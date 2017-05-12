МінЮст рахує збитки Державного бюджету, але не рахує їх відшкодування

В продовження статті «Перше місце України у Європейському суді з прав людини» публікую відповідь Міністерства юстиції України щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Міністерство юстиції повідомляє, що запровадженою у міністерстві звітністю не передбачено ведення обліку кількості та загальної суми поданих позовів, відомостей щодо стягнення коштів за позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України.

Отже, Міністерству юстиції відомо, що у 2016 році на виконання рішень Європейського суду з Державного бюджету було сплачено 612,294 млн. грн., але невідомо скільки стягнуто до Державного бюджету з осіб, з вини яких Європейським судом було прийнято рішення проти України.

Хоча має бути відомо, оскільки пунктом 8 Порядку організації роботи щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, який затверджений наказом Міністерства юстиції України від 08.11.2011 № 3280/5, передбачено, що Департамент судової роботи у строк до 30 числа останнього місяця кожного кварталу надає інформацію керівництву Міністерства юстиції України про вжиті заходи щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини.

У зв’язку з чим вважаю, що Міністерство юстиції протиправно відмовило в наданні інформації за запитом, а тому я звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із заявою про порушення права на інформацію.