись от маршрута и шли своей уникальной дорогой.